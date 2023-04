Professori: Fortum joutunut helvetin esikartanoon – ”Venäjä käyttää kiristysruuvina haltuunsa ottamia yrityksiä”

Venäjän valtio on ilmoittanut ottavansa väliaikaisesti haltuunsa suomalaisyhtiö Fortumin toiminnot Venäjällä. Varhain keskiviikkoaamuna tulleen tiedon mukaan presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi ottaa väliaikaisesti haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta.

Fortum onkin joutunut tukalaan välitilaan Venäjällä. Professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-insituutista kuvailee tilannetta karuksi.

– Fortum on joutunut helvetin esikartanoon, Tynkkynen sanoo.

Fortumin Venäjän toimintoja ei ole kansallistettu, mutta Fortum ei myöskään voi vaikuttaa yhtiön toimintaan Venäjällä Tynkkysen mukaan. Venäjän toimintojen omistus säilyy yhä pörssiyhtiö Fortumilla.

Tynkkynen toimii Helsingin yliopiston alaisessa Aleksanteri-insituutissa ja on Venäjän talouspolitiikan tuntija.

Venäjän päätös ottaa länsiyritykset hallintaansa liittyy lännen ja Venäjän välisiin laajoihin jännitteisiin. Professori Tynkkynen näkee Venäjän nyt tehneen vastavedon Euroopan maiden pyrkimykselle ottaa haltuunsa venäläisten omaisuutta Euroopassa ja käyttää sitä Ukrainan hyväksi. Suomessakin on keskusteltu siitä, kuinka rikkaiden Putinia lähellä olevien henkilöiden rahavaroja voisi käyttää Ukrainan hyväksi.

Poliittiset päättäjät vastuussa

Professori Veli-Pekka Tynkkynen vastuuttaa tilanteesta Suomen poliittista johtoa. Professorin mukaan niin kauan kuin suomalaisyritykset koettavat toimia Venäjällä, itänaapurin hallussa on kiristysväline.

– Virhe on tehty siinä, että Venäjältä päätettiin irtautua hallitusti ja yrittää saada muutama roponen myymällä yhtiöt, Tynkkynen kertoo.

Tynkkysen mielestä valtio esimerkiksi Fortumin suurimpana omistajan olisi voinut puuttua tilanteeseen heti vuoden 2022 Ukrainan sodan alussa. Esimerkiksi BP, British Petroleum, irtautui Venäjän toiminnoistaan ja kirjasi suuret tappiot taseeseensa.

Avaa kuvien katselu Energiayhtiö Fortum omistaa Venäjällä seitsemän voimalaa. Kuva: Maija Hurme / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Fortum omistaa Venäjällä seitsemän voimalaa Uralilla ja Länsi-Siperiassa. Laitoksista kuusi tuottaa sekä sähköä että lämpöä venäläisille ja yksi pelkästään sähköä.

Fortum on rakentanut Venäjälle myös tuuli- ja aurinkovoimaa yhteisyritysten kautta.

Omistusten arvo on yhtiön mukaan 1,7 miljardia euroa.

Myös Eastchamin toimitusjohtajan Jaana Rekolaisen mukaan tilanne on ollut nähtävissä jo pitkään, sillä Venäjä on kiristänyt ulkomaisten yritysten exit-lakeja useaan otteeseen ja tiukimpaan kontrolliin on asetettu strategisesti tärkeät toimialat kuten energia ja rahoitussektori.

– Tästä ulkoisen hallinnan asettamisesta on puhuttu aiemminkin ja nyt tätä kovaa keinoa käytettiin. Tässä päätös koskee vain Fortumia ja Uniperia, mutta siinä on mainittu, että listaa voitaisiin laajentaa.

Fortumin Venäjän omaisuuden siirtyminen Venäjän valtion omaisuutta hallinnoivalle viranomaiselle on myös Rekolaisen mielestä käytännössä vastatoimi EU:n pakotteille.

– Venäjän vastatoimet tulevat olemaan kovia. Liiketoimintaympäristö, joka on jo ollut heikko, heikkenee entisestään. Pakotteet ja vastatoimet tulevat kiristymään ennenkuin tulee parempaa. Mutta milloin paranee, siihen ei ole vielä mitään näkymää, Rekolainen sanoo.

Sijoittajia Venäjän päätös ei säikäytä

Sijoittajia Fortumin Venäjän-toimintojen haltuunotto ei enää hätkäytä.

– Sijoittajat ovat jo mielessään alaskirjanneet Fortumin Venäjä-omaisuuden nollaan. Eihän yhtiö ole saanut Venäjältä enää osinkoja tai tulojakaan. Sijoittajien silmissä tilanne ei siis juuri muutu, sanoo Inderesin analyytikko Juha Kinnunen.

Fortumille parasta olisi irrottaa Venäjä itsestään kokonaan muutenkin.

– Fortumillekaan tilanne ei ole niin dramaattinen kuin voisi luulla. Yhtiö on jo useaan otteeseen alaskirjannut omaisuuttaan, mutta vielä sitä on ollut taseessa 1,7 miljardin edestä. Kyllä yhtiö sen kestäisi.

Tilanteen hoidossa riittää silti vielä pohdittavaa.

– Miten tässä tilanteessa toimitaan on epäselvää, koska kyseessä on täysin poikkeuksellinen hallintaanotto. Fortumille voisi olla parasta irrottaa koko Venäjä-omaisuutensa yhtiöstä. Pääsisi samalla eroon ongelmista, Kinnunen sanoo.

Fortumin osakekurssi on ollut aamupäivällä jopa hienoisessa noin 0,5 % prosentin nousussa.

Voit keskustella aiheesta 27.4. klo 23 saakka.