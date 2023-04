Yllätysmaksuja ja vakiovastauksia valituksiin: tällaisiin epäkohtiin kuluttaja-asiamies vaati korjauksia kahdelta parkkifirmalta

Pysäköintimaksuista tulee liian helposti ongelmia kuluttajille. Tämän takia kuluttaja-asiamies on tutkinut kahden pysäköintiyrityksen toimintatapoja tarkemmin. Kuluttaja-asiamies perää korjauksia ParkkiPatelta ja Finnparkilta.

ParkkiPate on kuluttaja-asiamiehen mukaan vastannut valituksiin lähtökohtaisesti vakiovastauksella. Tämä ei käy, vaan jokaiseen valitukseen pitää perehtyä huolellisesti.

– Kuluttajalla on aina oikeus tehdä reklamaatio ja saada siihen vastaus, jossa on huomioitu reklamaatiossa esitetyt väitteet ja arvioitu näiden merkitystä maksuvelvollisuuden kannalta, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

ParkkiPaten pitää myös ottaa huomioon, jos kuluttaja vetoaa pysäköintisovelluksen käytössä ilmenneisiin ongelmiin.

Finnparkin Moovy-sovellusta korjataan

Kuluttajilta tuli ilmoituksia myös Tampereen kaupungin omistaman Finnparkin Moovy-sovelluksesta. Hallipysäköinti toimii automaattisella rekisterikilven kameratunnistuksella ja pysäköintimaksu veloitetaan jälkikäteen sovellukseen liitetyltä maksukortilta.

Sovelluksesta veloitettava palvelumaksu on tullut osalle yllätyksenä, koska hintatieto on ollut saatavilla Moovyn verkkosivuilla. Jatkossa maksu pitää kertoa sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi sovelluksen hallinnointi ja käytön lopettaminen on ollut monelle hankalaa. Osa ei ole saanut lopetettua käyttöä sovelluksen poistamalla, vaan maksuja on tullut silti.

Ylimääräisiä veloituksia on aiheutunut myös silloin, kun sovellukseen lisätyn ajoneuvon kuljettaja olisi halunnut maksaa kyseisestä pysäköinnistä pysäköintiautomaatilla. Tämä olisi edellyttänyt sovelluksessa esimerkiksi kameratunnistuksen asettamista pois päältä.

Sekä ParkkiPate että Finnpark sitoutuivat toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset.

Finnparkin toimitusjohtaja Antti Marttila kertoo, että valituksia on tullut vähän, mutta asiaan suhtaudutaan vakavasti ja siksi lukuisia muutoksia on tehty.

Kuluttajan pitää esimerkiksi itse käynnistää kameratunnistus, jolloin hän itse valitsee automaattisen veloituksen käyttöönoton. Moovy-sovelluksessa on jo ennestään ollut kohdassa ”omat tiedot & asetukset” mahdollisuus tilin poistamiseen kohdassa ”poista tili”.

– Jatkossa kehitämme tilin poistamistoimintoa niin, että mikäli laskutuskaudella ei ole aikaisempia laskuttamattomia pysäköintejä, voisi tilin poistaa välittömästi, eikä vasta laskutuskauden lopussa.

Juttua muokattu 26.4. kello 16.20: Lisätty tekstiin maininta siitä, että Finnpark on Tampereen kaupungin omistama.