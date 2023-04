Rakennusfirma vetäytyi Jyväskylän megaluokan liikuntakeskushankkeesta – ja se on hyvä asia, uskoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja

200 miljoonan hintaiseksi nyt arvioidun rakennusprojektin kohtalo on epävarma ja iso kumppani juuri vetäytynyt pois.

Jyväskylän Hippos-hanketta ei rakenneta kuin Iisakin kirkkoa: rakentamisen piti olla täydessä vauhdissa jo vuonna 2020, mutta työmaalla on edelleen hiljaista.

Epävarmuus projektin ympärillä kasvoi eilen, kun hankkeen merkittävä osakas rakennusfirma Lehto Group kertoi irtautuvansa projektista ja myyvänsä osuutensa.

Hippoksessa on kyse kansainvälisestikin merkittävän liikuntakeskuksen rakentamisesta, tuhansia neliömetrejä jäähallia, palloiluhallia, yleisurheilutiloja ja muuta liikuntaan ja hyvinvointiin suunnattua toimintaa.

Eilisessä Jyväskylän talouden kovaa tasapainottamista käsittelevässä infotilaisuudessa kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi, että on todella mahdollista ettei rakennusprojekti koskaan lähde käyntiin.

Toivo elää

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin (kok.) jatkoi asian kommentointia Yle Jyväskylän aamulähetyksessä tänään. Hän kuulosti toiveekkaalta Hippoksen suhteen.

– Lehdon irtautuminen tässä vaiheessa varmasti vaikuttaa hankkeeseen positiivisesti, Selin kommentoi tilannetta.

Selin perusteli näkemystään sillä, että hänen mukaansa tilanne tarjoaa mahdollisuuden kilpailuttaa uusia firmoja toteuttamaan rakennusprojektin.

Lehto irtautui projektista nyt siksi, että se oli projektia vuosilla viivästyttäneiden valitusten loppuunkäsittelyn vuoksi sopimusteknisesti mahdollista.

Enää valituksista ei pitäisi tulla viivettä.

– Kyllä tämän vuoden aikana pitäisi ruveta hankkeessa tapahtumaan, Selin kommentoi aikatauluja.

Hippokselle on myönnetty myös 2,5 miljoonaa euroa valtion avustusta rakennustöihin, mutta rahat pitäisi käyttää tämän vuoden aikana. Selinin mukaan rahojen sivu suun meneminen ei ainakaan auttaisi hankkeen käynnistymistä.

Rakentamiskustannukset nousivat valitusten aikana

Selinin mukaan seuraavaksi tarkastellaan sitä, onko vuosia lepotilassa olleelle Hippos-hankkeelle edelleen tulossa tarpeeksi vuokralaisia.

Kaupungin osuus hankkeesta on 23 miljoonaa, mutta vaikka hanke menisi nurin ja rakennustyöt eivät ikinä käynnistyisi, se ei kuitenkaan Selinin mukaan tarkoita että kaupunki säästäisi kyseiset rahat.

Nykyiset liikuntatilat ovat käyttöikänsä loppuvaiheessa ja eilisessä kaupungin mediatilaisuudessa arvioitiin mahdollisten peruskorjauskustannusten ilman minkään uuden rakentamista nousevan 40–50 miljoonaan. Hippoksen rakentaminen on näennäisen korkeasta hinnastaan huolimatta veronmaksajalle siis halvempi vaihtoehto.

Selin muistuttaa, että rakentaminen näyttää olevan kääntymässä laskuun ja kyse on merkittävän kokoisesta projektista.

Käynnistyessään Hipposhankkeen työllistämisvaikutukset ovat Jyväskylälle isot.

Ehkä suurin ongelma projektille on nyt viivästymisten aikana merkittävästi nousseet kustannukset.

Korkotaso on noussut huomattavasti ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut rakennuskustannuksia. Hippoksen liikuntakeskuksen suhteen on käynnissä laskelmat, onko projekti enää taloudellisesti kannattava rakentajien osalta.

Kuka sen sitten toteaa, lähteekö hanke lopulta käyntiin?

– Eiköhän sen sijoittaja totea, ennen kuin laittaa pääoman pöytään, Selin lopettaa haastattelun.