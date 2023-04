Koko ulosottojärjestelmä pitäisi räjäyttää, sanoo kymmenillä tuhansilla velkaantunut Sari Packalén – ja tutkija on samaa mieltä

Sari Packalén ja hänen puolisonsa joutuivat ulosottoon yrityksensä velkasaneerauksen myötä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana velkoja on maksettu omaisuutta myymällä ja tekemällä paljon töitä Packalén sanoo.

Ulosottovelallisten taloudellinen liikkumavara paranee, kun maksuvapaiden kuukausien määrä nousee kuun vaihteessa. Tutkijan mukaan ulosottojärjestelmän uudistaminen on ollut ”aikamoista sekoilua.”

Pahempi rikollinen kuin murhaaja.

Sellaisena ylivelkaantunutta kohdellaan yhteiskunnassa, sanoo raisiolainen Sari Packalén.

Packalén ja hänen puolisonsa joutuivat ulosottoon kymmenen vuotta sitten, kun heidän yrityksensä haettiin velkasaneeraukseen asiakkaiden konkurssien myötä. Yli 100 000 euroa yrityksen velkaa jäi pariskunnan henkilökohtaisesti vastattavaksi. Samalla menivät luottotiedot.

– Ulosottoon joutuminen on nöyryyttävää, mutta kaikista nöyryyttävintä on elää maksuhäiriömerkinnän kanssa. Oikeutesi ovat nolla joka paikkaan, Packalén sanoo.

Luottotietojen menettäminen estää Packalénilta esimerkiksi puhelinliittymän hankkimisen tai ostosten tekemisen verkosta. Pahinta on kuitenkin tunne siitä, että on muiden silmissä huonompi ihminen.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Packalén ja hänen puolisonsa ovat maksaneet yhteensä 150 000 euroa erilaisia velkoja. Ulosotossa vielä noin 80 000 euroa, ja lisäksi on muuta velkaa.

Ulosotto ja velkojen lyhentäminen nakertavat joka kuukausi ison siivun tuloista, joita kuitenkin tulee yritystoiminnasta, luottamustoimista ja puolison palkkatöistä.

– Koko ajan lasketaan menoja ja tehdään töitä niin paljon kuin pystytään. Samalla ollaan oltu kiikun kaakun, voidaanko esimerkiksi pitää oma koti, Packalén kertoo.

Packalén kiittää puolisonsa tukea ja sitä, että yritys on pysynyt pystyssä. Ilman niitä tilanne ei olisi niin hyvä.

Ulosoton maksuvapaat nousevat

Sari Packalén on yksi Suomen noin 500 000 ulosottovelallisesta.

Heidän taloudellista asemaansa pyritään toukokuun alussa helpottamaan, kun ulosotossa myönnettävien vapaakuukausien määrä nousee.

Vapaakuukausina tuloja ei ulosmitata, vaan ne jäävät kokonaisuudessaan velallisen käyttöön.

Vapaakuukausien määrä riippuu velallisen tuloista:

Kaikkein pienituloisimmat , niin sanotun tulorajaulosmittauksen piirissä olevat velalliset saavat jatkossa automaattisesti kolme vapaakuukautta aiemman kahden sijaan. Lisäksi neljäs vapaakuukausi voidaan myöntää hakemuksen perusteella.

, niin sanotun tulorajaulosmittauksen piirissä olevat velalliset saavat jatkossa automaattisesti aiemman kahden sijaan. Lisäksi neljäs vapaakuukausi voidaan myöntää hakemuksen perusteella. Seuraavaan tuloluokkaan kuuluvat, niin sanotun ⅓-ulosmittauksen piirissä olevat saavat jatkossa yhden vapaakuukauden automaattisesti. Hakemuksesta voidaan myöntää kaksi lisäkuukautta.

saavat jatkossa automaattisesti. Hakemuksesta voidaan myöntää kaksi lisäkuukautta. Maksuvapaita kuukausia myönnetään, kun tulojen ulosmittaus on kestänyt vähintään vuoden.

Vuoden alussa voimaan tuli myös toinen ulosottoon liittyvä uudistus. Siinä ulosoton suojaosuutta korotettiin väliaikaisesti takuueläkkeen tasolle, 922 euroon. Sitä pienemmistä tuloista ulosmittausta ei tehdä.

Sari Packalén pitää uudistuksia tervetulleena. Vapaakuukausille voi keskittää isompia hankintoja tai niitä voi käyttää silloin, kun taloudessa on yllättäviä menoja.

Taloudellisen vapauden lisäksi automaattisilla maksuvapailla on myös toinen merkitys: itsemääräämisoikeus omasta elämästä.

– Ei tarvitse anella keneltäkään, saatko hankkia silmälasit tai kengät lapselle. Maksuvapaita hakiessa on täytynyt perustella todella tarkkaan, mihin niitä tarvitsee, eikä siltikään välttämättä ole saanut, Packalén sanoo.

Packalénia turhauttaa, että velkaantunut on automaattisesti toisen luokan kansalainen. Kukaan ei koskaan kysy, mistä ulosotto johtuu tai mistä velat ovat tulleet, vaan päällimmäinen reaktio on epäluottamus.

– Jollakin voi olla pelkästään asuntolainaa saman verran kuin meillä kaikkea velkaa, mutta silti hänen kykyynsä hoitaa talouttaan luotetaan.

Suomessa oli viime vuonna noin 500 000 yksityishenkilöä, joilla oli vuoden aikana velkoja ulosotossa. Määrä on viime vuodet pysynyt tasaisena.

Noin 70 prosentilla velkaa oli ulosotossa korkeintaan 10 000 euroa. Yli 50 000 euroa ulosottovelkaa oli vajaalla 12 prosentilla.

Ratkaisuja vai ongelman siirtämistä?

Asiantuntijoilta ulosoton uudistukset saavat myös kritiikkiä.

Maksuvapaat helpottavat toimeentuloa tässä hetkessä, mutta perimmäiseen ongelmaan ne eivät kuitenkaan auta. Näin sanoo velkaneuvontaa tarjoavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar:

– Ulosoton tarkoitus on saada velka maksetuksi. Mitä enemmän on vapaakuukausia, sitä vähemmän velka lyhenee. Tämä tavoite karkaa näillä uudistuksilla aina vain kauemmaksi, Pantzar sanoo.

Pantzarin mielestä erilaisten velallisten tilanteet täytyisi huomioida nykyistä paremmin.

Yksittäiset vapaakuukaudet ovat pisara meressä niille ihmisille, joilla velkaa on niin paljon, että siitä eroon pääseminen on lähes toivotonta.

– Ulosotto toimii pienten saatavien saamisessa oikein hyvin, mutta pitkäaikaisissa tilanteissa pitäisi päästä nopeammin velkajärjestelyyn. Suomessa velkajärjestelyitä haetaan noin 4500 vuodessa, kun ulosotossa on puoli miljoonaa ihmistä, Pantzar sanoo.

Tutkija: ”Aikamoista sekoilua”

Myöskään tutkimuslaitos Laboren johtava tutkija Ohto Kanninen ei ole tyytyväinen.

– Täytyy sanoa, että aikamoista yleistä sekoilua tämä uudistaminen on ollut, Kanninen kuittaa.

Kanninen oli mukana tutkijaryhmässä, joka selvitti ulosottokaaren muutostarpeita pari vuotta sitten.

Kun teimme tutkijaryhmässä selvitystä uudistusehdotuksista, viidellä tutkijalla kesti siinä 1,5 vuotta. Asia jäi silti epäselväksi. Ohto Kanninen, tutkimuslaitos Labore

Suurin ongelma on hänen mukaansa se, että järjestelmään tehdään jatkuvasti pieniä, sirpaleisia muutoksia, vaikka tarve olisi koko järjestelmän uusimiselle.

Koko ulosottokaaren pitäisi olla yksinkertaisempi ja helpommin ymmärrettävissä velalliselle, hän sanoo.

Nykyjärjestelmä on Kannisen mukaan niin monimutkainen ja täynnä poikkeuksia, että se asettaa jo esteen uudistamiselle, sillä päättäjienkin on vaikea päästä kärryille kokonaisuudesta.

Ja myös tutkijoiden:

– Kun teimme tutkijaryhmässä selvitystä uudistusehdotuksista, viidellä tutkijalla kesti siinä 1,5 vuotta, ja silti asia jäi epäselväksi. Joko meissä on jotakin vikaa, tai sitten järjestelmä on aidosti todella monimutkainen, Kanninen toteaa.

Kanninen katsoo, että ylivelkaantuneiden tilanteeseen pitäisi puuttua kahdesta päästä.

Ulosottosääntöjen ja laskennan yksinkertaistaminen auttaisivat heitä, joilla on ulosotossa vielä kohtuullisen kokoiset velat.

Syvälle velkavankeuteen joutuneille tarvittaisiin helpompi pääsy velkajärjestelyyn. Siinä velkoja maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi 3–5 vuotta, jonka jälkeen lopun velan saa anteeksi.

Näitä ehdotuksia tutkijat myös suosittelivat selvityksessä (siirryt toiseen palveluun), joka oli nyt voimaan tulevan vapaakuukausiuudistuksen pohjana.

– Tämä voimaantullut uudistus ei ole tutkijoiden suosituksen mukainen, Kanninen sanoo.

Ulosoton yksinkertaistaminen valmisteilla

Vapaakuukausimuutosta oikeusministeriössä valmistellut hallitusneuvos Terhi Salmela ymmärtää vaatimuksen laajemmasta uudistamisesta. Työ ulosottojärjestelmän kehittämiseksi jatkuu koko ajan, hän sanoo.

– Missään vaiheessa ei ole ollut tarkoituskaan tyytyä vain tähän yhteen uudistukseen. Ministeriössä selvitetään koko ajan mahdollisuuksia järjestelmän isompaankin uudistamiseen.

Huhtikuun puolivälissä oikeusministeriön asettama työryhmä julkaisi mietinnön (siirryt toiseen palveluun), jossa ehdotetaan yksinkertaistuksia ja yhdenmukaistuksia siihen, miten ulosmitattava tulo lasketaan.

Nykyisin erilaiset sosiaaliturvaetuudet huomioidaan ulosotossa eri tavoin. Mietintö lähetetään lähiaikoina lausuntokierrokselle. Asian eteneminen riippuu tulevan hallituksen linjauksista.

Velallinen räjäyttäisi koko järjestelmän

Sari Packalén on vuosien varrella oppinut tuntemaan ulosoton askeleet tuskallisen hyvin.

Velkojen päädyttyä ulosottoon Packalén lähti itse opiskelemaan oikeustradenomiksi – ymmärtääkseen paremmin.

– Ymmärrän, ettei kaikilla ole siihen mahdollisuutta tai voimia. Siksi haluankin itse olla aktiivinen ja tuoda näitä asioita esille velallisen näkökulmasta.

Packalén toimii myös Raision kuntapolitiikassa sdp:n aktiivina ja Suomen velalliset ry:n hallituksessa. Yhdistys tarjoaa vertaistukea ylivelkaantumiseen ja antaa lausuntoja velallisten asemaan liittyvissä asioissa.

Ongelmia pidentää myös se, jos velka ei lyhene maksamisesta huolimatta. Sari Packalén

Packalén räjäyttäisi mieluiten koko ulosottojärjestelmän ja rakentaisi sen uudelleen, mutta yksi konkreettinen muutosehdotus hänellä on: Ulosmittauksen pitäisi ensisijaisesti pienentää velan pääomaa, kun tällä hetkellä se kohdistuu ensisijaisesti korkoihin ja muihin kuluihin.

– Joku voi sanoa, että maksuvapaat kuukaudet vain pidentävät ongelmia. Ongelmia pidentää myös se, jos velka ei lyhene maksamisesta huolimatta.

Packalén on viettänyt pitkiäkin aikoja velkaongelmien aiheuttamassa ahdistuksessa ja surussa. Erityisesti häntä surettaa se, että velat ovat varjostaneet elämää perheen lasten ollessa pieniä.

Silti hän on aina lopulta luottanut siihen, että elämä kantaa ja velat tulevat lopulta kuitatuiksi, yksi lasku kerrallaan.

– Ehkä takaraivossa on se pohjalainen sisu, joka on vienyt eteenpäin. Huomisesta ei voi tietää, joten on parempi mennä päivä kerrallaan.

Juttua varten on haastateltu myös hallintovouti Mari Palmqvistia Ulosottolaitokselta.