Dinatra Mandoa kiusattiin kahdeksan vuotta, koska kukaan koulussa ei ottanut häntä tosissaan

Oululaista Dinatra Mandoa kiusattiin peruskoulussa kahdeksan vuoden ajan. Hän pyysi koulun henkilökunnalta apua tilanteeseen, mutta avunpyyntöihin ei vuosiin reagoitu.

– Varsinkin opettajat vähättelivät asiaa. He eivät ottaneet asioita tosissaan vaan ajattelivat, että se on pientä ja ohimenevää, koska olemme vasta lapsia, nyt 18-vuotias Mando kertoo.

Hän koki, että oli jäänyt tilanteen kanssa yksin. Samalla ahdistus kasvoi.

– Tuntui avuttomalta ja toivottomalta. Ajattelin, ettei minun ongelmillani ole yhtään väliä, ja että turhaan edes kysyn apua keneltäkään, kun kukaan ei ota oikeasti asioita tosissaan.

Kun peruskoulu oli loppupuolella, yksi opettajista otti asian viimein vakavasti ja tilanne ratkesi. Päällimmäisenä tunteena oli helpotus.

– Mutta kyllä siinä tuli sellainen olo, että liian myöhään. Olisihan sitä toivonut, että asioihin oltaisiin puututtu vähän aikaisemmin. Kahdeksan vuotta on niin pitkä aika.

Avaa kuvien katselu Alakoulussa Mando vietti ruokailut ja välitunnit usein yksin. Yläkoulussa hän sai kuitenkin solmittua ystävyyssuhteita, jotka ovat kestäneet tähän päivään asti. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Pelko sivuuttamisesta estää avun hakemisen

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten on vaikea hakea apua mielenterveydellisiin ongelmiin opettajilta ja koulujen henkilökunnalta.

Asia ilmenee tuoreesta Oulun yliopiston, terveystieteiden maisteri Anna Onnelan lastenpsykiatriaan tekemästä väitöstutkimuksesta.

Syynä voi olla muun muassa pelko nolostumisesta, negatiivisesta suhtautumisesta tai siitä, että haetusta avusta ei ole hyötyä. Taustalla voi olla aiempia kokemuksia siitä, että nuori ei Dinatra Mandon lailla ole tullut apua hakiessaan kohdatuksi tai hänet on ohitettu.

Koulun henkilökunnan sijasta lapset ja nuoret hakevat mieluummin apua epävirallisilta tahoilta kuten ystäviltä, kavereilta ja perheenjäseniltä, erityisesti äidiltä. Onnelan mukaan avun hakemisessa korostuu lasten ja nuorten luottamus aikuisiin.

– Kouluympäristöissä olisi tärkeää pyrkiä rakentamaan luottamuksellisia suhteita lapsiin ja nuoriin. Niiden muodostaminen vaatii usein paljon aikaa ja paneutumista oppilaiden elämäntilanteisiin.

Avaa kuvien katselu Anna Onnela tutki väitöstutkimuksessaan mielenterveyden edistämistä peruskouluissa. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Koronapandemian ensimmäinen aalto lisäsi nuorten psykiatristen diagnoosien määrää merkittävästi. Erityisesti lisääntyivät syömishäiriöiden sekä masennuksen ja ahdistuneisuuden diagnoosit.

Lisääntyneet mielenterveyden haasteet näkyvät myös tutkimukseen saaduissa vastauksissa koulujen henkilökunnalta.

– Oireilut liittyvät erityisesti perhetilanteiden haasteisiin, yleiseen välinpitämättömyyteen omaa hyvinvointia ja koulunkäyntiä kohtaan sekä masennukseen ja ahdistukseen, Onnela sanoo.

Mielenterveyden edistäminen koetaan osaksi koulun perustoimintaa. Opettajilla on vahva halu auttaa lapsia ja nuoria, mutta kokevat silti tilanteissa usein jäävänsä ilman työkaluja.

– Muista selvityksistä tiedetään, että opettajat ovat kuormittuneita ja heidän työnsä on hyvin haastavaa. Opettajilla ei välttämättä ole keinoja tai resursseja, joilla kohdata nuoren haastava tilanne.

Apua oppilaan tarpeet ja odotukset huomioiden

Koulukuraattorit ry:n puheenjohtaja Jaana Kähkönen ja hallituksen jäsen Eija Tommo kokevat, että nuoret hakevat apua nyt aiempaa enemmän, mutta tunnistavat väitöstutkimuksessa esiintyvän ilmiön.

– On tärkeää ymmärtää arkisen kohtaamisen merkitys. Riittää, että oikeasti pysähtyy, on kiinnostunut ja läsnä, jolloin syntyy myös kuulluksi tulemisen tunne ja luottamus, Tommo sanoo.

Koulukuraattoreilla on käytössään erilaisia työmenetelmiä, mutta Kähkönen korostaa oppilaiden hyvinvoinnin tukemista oppilaan tarpeista käsin.

– Oppilaan kanssa on hyvä yhdessä keskustella myös hänen odotuksistaan autetuksi tulemisen suhteen. Mistä tietää, että on saanut apua ja millaista muutosta oppilas kokee tarvitsevansa. Tästä keskustelemme oppilaan kanssa tapaamisten yhteydessä, Kähkönen kertoo.

Avaa kuvien katselu Dinatra Mando opiskelee nyt parturi-kampaajaksi. Ammattiopistossa hän kokee saaneensa apua niin henkilökunnalta kuin luokkatovereiltaan. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Väitöstutkimuksenkin mukaan koulut ovat lapsille ja nuorille yhteisiä ja luonnollisia ympäristöjä. Tommon mukaan on tärkeää tunnistaa, että kysymykset mielen hyvinvoinnista syntyvät myös arjen kasvuympäristöissä.

– Koulun tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta se voi olla myös juurisyy oireiden taustalla. Siksi yksittäisten oppilaiden tukemisen ohella on tärkeää huomioida myös ympäröivät rakenteet ja ilmiöiden kietoutuminen toisiinsa. Mielenterveyden edistäminen on osa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaista työtä, jota kouluissa tehdään.

Ammattikoulu antoi uuden alun

Dinatra Mando opiskelee parhaillaan toista vuotta parturi-kampaajaksi Koulutuskuntayhtymä OSAOlla. Kiusaaminen ja se, ettei apua ollut tarjolla, on jättänyt isot arvet.

– Se on vaikuttanut omaan itsetuntoon, mutta kun pääsi peruskoulusta, kasvoi ja aloitti ammattikoulun, tuli myös itsevarmuutta enemmän.

Ensimmäisenä vuotena Mandon mielessä pyöri ajatus siitä, ottaako kukaan uudessa koulussakaan asioista vakavasti ja kuinka koulun henkilökunta kuulee opiskelijoita heidän ongelmissaan.

– Mutta olen saanut monessakin mielessä apua niin koulun henkilökunnalta kuin myös omilta luokkatovereilta.