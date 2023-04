Teosto-palkinto kolmelle sävelteokselle – Draama-Helmi: “Olo on kuin kevätjuhlassa”

Teosto-palkinto, 40 000 euroa, jaetaan tänä vuonna kolmen sävelteoksen kesken.

Voittajat ovat Mikko Sarvanteen sävellykset Mikko Sarvanne Gardenin levyllä Heräämisen valkea myrsky, Helmi Kajasteen ja työryhmän teokset Draama-Helmin levyllä Draama-Helmi kuistilla sekä Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen yhteissävellys Water.

Tuomaristo piti tämänvuotista kilpailua erittäin tasaisena.

Draama-Helmi eli Helmi Kajaste kuvailee tuntojaan hämmentyneen iloisiksi.

– Olen erityisen iloinen siitä, että saan jakaa palkinnon biitin tekijöitteni kanssa, ja että tällaisen pitkän puurtamisen jälkeen joku iloitsee lopputuloksesta. Olo on kuin kevätjuhlassa, Kajaste sanoo.

Rap- ja spoken word -sanoittajana tunnetuksi tullut Draama-Helmi pääsee palkintoperustelujen mukaan palkitulla albumillaan taiteilijalle elintärkeään vapauden ja luovan ilmaisun tilaan. Tuomaristo kuvailee kokemusta suorastaan maagiseksi. Jury löytää itsensä kuin leirinuotiolta, jolla Draama-Helmi kertoo tarinoitaan poikkeuksellisen huumorin höystämänä.

– Kyllä siinä intiimisti jutellaan ja pohditaan asioita. Vaikka tässä on tosi paljon henkilökohtaisia tunteita ja ajatuksia, minulla on kuitenkin tämä Draama-Helmi-hahmo, joka poimii ne kaikista räikeimmät tunteet ja liioittelee ja pistää ne kierteelle, Kajaste toteaa.

Toinen palkituista, Heräämisen valkea myrsky, on juryn mukaan kirkas ja valoisa sekoitus jazzia, nykymusiikkia ja laulumusiikkia. Mikko Sarvanne on onnistunut luomaan eheän teoksen, jonka sävelkielessä ambient, elektroniikka, akustiset soittimet ja luontoelementit nivoutuvat omaksi universumikseen innovatiivisella tavalla, tuomaristo lausuu.

Kolmas palkinnon saaja, Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen yhteissävellys Water, on puolestaan ehjä ja visuaalinen nykymusiikkiteos, jossa vesi liikkuu eri olomuodoissaan. Vaikka vesi on taidemusiikin säveltäjien klassikkoaihe, on Waterin säveltekstuuri omaperäistä ja mielikuvituksellista, tuomaristo toteaa.

Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Se on jaettu vuodesta 2003 lähtien.

Juryssä olivat viime vuoden voittajien lisäksi Ylen musiikkiohjelmien päällikkö Miikka Maunula ja Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi.