Tuomioistuimen mukaan Kaarasjoen maat kuuluvat sen asukkaille – pitkä kiista ratkesi Pohjois-Norjassa

Utmarksdomstolen for Finnmark -tuomioistuimen päätös perustuu alkuperäiskansojen oikeuksiin heidän perinteisesti käyttämilleen maa-alueille. Asiasta voi vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Pohjois-Norjan Kaarasjokea on repinyt parinkymmenen vuoden ajan kiista maanomistusoikeudesta. Utmarksdomstolen for Finnmark -tuomioistuin antoi viime viikolla päätöksen, jossa todettiin Kaarasjoen alueen maiden kuuluvan kunnan asukkaille. Aiheesta on uutisoinut muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun).

Tuomioistuimen päätös perustuu alkuperäiskansojen oikeuksiin, joiden mukaan Norjan on tunnustettava saamelaisten perinteisesti käyttämät alueet. Utmarksdomstolen for Finnmark on Finnmarkin alueen maaoikeuksia varten perustettu tuomioistuin Pohjois-Norjassa.

– Asian keskiössä on kysymys siitä, kuka on käyttänyt erämaa-alueita Kaarasjoella, ja antaako ikivanha käyttö omistusoikeuden alueille, kertoo Tromssan yliopiston oikeustieteen apulaisprosessori Ande Somby.

Tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että Kaarasjoen kunnan asukkaista tulee Norjan kolmanneksi suurin maanomistaja ja he saavat hallita 5 361 neliökilometrin kokoista aluetta. Maita on hallinnut vuodesta 2006 lähtien Finnmarkseiendommen (FeFo).

Avaa kuvien katselu Kaarasjoen kunta ulottuu Suomen rajalle. Kuva: Lasse Isokangas

Päätöksellä tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia myös muille Finnmarkin alueille, erityisesti Kautokeinon ja Tanan kuntiin. Kumpikin kunnista on vaatinut maanomistusoikeutta paikallisille asukkaille.

– Kaarasjoki on toiminut meille tienraivaajana, toteaa Kautokeinon kunnanvaltuutettu Hans Isak Olsen Ávvir-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Tuomioistuimen päätös ei ole vielä lainvoimainen

Kaarasjoen alueen maanomistusoikeuksia puitiin kolme viikkoa kestäneessä oikeudenkäynnissä tammikuussa. NRK Sápmin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kiistassa oli kolme osapuolta.

Poronhoitajia edustavan Guttorm-ryhmän mielestä Kaarasjoen maa-alueet kuuluvat vain saamelaisille. Toisen ryhmän muodostivat Kaarasjoen kunta sekä Kaarasjoen saamelaisyhdistys, jotka vaativat omistusoikeutta kaikille alueen asukkaille.

Kolmas ryhmä kiistassa oli FeFo. Heidän kantansa mukaan Kaarasjoen alue kuuluu kaikille ja sen tulee pysyä FeFon hallinnassa. FeFo on sanonut, että Kaarasjoen asukkailla on ollut alueelle käyttöoikeus, mutta he eivät ole omistaneet sitä.

Tuomioistuimen päätöksestä kerrottiin pohjoismaisessa saamenkielisessä Oddasat-uutislähetyksessä.

Tuomioistuimen ratkaisu ei ole lopullinen, vaan asiasta voi vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen. Odotettavissa onkin, että osa kiistan osapuolista tulee tekemään valituksen.

Guttorm-ryhmän edustaja Thoralf Henriksen on kertonut NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), että he aikovat valittaa tuomiosta.

– Jos voitamme korkeimmassa oikeudessa, muidenkin kuntien asukkaiden pitää saada omistusoikeudet ja FeFo putoaa pois, Henriksen sanoo.

FeFo ei ole vielä päättänyt, tekeekö se valituksen. FeFo:n puheenjohtaja Jan Ollin mukaan tuomioistuimen päätöstä puntaroidaan tarkasti ja sitten päätetään, viedäänkö asia korkeimpaan oikeuteen.