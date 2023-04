Tekoälyllä luotu Drake räppää viraalihitissä, joka nostaa esille hankalia kysymyksiä tekijänoikeuksista

Pari viikkoa sitten videosovellus Tiktokiin ilmestyi pariminuuttinen kappale, jossa kanadalaisräppäri Drake esiintyi maamiehensä poppari The Weekndin kanssa. Tai siltä se ainakin kuulosti.

Jakotekstistä paljastui, että kyse oli tekoälyn avulla syntetisoiduista artististeista. Draken ja The Weekndin vokaalit oli keinotekoisesti lisätty kappaleeseen.

Heart on my sleeve keräsi muutamassa päivässä miljoonia kuuntelukertoja. Tiktokin lisäksi kappale julkaistiin Youtubessa ja useissa musiikin suoratoistopalveluissa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tekoälyn avulla on saatu artisti kuulostamaan toiselta. Youtubesta löytyy video (siirryt toiseen palveluun), jolla räppäri Kanye West laulaa pop-punkbändi Plain White T's:in Hey There Delilah -kappaleen. Twitterissä on levinnyt video (siirryt toiseen palveluun), jolla Rihanna laulaa Beyoncén Cuff It:ia.

Kumpikaan näistä ei ole kuitenkaan noussut sellaiseksi viraalihitiksi kuin Heart on my sleeve. Tämä pakotti Draken ja The Weekndin levy-yhtiön Universal Music Groupin julkaisemaan tiukkasanaisen tiedotteen, jossa se tuomitsi tekoälysovellusten kehittämisen teoksilla, joiden oikeudet kuuluvat levy-yhtiöille.

Samaan aikaan Tiktok, Youtube, Spotify ja muut isot alustat poistivat Heart on my sleeven palveluistaan. Poistamisen perusteeksi kerrottiin tekijänoikeusrikkomus.

Hetken aikaa asia näytti selvältä. Näin ei kuitenkaan ollut.

Kenen tekijänoikeudet ja mihin?

Käytännössä muusikoiden töitä suojaa kaksi eri oikeutta: teokset eli laulut kuuluvat tekijänoikeuden piiriin ja teoksista tehdyt levytykset lähioikeuksien piiriin. Usein nämä oikeudet kulkevat käsikädessä, koska kuuntelemme musiikkia pääsääntöisesti alkuperäisten artistien äänitteiltä.

Tähän päivään mennessä ei ole tarkalleen tiedossa, mitkä osat Heart on my sleeve -kappaleesta on tuotettu tekoälyn avustuksella. Vallitseva käsitys kuitenkin on se, että kappaleen sävellys, sanoitus ja sovitus ovat alkuperäistä tuotantoa. Näin ollen sekä tekijänoikeudet että lähioikeudet kuuluvat kappaleen Tiktokiin ladanneelle ghostwriter977 (siirryt toiseen palveluun):lle.

Oikeudelliset epäselvyydet koskevat vokaaliosuuksia, jotka on tekoälyn avulla saatu kuulostamaan Drakelta ja The Weekndiltä. Tähän epäselvyyteen ei löydy vastausta tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Pelkkä artistin ääni ei nimittäin kuuluu tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien piiriin, eikä ääntä voi patentoida (moottoripyörävalmistaja Harley-Davidson yritti tätä 90-luvulla). Artistien imitoiminen ei ole kiellettyä – ei ihmisiltä eikä koneilta. Imitaatio pitää vain tuoda selvästi esille. Näin Ghostwriter tekikin.

Tästä syystä levy-yhtiöt ovat siirtäneet huomion alkutuotantoon, eli tekoälyjärjestelmien kehitykseen. Yhtiöt katsovat, että tekijänoikeusrikkomus tapahtuu jo järjestelmien kehitysvaiheessa.

Jotta tekoäly voi imitoida Drakea, sille pitää syöttää Draken ääntä. Ja tämä ääni on yleensä äänitteillä, jotka kuuluvat tekijänoikeuksien piiriin.

Tätä näkemystä ei kuitenkaan ole vahvistettu lainsäädännössä. Tekoälyjärjestelmiä kehittävät yhtiöt ovat sitä mieltä, että järjestelmien kehittäminen vaikkapa koko Spotifyn sisällöllä kuuluu kohtuudenmukaisen lainaamisen piiriin, joten ne eivät riko tekijänoikeuksia. Asiaa odottaa vielä lopullista ratkaisua.

Miksi sitten Heart on my sleeve poistettiin useista palveluista?

Kappaleen kohtaloksi koitui lopulta lyhyt sample, johon ei oltu hankittu lupaa. Kappale sisälsi lyhyen otteen räppäri Futurelta, ja tämä muutaman sekunnin ote antoi levy-yhtiölle mahdollisuuden vaatia poistoa.

Mutta mitä tapahtuu, kun joku lataa kappaleen nettiin ilman tuota samplea?

Alkavatko isot artistit lisensoimaan ääniään?

Vaikka tekoälyimitaattorit läpäisisivät tekijänoikeudelliset haasteet, täysin vapaasti niitä ei voida käyttää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lainsäädäntö määrittää niin sanotut persoonallisuusoikeudet, jotka rajoittavat henkilön nimen tai identiteetin käyttöä kaupallisissa tarkoituksissa.

Esimerkki tästä on oikeustapaus 2000-luvun alusta, kun amerikkalaislaulaja Tom Waits haastoi sipsivalmistaja Frito-Laysin oikeuteen hänen äänensä imitoimisesta mainoksessa. Sipsivalmistaja käytti kaupallisesti hyväkseen Waitsin äänen yhdenkuuloisuutta, mikä johti tuomioon oikeudessa.

Tekoälyllä luodun imitaation voi helposti nähdä loukkaavan näitä oikeuksia, jos se tapahtuu kaupallisessa tarkoituksessa.

Suomessa persoonallisuusoikeuksia vastaavaa lainsäädäntöä ei ole. Toisaalta meillä tällaisessa tapauksessa voitaisiin noudattaa lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Aika näyttää.

Artistit voivat tietenkin myös antaa tekoälylle luvan käyttää heidän kaltaisuuttaan. Näin on ehtinyt tehdä muusikko Grimes, joka ilmoitti olevansa valmis jakamaan tekoälyn vokalisoimista kappaleista saadut tulot puoliksi kappaleiden tekijöiden kanssa.

Epäselvää on, miten tuollainen sopimus lopulta toteutuisi. Tekoäly kun ei voi nykyisen lainsäädännön mukaan saada tekijänoikeuksia luomiinsa teoksiin.

Grimesin ilmoitus kuitenkin osoittaa sen, että tekoälyn syntetisoimasta äänestä saattavat hyötyä eniten juuri Draken ja Grimes kaltaiset isot artistit, joiden tuotanto kiinnostaa suurta yleisöä. Heart on my sleeve ei kiinnosta ihmisiä siksi, että se on tekoälyn avulla tehty kappale vaan siksi, että se on Draken ja The Weekndin ääntä imitoivan tekoälyn avulla tehty kappale.

Tämä on vasta alkua, kuten Ghostwriter kirjoitti julkaisunsa kommenteissa.

Juttua varten haastateltu Teoston data-analyytikko Antti Raskia ja Gramexin lakimiestä Juha Pihlajaniemi.