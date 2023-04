Sako toimittaa Virolle tarkkuuskivääreitä

Sako on viime kuukausina kertonut useista uusista asetoimitussopimuksista.

Viron puolustusvoimat hankkii tarkkuuskivääreitä Riihimäellä sijaitsevalta Sakolta. The Estonian Centre for Defence Investments (ECDI) ja Sako allekirjoittivat sopimuksen keskiviikkona.

Sopimuksen arvo seuraavalta seitsemältä vuodelta on noin 40 miljoonaa euroa.

Viron puolustusvoimilla on ollut aiemminkin käytössä Sakon kivääreitä. Uusi hankinta tarkoittaa Sakon mukaan ergonomisempia, kevyempiä ja tarkempia tarkkuuskiväärejä.

Sako on viime kuukausina kertonut useista uusista kaupoista, joita on solmittu muun muassa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa. Myös Maanpuolustuskoulutus MPK ja New Yorkin poliisi hankkivat uusia tarkkuuskivääreitä Sakolta.