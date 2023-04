Westerlundin veljekset opettelivat jäätelönteon vuodessa – nyt he aloittavat aamut kylmän herkun maistelulla jätskitehtaallaan Närpiössä

Närpiön jäätelötehtaan jäätelömestari Mathias Westerlund on veljeksistä se, joka sai alunperin idean täysin kotikaupungissa tuotetusta jäätelöstä.

Vuosi sitten toimintansa aloittaneen Närpiön jäätelötehtaan alku on ollut vauhdikas. Sitä edelsi kuitenkin pitkä jäätelömakujen kehittäminen kokeilemalla ja maistelemalla.

Mikään ei varsinaisesti anna vihiä jäätelötehtaasta.

Pellon reunassa on tavalliselta hallilta näyttävä rakennus, pieni varastorakennus ja pihassa pari konttia.

Täällä on kuitenkin toiminut jo vuoden ajan Närpiön jäätelötehdas – veljesten Magnus ja Mathias Westerlundin kaksi vuotta sitten perustama perheyritys.

Jäätelötehtaan pihalla ei näy aamupäivällä liikettä, mutta konttirakennuksessa jäätävää makuyhdistelmää sekoitellaan jo täyttä päätä.

Tehtaassa työskentelevien aamu on alkanut perinteisesti jäätelönmaistelulla. Yritys työllistää veljesten lisäksi kolme työntekijää, pian neljä.

Tällä kertaa teossa on yllättävä maku, josta Närpiö tosin on laajasti tunnettu. Siihen on vain lisätty aimo annos makeutta.

– Kyllä se maistuu tomaattijäätelöltä, Magnus Westerlund arvioi lusikoidessaan jäätelökoneesta tulevaa annosta.

– Niin maistuu, nyökyttelee Mathias-veli vierellä.

Avaa kuvien katselu Närpiön jäätelötehdas on ulkoapäin vaatimattoman näköinen. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Suurimmat jäätelönvalmistajat tienaavat miljoonia

Suomalaisia jäätelömarkkinoita ovat jo monia vuosia hallinneet kansainväliset suuryritykset.

Alan selvä johtaja on Pingviini-jäätelöitä valmistava Froneri Finland. Heidän Turengissa sijaitseva jäätelötehtaansa on Suomen suurin.

Fronerin liikevaihto vuonna 2021 oli lähes 90 miljoonaa euroa Suomessa, mutta se toimii myös 23 muussa maassa ja työllistää yli 13 000 ihmistä ympäri maailmaa. Suomessa sillä on työntekijöitä noin 200.

Toinen kansainvälinen jätskinmyyjä Suomessa on Ingmanin jäätelövalmistaja Unilever Ingman Production. Vuosi sitten yhtiö ilmoitti sulkevansa tehtaansa Sipoossa ja keskittävänsä tuotantoaan Ruotsiin.

Vuonna 2021 heidän liikevaihtonsa oli Suomessa vähän alle 7,4 miljoonaa euroa.

Muita tunnettuja, hieman pienempiä toimijoita jäätelöalalla ovat Valio ja Kolmen Kaverin Jäätelö.

On helppo saada tuote kauppojen valikoimiin. Magnus Westerlund

Viime vuosina kauppojen pakastealtaissa on alkanut näkyä yhä enemmän myös pienten jäätelövalmistajien tuotteita.

Kuluttajilla on halua kokeilla uutta. Se näkyy Magnus Westerlundin mukaan siten, että kaupatkin haluavat kokeilla paikallisia tuotteita.

– On helppo saada tuote kauppojen valikoimiin. Kaupalle ei ole iso riski ostaa 30 pikaria varastoonsa. Toisaalta heidän on myös helppo sanoa, jos tuote ei myy ja ottaa se pois.

Pakastealtaaseen pääseminen ei tarkoita jäätelöyritykselle vielä menestystä. Tuote täytyy Westerlundin mukaan saada kuluttajan hyppysiin, ostamaan jäätelö.

– Se on se vaikeus.

Ensin kondomeja, sitten jäätelöä

Ajatus jäätelötehtaan perustamisesta oli alunperin Mathias Westerlundin.

– Mathias oli poikansa kanssa Närpiön torilla ja mietti, miksei kukaan tekee paikallista jäätelöä täällä, Magnus Westerlund kertoo veljensä saamasta ideasta.

Siinä vaiheessa kumpikaan veljeksistä ei tiennyt jäätelöiden tekemisestä mitään.

Magnus Westerlund sanoo, että Mathias-veli on taustaltaan kokki ja työskennellyt aiemmin muun muassa leipätehtaalla.

Veljekset päättivät selvittää, miten jäätelöä valmistetaan, millaisia välineitä sen tekeminen ja tuotantolaitos ylipäätään vaatii. Nykyään Mathias on jäätelötehtaan jäätelömestari ja Magnus luotsaa yritystä toimitusjohtajana.

Avaa kuvien katselu Jäätelömestari Mathias Westerlund on kehitellyt uutta makuyhdistelmää tomaattihillosta ja jäätelöstä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Magnus Westerlund toteaa yrityksen perustamisen osuneen poikkeukselliseen ajankohtaan. Alku ei ollut helppo.

Korona-aikana rakennusmateriaaleja oli vaikea saada. Siksi he päätyivät jäätelötehtaan rakentamisessa konttiratkaisuun.

– Kun aloitimme tuotannon vuosi sitten maaliskuussa, ei tiedetty, alkaako kolmas maailmansota ja uskallammeko työllistää esimerkiksi toisen kokin. Kaikki olivat vähän shokissa, hän muistelee.

Magnus arvioi, että he ovat investoineet jäätelötehtaaseen tähän mennessä 250 000 euroa. Alkuaikojen epävarmuuteen tukea antoi veljesten toinen yritys, jota he pyörittävät hallirakennuksessa.

Kymmenen vuotta sitten Westerlundit päättivät perustaa kondomien jakeluyrityksen, ja tänä päivänä he ovat Magnuksen mukaan Pohjois-Euroopan suurin kondomijakelija.

Harppaus kondomeista jäätelöön ei ole niin suuri kuin voisi ehkä luulla.

– Samalla tavalla tuotteita tarjotaan kaupoille myytäväksi kuin jäätelöjäkin, hän toteaa.

Suomalaisille maistuvat perinteiset maut

Suomalaisille maistuu tunnetusti jäätelö, tilastojen mukaan kulutamme sitä vuosittain jopa 13 litraa per henkilö. Monena vuonna suomalaiset ovat olleet neljänneksi eniten jäätelöä syövä kansa maailmassa.

Suomalaisten jäätelösuosikki on ollut perinteinen vanilja. Sitä suosivat Magnus Westerlundin mukaan myös pohjalaiset.

Närpiöläistehtaan suosituimmaksi mauksi on noussut kuitenkin suolakinuski.

Veljeksille jäätelömakujen kehittäminen on ollut pitkä prosessi. Magnus kertoo, että ensimmäistä reseptiä he kehittelivät yhdeksän kuukautta. Maku oli vanilja.

Tällä hetkellä heillä on yhteensä kahdeksan perusmakua – kaikki kokeilemalla ja maistelemalla kehitettyjä. Tulevana kesänä he tarjoavat kioskeihin 20 erilaista jäätelöä.

Avaa kuvien katselu Närpiön jäätelötehtaalla jäätelöt valmistetaan käsin. Raaka-aineet tulevat kaikki Pohjanmaalta. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Magnus Westerlund kehuu, että he valmistavat kaikki jäätelöt alusta loppuun asti itse, käsityönä. Raaka-aineet ovat paikallisilta maatiloilta, jäätelöissä ei käytetä lisäaineita ja ne ovat myös laktoosittomia.

– Kuluttajat haluavat paikallisia tuotteita ja he arvostavat, kun se on valmistettu luonnollisista raaka-aineista.

Liiankin vauhdikas alku jäätelötehtaalle

Pohjalaisten reaktio on yllättänyt närpiöläisjäätelöjen tekijät.

Jäätelötehtaan myyntipäällikkö Timmy Rehula kertoo, että he ovat saaneet sähköpostissa lähinnä positiivista palautetta ja kehuja esimerkiksi tietyistä jäätelömauista.

– Se on meistä tietenkin kiva kuulla.

Rehulan mukaan yrityksen oli tarkoitus toimia ensin hyperpaikallisesti vain Närpiön seudulla. He päättivät kuitenkin soittaa pariin kauppaan Vaasaan ja kerrottuaan, että tuote on täysin paikallisesti valmistettua, homma karkasi niin sanotusti käsistä.

Avaa kuvien katselu Närpiön jäätelötehtaalta lähtee päivittäin noin 500 pikaria ja useita jäätelölaatikoilta kymmenille jälleenmyyjille pitkin Pohjanmaan rannikkoa. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Vuodessa he ovat saaneet yli 70 jälleenmyyjää Pohjanmaalla sekä muutaman Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan puolella. Jälleenmyyjiin kuuluu niin kauppoja, kahviloita kuin ravintoloita.

Alku oli niin vauhdikas, etteivät he ehtineet tehdä jäätelöä edes varastoon.

– Sen jälkeen olemme oppineet, ettei kannata haukata liian isoa palaa kerralla, Rehula sanoo.

Magnus Westerlundin mukaan myynti on ollut kolme kertaa suurempaa kuin he ensimmäiselle vuodelle ennakoivat.

Tällä hetkellä Närpiön jäätelötehtaalta lähtee keskimäärin 500 pikaria sekä useita jäätelölaatikoita myyntiin päivässä.

Tulevana kesänä he aikovat laajentaa jäätelötarjontaansa Etelä-Pohjanmaalle Seinäjoen ja Tuurin suuntaan sekä Keski-Pohjanmaalle Kokkolaan.