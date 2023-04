Tanakka kovakuoriainen yllätti tutkijat ilmestymällä pyydykseen – asiantuntija: "Kukaan ei osannut ennustaa tätä"

Savonlinnasta löydettiin harvinainen Byrrhus geminatus -kovakuoriainen. Asiantuntija Sampsa Malmbergin mukaan havainto on yksi erikoisimmista.

Metsähallituksen lajistokartoituksissa löydettiin useita hyönteislajeja, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa.

Yksi yllättävimmistä löydöistä lienee nuppojen heimoon kuuluva Byrrhus geminatus -kovakuoriainen. Lajista tehtiin kaksi havaintoa Savonlinnassa viime kesänä.

– Kukaan kovakuoriaisasiantuntija Suomessa ei varmasti osannut ennustaa tätä, toteaa Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Sampsa Malmberg.

Hän on tehnyt kovakuoriaiskartoituksia paljon. Havainto on yksi erikoisimmista, mihin hän on koskaan törmännyt.

Malmberg kuvailee Byrrhus geminatus -kuoriaista tanakaksi ja hidasliikkeiseksi lajiksi. Se astelee maan karikkeissa ja syö sammalta. Laji on vaaraton.

Kovakuoriaisesta ei ole havaintoja Suomen lähialueilta, eikä paljon koko Euroopastakaan. Lajia on tavattu aiemmin Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja parissa Aasian maassa.

Avaa kuvien katselu Byrrhus geminatus on pituudeltaan noin yhden senttimetrin. Kuva: Pekka Malinen / Luomus

Määrittely tuotti Malmbergin mukaan haasteita, koska lajia ei löytynyt Euroopan määrityskirjallisuudesta. Lopulta laji saatiin tunnistettua saksalaisen nuppospesialistin avulla. Hänkin oli yllättynyt löydöstä.

– Onnittelut tuli, paljastaa Malmberg.

Kuoriaiset löytyivät paloalueilta

Molemmat kovakuoriaiset löydettiin pyydyksistä, jotka sijaitsivat Metsähallituksen ennallistamispolttokohteilla.

Ennallistamisen tavoitteena on muuttaa entisten talousmetsien rakennetta lähemmäs kohti luonnontilaista metsää. Yksi keino tähän on poltto.

Malmbergin mukaan polttoja on toteutettu Savonlinnan Kakonsalon järvialueella jo pitkään. Sen ansiosta alueella on monipuolista paloaluesidonnaista hyönteislajistoa.

Voi olla, että myös Byrrhus geminatus on jossain määrin paloalueisiin sidonnainen. Ennestään on jo tiedossa, että osa nupoista saapuu paloalueille mielellään.

– On hyvin mahdollista, että tämäkin nuppo on lentänyt sinne omasta tahdostaan haistettuaan savun, toteaa Malmberg.

Koska havainto on Suomessa uusi, lajin tarkkoja elintapoja ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Malmbergin mukaan Suomessa on neljä melko samannäköistä nuppolajia. Uusi löydös on hieman lajitovereitaan kapeampi.

Jos Malmberg nyt törmäisi Byrrhus geminatus -kovakuoriaiseen, hän uskoisi tunnistavansa sen. Apuun hän tarvitsisi kuitenkin mikroskooppia.

Kuuntele Sampsa Malmbergin haastattelu tästä. Toimittajana on Sari Ursin.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta torstaihin 27. huhtikuuta kello 23:een saakka.