Nokialaisesta metsästä löytyy mystinen jätevuori, eikä se ole todellakaan ainoa – vastaavia maan tavasta kertovia paikkoja on Suomessa satoja

Nokian kaupunki aikoo selvittää, mitä kaikkea Tottijärven vanhalle kaatopaikalle on kuskattu. Samankaltaisia paikkoja on Suomessa arviolta 700 ja Pirkanmaallakin noin sata.

Röykkiöittäin ruostuneita tynnyreitä, vanhoja autonrenkaita, autoja, kodinkoneita, säilyketölkkejä.

Nokialaisessa metsässä vastaan tuleva näky hämmentää. Sekalaisesta tavarasta muodostuva jätevuori näyttää jatkuvan pitkälle, korkeutta on paikoin metrejä. Romut ovat selvästi olleet paikalla jo vuosia.

Miten jätteet saavat maata paikalla, jossa lähin talokin on vain alle kilometrin päässä?

Avaa kuvien katselu Tottijärven kylän kaatopaikka oli käytössä 1960-luvulta 1980-luvun lopulle asti. Se on ollut suljettuna jo yli 30 vuoden ajan. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Parilla puhelinsoitolla ja paikallisen Nokian Uutisten arkistoa (siirryt toiseen palveluun) penkomalla selviää, ettei kyse ole laittomasta jätetäytöstä.

Metsässä on vanha Tottijärven kylän kaatopaikka, jota kylän asukkaat ja muut nokialaiset käyttivät 1960-luvulta aina 1980-luvun lopulle asti.

Kaatopaikka suljettiin vuonna 1987 sen aikaisten lakien mukaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että jätteiden tuonti loppui ja alueesta tehtiin maankaatopaikka.

Vuosien aikana osa jätteistä peittyi, mutta reunoilla olevat jätteet saivat jäädä näkyviin tulevien sukupolvien hämmästeltäväksi.

Koekuopat paljastavat totuuden

Nokian kaupunki on ryhtynyt selvittämään kaatopaikan tilannetta ja mahdollista puhdistamista. Selvitystyöhön ryhdyttiin paikallisen Tottijärvi-seuran ja Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen aloitteesta.

Selvitystyö on annettu tehtäväksi Rambollille, joka tekee ympäristön pilaantuneisuustutkimuksia. Rambollin on määrä selvittää, mitä jätettä kaatopaikka on syönyt, paljonko sitä on ja mikä tärkeintä, onko maaperä saastunut.

Yksikönpäällikkö Hannu Karppi Rambollista kertoo, että tutkimukset aloitetaan heti, kun Nokian kaupunki on saanut niihin rahoituksen valtion Maaperä kuntoon -hankkeesta.

Vanhojen kaatopaikkojen tutkiminen saati puhdistaminen ei nimittäin ole halpaa hommaa.

– Avustushakemus lähti käsittelyyn viime viikolla. Vielä ei ole tullut päätöstä, ennen sitä alueella ei tehdä tutkimuksia.

Avaa kuvien katselu Nokian kaupunki on päättänyt selvittää, mitä paikalle on viety, paljonko jätettä on ja onko maaperä saastunut. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Avaa kuvien katselu Tottijärven metsässä lojuu myös ruosteisia ajoneuvoja. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Käytöstä poistettuja kaatopaikkoja on Suomessa satoja

Maaperä kuntoon -ohjelma on valtakunnallinen hanke, joka edistää ympäristön ja terveyden kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista. Hanketta koordinoi Pirkanmaan ely-keskus.

Projektipäällikkö Kari Pyötsiä arvioi, että Tottijärven vanhan kaatopaikan kaltaisia aikanaan laillisesti haudattuja jätetäyttöjä on koko Suomessa arviolta 700 kappaletta ja Pirkanmaallakin noin 100.

Pyötsiän mukaan vanhoihin kaatopaikkoihin liittyvät riskit vaihtelevat muun muassa sen mukaan, mitä jätettä niihin on kuljetettu. Myös kunnostuskustannukset vaihtelevat.

Maaperä kuntoon -hankkeesta on rahoitettu esimerkiksi Hyvinkään Sahanmäen vanhan kaatopaikan tilan selvittämistä ja kunnostusta noin 175 000 eurolla. Hyvinkään kaupungille kaatopaikan kunnostus maksaa reilusti yli neljä miljoonaa.

Avaa kuvien katselu Nokian teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjasta vuodelta 1987 löytyy merkintä, jonka mukaan Tottijärven jätekasa on ollut huomattavan korkea ja alue laajalti roskaantunut. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kari Pyötsiän mukaan kestää vielä vuosia, ennen kuin kaikkien vanhojen kaatopaikkojen todelliset riskit tiedetään ja tarvittavat alueet on siivottu. Vuonna 2015 julkaistiin valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia. Tavoitteena on saada pilaantuneiden maa-alueiden merkittävät riskit hallintaan vuoteen 2040 mennessä.

– Tarvittavaa rahasummaa en osaa arvioida, Pyötsiä sanoo.

Nokialla odotellaan nyt ely-keskuksen rahoituspäätöstä. Kun se on saatu, Tottijärven kaatopaikalle kaivetaan koekuoppia. Sitten nähdään käytännössä se, mitä jätettä kaatopaikka sisältää.

Nokian kaupungille hyvä uutinen olisi esimerkiksi se, jos alueelle ei ole läjitetty teollisuuden jätteitä tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Kaupungilla on kalliita kokemuksia asiasta. Kaupungin keskun laidassa sijainneen kaatopaikan siivoaminen maksoi Nokialle vuosina 2015–2016 lähes 25 miljoonaa euroa.

