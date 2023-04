Kalajoelle tulee Pohjanlahdella ainutlaatuinen rantamatkailukeskus – ensimmäiset asukkaat elävät vuosia rakennustyömaan keskellä

Kalajoelle rakennetaan merellistä keskusta, jolle ei kaupungin kehitysyhtiön mukaan löydy vertaista ainakaan Pohjanlahdelta.

Kokonaisuus on tymäkkä. Kaava mahdollistaa alueelle jopa 67 000 kerrosneliömetriä uutta rakennusmassaa. Se on määrältään suunnilleen sama kuin mitä Kalajoen matkailukeskuksen ytimessä tällä hetkellä on. Uuden vierasvenesataman kustannusarvio on 12 miljoonaa euroa. Puolet rahasta tulee valtiolta.

– Tämä on mittakaavassaan aivan poikkeuksellisen suuri tälle rannikolle. Rannikko tarvitsee tällaisen kohteen, Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila kuvailee.

Vuosia kestävän rakennustyömaan keskellä asuu Juha Junnikkala. Hän muutti viime kesäkuussa puolisonsa kanssa alueen ensimmäisiksi vakituisiksi asukkaiksi. Lisää on tulossa, mutta tuskin enemmälti, koska asunnot tulevat olemaan pääasiassa loma-asuntoja.

– Tultiin tänne alkuasukkaiksi. Minulla on ollut pitkään haave, että pääsisin Kalajoen särkille asumaan. Meri on minulle tärkeä elementti. Energian ja voiman antaja, Junnikkala sanoo

Valtaosan elämästään Kalajoella asunut Juha Junnikkala halusi kotinsa mahdollisimman lähelle merta.

Leija- ja purjelautailua harrastava Junnikkala kuvailee paikkaa vaatimattomasti maailman parhaaksi. Hänen ikkunastaan näkee lähes ainoastaan rantaviivaa – katsoipa oikealle tai vasemmalle.

Arkielämää keskellä rakennustyömaata

Meren rannalla usein tuulee, ja kun rakennetaan, riepottelee tuuli roskiakin ympäriinsä. Junnikkala ei häiriinny vuosia kestävän rakennustyömaan keskellä asumisesta. Mitään uutta ei synny ilman työtä.

– Olen sanonut, että joku kun alkaa, se alkaa, ja kun se loppuu, niin se loppuu. Tietysti rakentaminen on aina hyvästä. Se tarkoittaa, että tänne investoidaan, tulee hyvinvointia, tulee euroja, ja palveluiden taso paranee.

Kalajoen kesä, varsinkin juhannus, on melko railakkaassa maineessa. Kalajoen Marinasta kaavaillaan myös aktiivista tapahtumien keskusta.

– Kun katsoo ikkunasta, niin ei tuo kuva, tuo taulu säry eikä liiku mihinkään. Siellä on kaikki se luonto ja rauhallisuus. Keskikesän riehakkuus on ohi kuudessa viikossa. Meille jää vuodesta vielä 46 viikkoa rauhallista aikaa.

Rakentaminen etenee suunniteltua nopeammin

Vaikka rakennusala hiipuu, etenevät rakennustyöt Kalajoen Marinassa ennakoitua nopeammin.

Anttila arvioi, että kiinteistömassasta on nyt valmiina tai rakenteilla yli kymmenen prosenttia. Vierasvenesataman ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta vuonna 2025 ja koko alue noin vuonna 2030.

Marina Resortin kiinteistöt ovat ensimmäisiä valmiita rakennuksia. Yhteensä kiinteistömassaa on suunniteltu toteutuvan yli 60 000 kerrosneliötä.

Kunnallistekniikan ja perusinfran lisäksi varsinaisesta rakentamisesta vain satama ja sen palvelurakennus ovat Kalajoen kaupungin hankkeita. Sataman rakentamisen arvioidaan alkavan syksyllä. Tavoitteena on, että muu rakennusmassa toteutuu yksityisten toimijoiden kautta.

Tällaista Kalajoen Marinasta suunnitellaan

Majoitusta ja palveluita tarjoava kokonaisuus, johon kuuluu korkeatasoinen vierasvenesatama

Tarjonta suunnataan veneilijöille, yöpyville matkailijoille, päiväkävijöille ja tapahtumakävijöille

Satamaan rakennetaan 51 kotisatama- ja 102 vierasvenepaikkaa

Esimerkkeinä alueen mahdollisista palveluista mainitaan kokous- ja kahvilapalvelut, sauna ja minispa, ravintolat sekä erilaiset elämys- ja ajanvietepalvelut

Vierassataman lähistölle, Marinan alueen ulkopuolelle toivotaan venehotellia ja huoltokeskusta

Kohteella odotetaan olevan huomattavan suuria aluetalousvaikutuksia sekä merellisen matkailun kasvulle ja kansainvälistymiselle

Kaavasta ei tehty yhtään valitusta

Kun marina-alueen kaavoitusprosessi vietiin kaupungissa läpi, ei siitä tehty yhtään valitusta.

– Se kertoo varmasti siitä, että olemme jo kehitysvaiheessa onnistuneet sanoittamaan tavoitteet hyvin, Anttila arvioi.

Janne Anttila luottaa alueen vetovoimaan. Ennakoitua nopeammin etenevä rakentaminen on yksi osoitus siitä.

Kalajoesta ollaan tekemässä Pohjoismaiden monipuolisinta ja ympärivuotisinta merellistä matkailukeskusta. Marina on vision kärkihanke. Miten iso lupaus lunastetaan?

– En ole tunnistanut, että Pohjanlahden alueella olisi sellaista marinaa, jossa olisi näin monipuolinen ja laaja matkailupalveluverkosto kävelyetäisyydellä. Samaan aikaan olemme avomeren sylissä. Kalajoen alue on hyvin saavutettavissa, ja marina-alue rakentuu yhden Suomen nopeimmin kasvavan matkailukeskuksen ytimeen, Anttila sanoo.

