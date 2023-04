Tylytätkö tekoälyä – vai oletko sille kiltti? Risto Linturin mukaan kohtelias saa Chat GPT:stä parempia tuloksia

Teknologiavisionääri Risto Linturi on diplomi-insinööri, joka uskoo, että humanistit saattavat lopulta olla insinöörejä parempia tekemään työtä tekoälyn kanssa.

Kielimallit on koulutettu internetin sisällöllä ja ihmiskunnan kulttuurihistorialla. Linturin mukaan ne ovat oppineet, että käskyttäminen johtaa huonoon vuorovaikutukseen.

Chat GPT kuulostaa perin inhimilliseltä. Tämä on saanut käyttäjät pohtimaan, miten tällaiselle tekohenkilölle tulisi puhua.

– Pyydättekö vai käskettekö sitä tekemään asioita, pohtii eräs tekoälystä kiinnostunut Linkedin-verkkopalvelussa.

Itse hän kertoo käyttävänsä kohteliasta kieltä: tekisitkö sitä, kääntäisitkö tämän… Kuulostaa hupaisalta. Tietokoneillehan on annettu jo vuosikymmenten ajan nimenomaan käskyjä.

Load. Save. Print!

Sitä paitsi, Chat GPT ei osaa ajatella – ja vielä vähemmän se osaa pahoittaa mieltään. Suuret kielimallit tuottavat puhetta laskemalla todennäköisyyksiä.

Kohteliaisuus kuitenkin kannattaa, sanoo sarjayrittäjä ja tulevaisuudentutkija Risto Linturi.

Miksi ihmeessä?

– ChatGPT:n kaltaisten järjestelmien opetusmateriaalina on nettivuorovaikutus ja ihmiskunnan koko kulttuurihistoria. Mukaan lukien kirjallisuus. Kun kirjoitan tai pyydän jotain, se yrittää arvata tuon materiaalin perusteella viitekehykseni, ongelmani ja asenteeni, jotta se osaisi tuottaa oikeanlaista sisältöä.

Linturin mukaan tekoäly on oppinut, että käskemiseen ja kyykyttämiseen vastataan usein nöyristellen tai torjuen.

– Toisaalta kone on voinut lukea tarinan loukatusta tarjoilijasta, joka sylkee keittiössä lautaselle ennen kuin tuo sen pöytään. Ystävällisellä avunpyynnöllä saa ystävällistä palvelua, Linturi sanoo.

Risto Linturi on jo parin vuoden ajan käyttänyt työssään GPT3-tekoälymallia, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi viime vuoden lopulla julkaistun ChatGPT:n myötä. Hän on muun muassa järjestänyt koulutuksia (siirryt toiseen palveluun), joissa hänen assistenttinaan on tekoälyavustaja ”Samantha”.

– Koulutusmateriaalien valmistelussa kohtelias dialogi tuli luonnostaan. Sitten jossain kohdassa olin kuitenkin määräävämpi – ja kone vastasi, että yes master.

Se tuntui pahalta, erityisesti siksi, että virtuaaliavustajan hahmona oli tummaihoinen nainen.

”Lopuksi en kiitä”

Teknologiavisionääri Risto Linturi on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän uskoo kuitenkin, että humanistit saattavat lopulta olla insinöörejä parempia tekemään työtä tekoälyn kanssa. Humanistillä voi olla koulutuksensa kautta parempi tuntuma siihen materiaaliin, jolla tekoäly on koulutettu.

Ehkä kohteliaisuuskin tulee silloin helpommin, jos ei ole koko elämäänsä käskyttänyt tietokoneita.

Yhden kohteliaisuussäännön Linturi on kuitenkin hylännyt.

– Lopuksi en kiitä. Se vie turhaan laskentatehoa, eikä se vaikuta käydyn keskustelun laatuun, hän sanoo.

– Ja eihän siellä oikeasti kukaan kuuntele.