Poliisi tutkii voimankäyttöä Uuraisten nuorisotiloilla alaikäisen pahoinpitelynä – kunnan mukaan epäiltynä on nuorisotyöntekijä

Poliisin mukaan pahoinpitelyn tutkinta on alkuvaiheessa. Uuraisten nuorisotiloilla kävi tiistaina alkuillasta ainakin yksi poliisin partio.

Kunnan tämänhetkinen tieto tilanteesta on, että työntekijä on poistanut alaikäistä nuorisotiloista voimakeinoin.

Sisä-Suomen poliisi tutkii Uuraisilla nuorisotiloissa tapahtunutta epäiltyä pahoinpitelyä.

Uuraisten kunnanjohtajan Juha Valkaman mukaan asia on kunnan tiedossa ja tilannetta selvitetään. Valkaman mukaan epäillyn pahoinpitelyn osapuolina ovat olleet nuorisotyöntekijä sekä voimankäytön kohteeksi joutunut alaikäinen nuori.

Kunnanjohtajan mukaan nuorisotyöntekijän epäillään käyttäneen tarpeetonta fyysistä voimaa poistaessaan alaikäistä nuorta tiloista.

– Suhtaudumme tapahtuneeseen erittäin vakavasti ja selvitämme tapahtuneen perusteellisesti, Valkama sanoo.

– Etukäteen meillä on tietona, että tilanteessa on käytetty fyysistä voimaa, mikä ei ole sallittua. Tämänhetkisten tietojen mukaan nuori ei ole käynyt aikuiseen käsiksi, vaan meidän työntekijämme on ollut aloitteellinen voimankäytössä ja lähtenyt poistamaan nuorta nuorisotiloista. Tämä ei ole hyväksyttävä menettelytapa, Valkama kertoo.

Epäilty pahoinpitely tapahtui Uuraisten kunnan nuorisotiloissa tiistaina alkuillasta.

Kunta päättää jatkotoimista kuulemisen jälkeen

Kunnanjohtajan mukaan kunta järjestää huomenna kuulemistilaisuuden, jossa nuorisotyöntekijä kertoo oman näkemyksensä tapahtuneesta.

– Sen jälkeen kunta työnantajana päättää jatkomenettelystä, Valkama sanoo.

Nuorisotalolla oli tapahtuma-aikaan paikalla arviolta 10–20 nuorta. Tilannetta selvittämässä kävi poliisin mukaan tiistaina ainakin yksi partio.

Poliisi ei ota kantaa pahoinpitelyn osapuoliin. Sen mukaan tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa. Poliisi kuulee tilanteen asianosaisia sekä mahdollisia todistajia.

Kunta pitää keskustelutilaisuuden turvallisuudentunteen palauttamiseksi

Nuorisotiloilla on kunnan mukaan aiemmin ollut yksi levottomuutta aiheuttanut tapaus, jonka tiimoilta keskustelemaan pyydettiin myös nuorten vanhempia. Kunta ei täsmennä tarkemmin, millaisesta tilanteesta on ollut kyse.

Uuraisten nuorisotiloilla järjestetään ensi viikon tiistaina keskustelutilaisuus tapahtumien jäljiltä. Kunnan mukaan tilaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki nuoret kokevat nuorisotilan turvalliseksi ajanviettopaikaksi.