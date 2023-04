Tiesitkö, miten sinulle saa myydä puhelimessa? Kuluttaja-asiamies vie luontaistuoteyrityksen oikeuteen

Tamperelainen yritys on kuluttaja-asiamiehen mukaan myynyt luontaistuotteita harhaanjohtavasti kiitospaketteina. Asia viedään markkinaoikeuteen, koska monia pelisääntöjä on rikottu.

Kuluttaja-asiamies vie luontaistuotteiden lainvastaisen puhelinmyynnin markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää tamperelaista AAA-Palvelut Oy:tä menettelemästä lainvastaisesti puhelinmyynnissä. Se myös asettaa kullekin kieltokohdalle 75 000 euron uhkasakon.

– Luontaistuotteiden ja lisäravinteiden harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on ollut kuluttajille aivan liian pitkä piina. Asiasta on tarpeen saada markkinaoikeuden ratkaisu ohjaamaan koko alan menettelyitä lainmukaisiksi, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

AAA-Palvelut toimii myös nimellä Suomen Luontaistuote.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on jatkunut, vaikka yritys antoi vuonna 2021 sitoumuksen toimia toisin.

Kuluttaja-asiamies varoittaa, että AAA-Palvelut on markkinoinut kuluttajille puhelimitse luontaistuotteita ”kiitospakettina”. Kyseessä on ollut toistaiseksi voimassa oleva tilaussopimus, vaikka puhelussa on saanut käsityksen, että kyseessä olisi yhden yksittäisen tuotelähetyksen tilaaminen. Puhelu on aloitettu asiakaskyselyllä, mikä on lisännyt harhaanjohtavuutta.

Nämä ovat pelisäännöt

Kuluttajansuoja puhelinmyynnissä vahvistui vuoden 2023 alussa (siirryt toiseen palveluun). Nyt sopimus syntyy vasta myyntipuhelun jälkeen kirjallisesti. Muilta osin puhelinmyynnin säännöt säilyivät ennallaan.

Puhelinmyyjän on ennen sopimuksen tekoa annettava tarvittavat tiedot muun muassa tilauksen kestosta. Totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Kuluttajansuojalaki kieltää myös käyttämästä markkinoinnissa aggressiivisia menettelyjä kuten painostamista tai sinnikkäitä ja ei-toivottuja myyntiyhteydenottoja.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan yritys on myös menetellyt myyntipuheluissa aggressiivisesti. Myyntiä on jatkettu siitä huolimatta, että kuluttaja on halunnut lopettaa puhelun.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut yrityksen edustajaa kommentoimaan.