Espoossa saa ajaa tuplasti kovempaa kuin Porissa – katso kartalta, miten sähköskuuttien säännöt vaihtelevat kaupunkien välillä

Oulun keskustan liepeillä sijaitseva hallitila on ääriään myöten täynnä. Laitteet, joiden huolimaton pysäköinti on kesäisin vakiopuheenaihe, ovat talvisäilössä liki armeijamaisen tarkoissa riveissä.

Järjestys on kuitenkin pian purkautumassa, sillä myös pohjoisessa sähköpotkulaudat siirretään takaisin liikenteeseen toukokuun alussa.

Oulun kaupungin liikennesuunnittelija Oona Väisänen arvioi, että lautojen määrä on kesällä enimmillään noin 4000 kappaletta. Se on suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna, jolloin Oulussakin laudat nousivat säännöllisesti keskustelunaiheeksi. Poliisi kutsui näkyä kaupungilla jopa ”Raatteen tieksi”.

Lautojen käytön pelisääntöjä onkin taas tulevalle kesälle rukattu, jotta lieveilmiöitä pystyttäisiin suitsimaan paremmin. Asioista sovitaan lautoja vuokraavien yritysten ja kaupunkien kesken, sillä lautojen käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ei ole.

– Lainsäädäntöä ei vielä ole, mutta sellainen pitäisi saada. Olisi helpompi toimia, kun olisi yhtenäiset säännöt kaikille kunnille ja toimijoille, Oona Väisänen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi aiemmin keväällä joukon ehdotuksia, joilla sähköpotkulautailun lieveilmiöitä halutaan suitsia tarkemmin.

Lisäksi esille nousee toimilupamalli, jonka puolesta ovat liputtaneet monet kaupungit ja alan isot toimijat (siirryt toiseen palveluun) (HS).

– Toimilupamalli mahdollistaisi käytön sääntelemisen riittävällä tasolla, ja toivomme sen ottamista käyttöön, toteaa sähköpostivastauksessaan Ylelle projektikoordinaattori Jere Sipponen Turun kaupungilta.

Monissa kaupungeissa erityisesti sähköpotkulautojen pysäköinti on aiheuttanut ongelmia. Nimettyjä pysäköintialueita on kokeiltu ratkaisuksi muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa.

Kaupungeissa erilaisia käytäntöjä

Yle kysyi suurimmilta kaupungeilta käytännöistä vuokrattavien sähköpotkulautojen suhteen.

Kaikki kaupungit, joista kysyimme tietoja, ovat jossain määrin ohjeistaneet sähköpotkulaudoilla liikkumista alueellaan.

Yleisimmin laudoille on asetettu nopeusrajoituksia alueellisesti tai yöaikaan. Myös pysäköintiä on rajoitettu. Voit tarkastella kaupunkien ohjeistuksia tarkemmin oheisesta kartasta.

Keskusteluyhteys kaupunkien kanssa on toimiva, summaa Suomessa 16 kaupungissa liki 20 000 sähköpotkulautaa tai -pyörää vuokraavan Tierin Juho Lindgren.

– Pidetään kuukausipalavereita, katsotaan asiakaspalautteita ja mitä kaupungilla on tapahtunut.

Lindgrenin mukaan Suomessa Helsingin keskusta on alueena Suomessa ainutlaatuinen. Siellä myös alkavan kesän määräykset ovat tiukentuneet eniten. Keskustassa pysäköinti on sallittu vain ennalta määritellyille alueille, ja lautojen käyttö on kokonaan estetty viikonloppuöisin. Myös operaattorikohtaista lautojen määrää on rajoitettu.

Viime kesänä määrä oli enimmillään 18 000, nyt määrä on rajoitettu niin, että keskustassa toimivilla kuudella operaattorilla voi olla käytössä rajoitusalueella kullakin enintään 700 lautaa, eli kokonaismäärä on enimmillään 4 200.

Silti myös muissa kaupungeissa on määritetty erilaisia rajoituksia. Niillä ohjataan nopeuksia, pysäköintiä ja käyttöaikoja.

Useissa kaupungeissa vilkkaimmille keskusta-alueille on säädetty pysyvästi tiukempia nopeusrajoituksia. Kaikkein matalimmat nopeusrajoitukset ovat Porissa ja Jyväskylässä, missä keskustan alueella rajoitus on ympäri vuorokauden 8 km/h. Porissa rajoitusaluetta laajennettiin tänä vuonna aiempaa suuremmaksi.

Muutoin nopeusrajoitukset vaihtelevat yleisesti 20 km/h ja lautojen sallitun maksimin, 25 km/h välillä.

Virtuaaliset rajat ohjaavat lautojen käyttöä

Tierin aluepäällikkö Juho Lindgrenin mukaan erityisesti virtuaalisten rajojen eli geofencingin käyttö on yleistynyt. Sen avulla voidaan säädellä esimerkiksi laudan nopeutta sovitulla alueella tai ohjata pysäköintiä tietyllä alueella.

– Se on hyvä työkalu ja sitä on opittu käyttämään kaupunkien kanssa. Se on mielestäni ehkä isoin kehitys, jota viimeisen muutaman vuoden aikana on tapahtunut, Lindgren toteaa.

Myös pysäköintialueiden laajentamiseen ja merkitsemiseen panostetaan monissa kaupungeissa. Lautojen ei haluta enää lojuvan miten sattuu.

Esimerkiksi Oulussa lautojen pysäköintiä pyritään ohjaamaan aiempaa tiukemmin, kertoo Oulun kaupungin liikennesuunnittelija Oona Väisänen.

– Alkukesästä maalataan parisataa ruutua, joihin tulee P-merkki ja potkulaudan kuva. Lautojen järjestelmät ohjaavat myös käyttäjää siitä, mikä olisi ohjeellinen parkkipaikka laudalle.

Turussa operaattorit osallistuvat kaupungin kanssa väärin pysäköityjä lautoja siirtelevän pysäköintipartion toimintaan.

Kuvatekstiä korjattu klo 5.44: Koskikeskus sijaitsee Tampereella, ei Jyväskylässä.