Suomen parhaaksi työpaikaksi valittiin ensi kertaa oppilaitos – rehtori: ”Juhlimme tätä koko loppuvuoden”

Pohjoissavolainen Savonia-ammattikorkeakoulu on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi. Tunnustus myönnettiin oppilaitokselle tänään. Savonia voitti Great Place to Work -instituutin vuosittaisen kilpailun suurten yritysten sarjan ensimmäisenä koulutusorganisaationa kautta aikojen.

– Voitto yllätti, sillä korkeakouluja pidetään usein työpaikkoina melko byrokraattisina. Nyt on lasikatto rikottu. Juhlimme tätä tunnustusta koko loppuvuoden eri tavoin, myös opiskelijoidemme kanssa, rehtori Mervi Vidgrén hehkuttaa.

Voiton toi erinomaiseksi kuvattu työntekijäkokemus. Kyselyn perusteella Savoniaa pitää todella hyvänä työpaikkana peräti 93 prosenttia sen työntekijöistä. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.

– Haluamme olla suunnannäyttäjiä ja luoda työkulttuuria, jossa hyvinvointi syntyy luottamuksesta, yhteisöllisyydestä ja työn merkityksellisyydestä. Tavoitteemme on olla paitsi paras työpaikka myös paras paikka opiskella, rehtori Vidgrén toteaa.

Voittajan vahvuuksiksi mainitaan palkintoperusteluissa pitkäjänteinen työ ja osallistava kehittäminen. Työpaikan kulttuurissa korostuvat tiimityö, yhteiskunnan tarpeet ja yksilöiden arvostaminen. Myös johtamiskokemus saa kehuja tasapuolisuudesta ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden tavoittavuudesta.

Avaa kuvien katselu Savonian työntekijät juhlivat voiton julkistamista Kuopiossa. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Great Place To Work on julkaissut Suomen parhaat työpaikat -listan vuodesta 2002 lähtien. Kyseessä on tunnettu ja arvostettu tunnustus, joka kertoo tutkitusti yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta. Suomesta kisassa on vuosittain mukana noin 150 organisaatiota.

Viime vuoden kilpailussa Savonia on Suomen listauksessa neljäntenä ja Euroopan parhaat työpaikat -listan sijalla 35.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on noin 570 työntekijää. Heistä vajaat 300 on opetushenkilökuntaa, tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelee 170 ihmistä ja korkeakoulupalvelutehtävissä 115.

