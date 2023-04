Kotkassa avautui täysin uudenlainen turvapuisto

Kaakkois-Suomen turvapuisto on ainut laatuaan Suomessa.

Kotkan Kantasatamassa sijaitseva puisto on tarkoitettu monelaiseen pelastustoiminnan harjoitteluun. Toiveena on vähentää työtapaturmia.

Kotkassa on tänään torstaina avattu Suomen oloissa ainutlaatuinen turvapuisto. Puistossa satamien työntekijät, viranomaiset ja opiskelijat voivat harjoitella mahdollisia vaaratilanteita varten.

Avajaispäivänä opiskelijat pääsivät muun muassa harjoittelemaan elvyttämistä ensihoitopisteessa. Lisäksi pelastuslaitoksen osastolla oli sammutusharjoituksia.

Avaa kuvien katselu Ensihoitajat näyttivät opiskelijolle, miten elvytystä voi turvapuistossa harjoitella. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suomessa ei ole monia turvapuistoja, ja nekin on yleensä yhdelle alalle suunnattuja. Esimerkiksi rakennusalan turvapuistoja Espoossa ja Oulussa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin varatoimitusjohtaja ja vararehtori Mirja Toikka on tyytyväinen siihen, että vuosien työ on saatu valmiiksi. Puiston suunnittelu alkoi viisi vuotta sitten.

Avaa kuvien katselu Turvapuisto on Kotkan kantasatamassa isossa hallissa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Toikan mukaan liki kaikki koulutusohjelmat hyötyvät turvapuistosta.

– Tässä on mukana kyberturvallisuuden, ensihoidon, energiatekniikan ja logistiikan koulutus.

Puiston ideana on parantaa työturvallisuutta. Tapaturmia sattuu satama- ja logistiikka-alalla eniten heti rakennusalan jälkeen.

Useat koulutusalat hyötyvät

Kotka-Haminan koulutusyhtymä Ekamin yrityspalvelupäällikkö Pasi Honkasen mielestä koulutukselle on suuri merkitys, että on paikka, jossa voi harjoitella turvallisuutta. Hän uskoo, että turvapuisto voi auttaa välttämään työpaikkatapaturmia.

– Ehdottomasti, koska harjoittelu on kaiken perusta ja voidaan ennakoida erilaisia tilanteita ja riskitekijöitä, joita löytyy sitten jokaisella työpaikalta.

Avaa kuvien katselu Opiskelijoille esiteltiin erilaisia pelastusvälineitä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Pasi Honkasen mukaan erityisesti rakennusala ja logistiikka sekä sähköala hyötyvät turvallisuusharjoittelusta.

Avaa kuvien katselu Turvapuistossa voi harjoitella pelastamistehtävää kolaripaikalla. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Niin sanotusti kätilönä turvapuiston perustamisessa oli mukana Kotkan kaupungin nyt jo entinen tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen, joka tällä hetkellä työskentelee Satakunnan hyvinvointialueen valmiusjohtajana.

– Kotkan kaupungille on varmasti hyötyä siinä, että on paikka, jossa voidaan sekä kouluttaa yhteisöjä, erilaisia organisaatioita, ja toisaalta tämä on hyvä esimerkki siitä valmista infastruktuuria muutetaan hyvin kustannustehokkaasti yhteisökäyttöön.