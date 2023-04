Jo lasillinen alkoholia heikentää unta – testaa, miten elimistösi palautuu alkoholista

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Uni on lukion viimeistä luokkaa käyvälle Marjukka Ruotsalaiselle, 19, pyhä asia.

Hän on huomannut, että jo pieni määrä alkoholia heikentää unta, joten hän nauttii sitä harvoin, noin pari kertaa kuukaudessa.

– Se on jotain melkein euforista, kun kello on kuusi aamulla ja voi nousta sängystä niin, että on pirteä olo.

Helsingin yliopiston unitutkijan Anu-Katriina Pesosen mukaan useat tutkimukset osoittavat, että alkoholi voi lyhentää nukahtamisaikaa. Samalla se kuitenkin heikentää unen laatua.

– Subjektiivinen kokemus voi olla, että alkoholi helpottaa nukahtamista, mutta unilääkkeenä sitä ei kannata käyttää, Pesonen toteaa.

Arkisin Marjukka Ruotsalainen pyrkii menemään nukkumaan kello 22.00–23.00 illalla.

Joskus viikonloppuisin tulee kuitenkin juhlittua ystävien kanssa, ja nukkumaanmeno myöhästyy. Etenkin tänä keväänä on ollut monta syytä juhlaan, muun muassa ylioppilaskirjoitusten päättyminen ja lukion musiikkidiplomin suorittaminen. Alkoholia on nautittu opiskelijoiden kotibileissä ja Helsingin Kallion baareissa.

Ruotsalainen käyttää yleensä alkoholia vain seurassa, mutta ulos lähtiessään hän saattaa juoda jo kotona yksin, kun laittautuu.

Jo pari lasia viiniä häiritsee Ruotsalaisen nukkumista. Uni tulee kyllä nopeasti, mutta se ei ole sikeää, ja hän saattaa herätä yöllä muutamia kertoja.

Mitä enemmän hän on juonut, sitä huonommin hän nukkuu.

– Aamulla on tunkkainen ja nuupahtanut olo.

Uni ilman alkoholia palauttaa parhaiten

Uni ilman alkoholia palauttaa parhaiten

Unitutkija Anu-Katriina Pesonen kertoo, että tutkimusten mukaan alkoholi voi pidentää ja syventää ensimmäistä syvän unen jaksoa.

Samalla uneen kuitenkin sekoittuu aivojen valveaktiivisuutta, eikä uni ole yhtä palauttavaa kuin tavallinen syväuni.

Lisäksi alkoholin nauttimisen jälkeen syvää unta on loppuyöstä tavallista vähemmän, ja uni voi olla aamuyöstä levotonta. Myös kuorsaaminen ja hengityskatkokset voivat lisääntyä ihmisillä, joilla on niihin taipumusta.

Ruotsalainen pitää valko- ja kuohuviineistä sekä erilaisista oluista.

Tutkimus: Alkoholi vaikuttaa eniten nuorten palautumiseen

Myös Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja hyvinvointiteknologiayhtiö Firstbeatin tekemässä tutkimuksessa vuodelta 2018 huomattiin, että jo yhden alkoholiannoksen nauttiminen iltaisin vähensi palauttavan unen määrää.

Tuloksissa ei ollut eroja miesten ja naisten tai fyysisesti aktiivisten ja passiivisten ihmisten välillä. Hyvä kunto ei siis näytä suojelevan alkoholin vaikutukselta. Alkoholi heikensi unen laatua selvästi kaikenikäisillä, mutta yllättäen nuorilla vaikutus oli vielä voimakkaampi kuin vanhemmilla koehenkilöillä.

Tutkimuksessa mitattiin yli neljän tuhannen ihmisen sykevälivaihtelua heidän nukkuessaan. Sykevälivaihtelu (HRV) tarkoittaa sydämen lyöntivälin vaihtelua millisekunteina mitattuna.

Marjukka Ruotsalainen joi puoli pulloa viiniä ja mittasi sykevälivaihteluaan sen jälkeen tätä juttua varten.

Tutkimuksessa mukana olleen Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen emeritusprofessorin Urho Kujalan mukaan nuorilla ja terveillä ihmisillä sykevälivaihtelu on korkeampi kuin iäkkäillä ja sairailla ihmisillä. Tämän vuoksi alkoholi vaikutti eniten juuri nuorten palautumiseen.

Alkoholi vaikuttaa stressin tavoin

Korkea sykevälivaihtelu on hyvä asia. Sillä on yhteys hyvään fyysiseen kuntoon ja palautumiskykyyn.

Alkoholi pienentää sykevälivaihtelua ja kiihdyttää sykettä, jolloin palautumiskyky heikkenee.

Samoin käy, kun ihminen on stressaavassa tilanteessa.

Valveilla ollessa positiivinen stressi auttaa ihmistä toimimaan tehokkaasti silloin, kun se on tarpeen. Ongelmaksi tämä voi muodostua, jos stressitaso on jatkuvasti korkealla, eikä ihminen pysty palautumaan.

Viinin vaikutus näkyy Ruotsalaisen mittauksissa

Marjukka Ruotsalainen mittasi unen aikaista sykettään ja sykevälivaiheluaan Firstbeat-mittarilla tätä juttua varten.

Vasemmanpuoleisessa palkissa näkyy mittaustulos yöltä, jota edeltävänä iltana Ruotsalainen oli juonut puoli pulloa valkoviiniä. Yöunet jäivät lyhyeksi, koska hän joutui heräämään aikaisin aamulla lähteäkseen Kuopion musiikkilukiopäiville.

Alkuyön aikana näkyy stressiä ilmaisevaa punaista väriä. Elimistön vireystila on jäänyt korkeaksi. Palauttava uni alkaa vasta noin puolentoista tunnin nukkumisen jälkeen. Yön alin leposyke on 52 lyöntiä minuutissa. Sykevälivaihtelun keskiarvo on 74 millisekuntia.

Oikeanpuoleisessa palkissa näkyy mittaustulos yöltä, jolloin Ruotsalainen ei ollut nauttinut alkoholia. Oli viikonloppu, jolloin hänellä oli aikaa nukkua pitkään.

Yön alin leposyke on 41 lyöntiä minuutissa. Sykevälivaihtelun keskiarvo on 115 millisekuntia. Matalan leposykkeen ja korkean sykevälivaihtelun ansiosta palautumista ilmaisevaa vihreää väriä näkyy läpi koko yön. Luvut ovat selvästi paremmat kuin yönä, jolloin Ruotsalainen oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ruotsalaisen mittaustulokset eivät yllätä unitutkija Anu-Katriina Pesosta.

– Samantyyppisiä havaintoja on tehty tieteellisissä tutkimuksissa, Pesonen toteaa.

Marjukka Ruotsalainen ei halua häiritä untaan alkoholilla kovin usein, sillä nuoren opiskelijan elämässä riittää kiireitä.

Alkoholin lisäksi stressi voi häiritä Marjukka Ruotsalaisen unta. Video: Ilkka Loikkanen

