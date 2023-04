Hakaniemen hallin yläkerta on yrittäjien mukaan kuin aarrekammio, mutta osa paikoista kumisee vielä tyhjänä

Hakaniemen kauppahallin yläkerran yrittäjät toivovat, että myös sitä muistetaan markkinoida. Kerros on arvokas myös historiallisesti.

Hakaniemen halli Helsingissä avautui torstaina yleisölle remonttivuosien jälkeen.

Alakerran elintarvikepuolella kuhina kävi heti avajaisaamuna, mutta yläkerrassa on vielä muuttorumba käynnissä.

– On tämä oikea aarrekammio tämä Hakaniemen halli, sanoo yläkerran käsityöyrittäjä Raija Lehtinen.

Käsityöyritys Punaisen langan yrittäjänä toimiva Lehtinen on ollut Hakaniemen hallissa jo 41 vuotta.

10 000 nappia, vetoketjua ja nauhaa odotti torstaina esillelaittoa.

– Todella kiva palata takaisin. Sain jopa saman paikan kuin missä olin ennen remonttia. Kestää vielä totutella, ennen kuin voi taas silmät ummessakin myydä tuotteita.

Hallin 39 yrittäjästä seitsemän on uusia yrittäjiä, loput vanhoja.

Bodareita kaivataan apuun

Lehtinen sai aloitettua toiminnan torstaina, mutta kaikki tavarat ovat paikoillaan vasta jouluna. Muutto on ollut rankka.

– Naapureita, sukulaisia ja ystäviä on ollut auttamassa muutossa. Halli on todella kaunis. Vielä kun siitä saadaan käytännöllinen, niin hyvä on.

Myyntipisteet avataan aamuisin nostamalla edessä olevat säleikkörullat ylös. Lehtinen muistelee tämän olleen aiemmin sujuvaa, mutta nyt rullat ovat tiukassa.

Alakerrassa myyntipisteiden rullat nousevat kaukosäätimillä sähköisesti.

– Tänne tarvittaisiin bodaria joka aamu niitä nostelemaan, hän sanoo nauraen.

Samaa mieltä on yläkerran käsityöyrittäjä Vieno Puustjärvi, joka on tehnyt koruja jo 60 vuotta. Hän aloitti Hakaniemen hallin yrittäjänä väistötiloissa pari vuotta sitten.

Hän pitää vastaremontoidun hallin valoisuudesta ja miljööstä, mutta rullia hän ei jaksa nostaa tai laskea.

– Sain onneksi nostelussa apua työmiehiltä, mutta hekin valittivat, että ovatpa raskaita, Puustjärvi kertoo.

Avaa kuvien katselu Yläkerran myyntipisteiden vanhat puiset vetorullat ovat raskaita nostaa ja laskea, yrittäjät sanovat. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Vuokrat pysyivät kohtuullisina

Yläkerran yrittäjät kiittelevät Helsingin kaupunkia siitä, että vuokrat eivät nousseet remontin jäljiltä indeksikorotuksia lukuun ottamatta. Osalla ne jopa laskivat väistötilan aikaisista vuokrista.

Lehtisen mielestä tämä on kaupungilta ”todella tervehenkinen teko”.

Kaupunkitilat-yhtiön toimitusjohtaja Peggy Bauer kertoo, että vuokrat haluttiin pitää markkinahintaisina. Kun remonttia suunniteltiin, ehtona oli, että myös pienet ja keskisuuret yrittäjät voivat jatkaa hallissa.

– Kauppahallit ovat osa kaupungin profiilia ja kaupunkikulttuuria. Myös turistit saapuvat sinne, missä paikalliset viihtyvät. Meille on tärkeää, että kauppahallikulttuuri pysyy elossa, Bauer sanoo.

Paluu yläkertaan tuo takaisin haasteen, jota väistötiloissa ei ollut.

– Väistötila oli katutasossa, eli asiakkaat kiersivät läpi kaikki yritykset. Vain noin 30 prosenttia hallin asiakkaista eksyy tänne ylös asti, Raija Lehtinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Vieno Puustjärvi tekee myyntipisteellään myös käsienluentaa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Yrittäjä: Nuoret on saatava mukaan

Lehtinen toivoo, että myös uudet asiakkaat ja nuoret löytävät Hakaniemen hallin. Hän uskoo, että kauppakeskuksiin tykästyneet nuoret eivät ole tottuneet juttelemaan myyjien kanssa.

– Pitää olla herkällä korvalla, milloin he haluavat vain katsella ja milloin voi tarjota apua.

Hallin yläkerrassa on tyhjää liiketilaa vielä muutamalle yrittäjälle. Alakerta on täynnä. Kaupunkitilat-yhtiön Bauerin mukaan neuvotteluja liiketiloista käydään jo.

Halliin pääsee nyt suoraan Hakaniemen metroasemalta tunnelia pitkin. Siellä tyhjää liiketilaa on enemmän.

Avaa kuvien katselu Yläkerrassa halutaan yhdistää palvelut sekä erikoiskauppa. Uutuutena on ravintolatoiminta. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Yläkerrasta museo?

Helsingin kaupunginmuseo on valvonut vuonna 1914 valmistuneen kauppahallin remonttia. Historiallinen miljöö etenkin yläkerrassa on nähtävyys itsessään.

Siellä yksi uudistuksista on entisiin sosiaalitiloihin muuttanut ravintola. Bauerin mukaan kerroksesta toivotaan erikoiskaupan ja palveluiden hybridiä.

Puustjärvi toivoo, että kaupunki muistaa markkinoida myös yläkertaa. Hän ehdottaa, että hallille tuotaisiin turisteja kauempaa vaikkapa pakettimatkoina.

Lehtinen maalailee ajatusta, että tulevaisuudessa yläkerran voisi muuttaa kokonaan museoksi. Hän ehdottaa sinne elävää Kalevala-museota. Yrittäjät voisivat tällöin siirtyä takaisin katutasolle esimerkiksi väistötilan kaltaiseen rakennukseen.

– Mutta koska olemme juuri nyt muuttaneet tänne takaisin isolla vaivalla, mietitään uusia muuttoja hieman myöhemmin.

Avaa kuvien katselu Hallin yläkerrassa on yli sata vuotta vanhoja rakennelmia. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Tori palaa normaaliksi joulusesonkiin mennessä

Kaupunkitilojen toimitusjohtaja Peggy Bauerin mukaan Hakaniemen tori on tarkoitus palauttaa normaaliin muotoonsa viimeistään joulusesongiksi. Myynnissä oleva väistörakennus pysyy torilla kesän ajan, minkä jälkeen se puretaan alustavasti alkusyksystä.

Tarkoitus on, että väistörakennus menee kaupunkilaisten käyttöön eli ei esimerkiksi varastotilaksi.

Ennen purkua väistörakennus voisi Bauerin mukaan soveltua kesäkaudeksi kulttuurin ja tapahtumien käyttöön.

– Kesä on jo lähellä, emmekä vielä tiedä, mihin kuntoon tila jää muuton jäljiltä, joten katsotaan nyt.

Hakaniemen hallin selkeimpiä uutuuksia ovat Bauerin mukaan iltaan asti auki oleva ravintola ja hallin vanhan jätehuoltorakennuksen tilalle tuleva terassi.