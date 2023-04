Ovatko nämä kolme lietolaista pikkupoikaa Käärijän kovimmat fanit? Käärijä: "Hiljaiseksi vetää, on kyllä hieno juttu"

Käärijän tyyli on inspiroinut monia suomalaisia tekemään omia versioitaan artistin omintakeisesta tyylistä. Lietolaisessa perheessä lapset ja koirat pukeutuvat nyt vihreisiin boleroihin.

Turun läheltä Liedosta saattaa löytyä ehkä Suomen innokkaimmat Käärijä-fanit. Perheen nuorimmainen, kolmevuotias Paavo Tuomi, katsoo Käärijän UMK-esiintymistä päivittäin. Nuorimmainen on tempaissut mukaansa myös kahdeksanvuotiaat isoveljensä Eerik ja Kristian Vesalaisen.

Perheen äiti Anna Kokko, 29, ei ole kokenut ompelija, mutta Käärijän tavaramerkiksi muodostunut vihreä bolero oli jokaiselle pojalle saatava. Eivätkä ilman jääneet perhen koiratkaan.

– Sillon kun mulla on tää paita, ja nää housut, niin musta tuntuu, että olisin itse Käärijä, Kristian Vesalainen kuvailee.

Anna Kokko kertoo, että fanitus näkyy myös kynsissä.

– Ensimmäisen kerran kun laitoin Paavolle [vihreää] kynsilakkaa, niin hän oli sitä mieltä, että sitä ei ollut tarpeeksi. Sitten hän kävi itse hakemassa sitä lisää ja lakkasi koko käden sillä kynsilakalla, Kokko nauraa.

Pojat ovat harjoitelleet Käärijän tanssiliikkeitä ja käyneet esiintymässä Käärijä-boleroissaan – viimeisin esitys oli Turussa sijaitsevassa kehitysvammaisten palvelukodissa. Esiintymistä harjoitellaan päivittäin.

– Eilen kun oltiin esiintymässä, niin oli se ihana katsoa miten innostus tarttui pojista myös kaikkiin muihin, Kokko kertoo.

Poikien kannustavat terveiset liikuttivat euroviisuedustajaa

Poikien mietteitä idolistaan ja videota heidän tanssiharjoituksistaan näytettiin Puoli seitsemän -ohjelmassa myös Käärijälle itselleen. Poikien lähettämät terveiset jopa hieman liikuttivat artistia.

– Aika siistii. Rehellisesti vetää hiljaiseksi tämmönen juttu. Kun ei tämän kaiken keskellä pysty sillä tavalla seuraamaan, että mitä tuolla tapahtuu... niin tuommoiset skidit – on kyllä hieno juttu. Kiitos sinne, terveisiä paljon, Käärijä sanoi suorassa lähetyksessä.

Käärijän ensimmäinen esiintyminen Liverpoolissa järjestettävissä euroviisuissa on tiistaina 9.5. semifinaalissa. Käärijä on illan viimeinen esiintyjä. Euroviisufinaali puolestaan on lauantaina 13.5.

Katso Puoli seitsemän -lähetyksessä nähty tv-juttu lietolaisista veljeksistä: