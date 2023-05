UV-säteilyltä on nyt syytä suojautua lähes koko maassa – tutkija kaipaa lisää varjopaikkoja erityisesti päiväkotien pihoille

Ilmatieteen laitoksen tutkijalla Anu Heikkilällä on huolenaihe: päiväkotien ja koulujen pihat.

Heikkilä on tutkinut auringon ultraviolettisäteilyä ja sen vaikutuksia sekä keinoja suojautua uv-säteilyltä. Tutkimuksissaan hän on havainnut, että varjon avulla uv-säteilyaltistuksen voi jopa puolittaa.

Tämä pitäisi Heikkilän mukaan ottaa nykyistä paremmin huomioon erityisesti uusien päiväkotien pihojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Samaan asiaan kiinnitti huomiota myös Säteilyturvakeskus jo muutama vuosi sitten. Tuolloin STUK julkaisi (siirryt toiseen palveluun) yhdessä muiden pohjoismaisten säteilyturvallisuusviranomaisten kanssa kannanoton, jolla haluttiin vaikuttaa siihen, että lapsille olisi ulkoilu- ja leikkialueilla tarpeeksi varjopaikkoja.

– Kyllä ne pihat aika karuilta näyttävät. Siellä saattaa olla yksi pieni huvimaja keskellä pihaa ja varjostavat puut puuttuvat yleensä kokonaan. Varjoja pitäisi olla enemmän, Heikkilä sanoo.

Varjojen määrät vaihtelevat päiväkodeissa

Helsingin Kalasatamaan alkuvuodesta valmistuneen päiväkoti Verkkosaaren piha vaikuttaa nopealla vilkaisulla melko paljaalta. Varjot ovat kuitenkin tärkeä osa uuden pihan suunnittelua ja varjojen paikat on mietitty huolella, vakuuttaa Helsingin kaupungin tilahankeyksikön päällikkö Vera Schulman.

– Tänne on rakennettu omia katosalueita sekä varastojen että rakennuksen julkisivun yhteyteen. Keskellä pihaa on ihan omia erillisiä pihan kokonaisuuteen sovitettuja katoksia, joiden sijainnit on valittu käyttäjien kanssa yhteistyössä. Sitten tänne on vielä istutettu puita, jotka eivät vielä varjosta, mutta muutaman vuoden kuluttua nekin tuovat lisävarjoa, Schulman luettelee.

Verkkosaaren päiväkodin pihan varjoratkaisut ovat kiinteitä, mutta moniin päiväkoteihin tuodaan kesäksi esimerkiksi jännitettäviä telttaratkaisuja.

Helsingin kaupungin nykyisissä suunnitteluohjeissa on määritelty, että uusien päiväkotien pihoilla pitää olla kymmenen neliötä varjoa noin 28 lasta kohden.

Tutkija Anu Heikkilän mielestä määrä kuulostaa melko vähäiseltä, mutta Schulmanin mukaan ohje perustuu päiväkotien henkilökunnan toiveisiin.

– Joka vuosi uusien hankkeiden valmistumisen jälkeen haastattelemme henkilökuntaa, miten tyytyväisiä he ovat tiloihin ja pihoihin. Jos siellä tulee esiin, että varjopaikkoja tarvitaan lisää, sitten ohjeistusta tarkennetaan, Schulman sanoo.

Schulman kuitenkin myöntää, että kymmenen neliön varjovaatimus toteutuu eri päiväkodeissa melko vaihtelevasti, sillä vielä parikymmentä vuotta sitten asiaan ei ole kiinnitetty samalla tavalla huomiota.

– Teemme jatkuvasti korjausliikkeitä olemassa oleviin päiväkoteihin. Joka vuosi päiväkodinjohtajat ilmoittavat, että tänne ja tänne vielä tarvitaan lisää varjoa, mutta enää ei ole sellaisia massiivisia korjausmääriä, mitä oli ehkä viisi kuusi vuotta sitten.

Päiväkoti Verkkosaaren Purjeet ja Proomut -ryhmien lapset viihtyivät kuvaushetkellä parhaiten aurinkoisella hiekkalaatikolla.

Kolmannes 3–6-vuotiaista palanut ainakin kerran

Anu Heikkilä kertoo, että Ilmatieteen laitokselle tulee huolestuneilta vanhemmilta useita kyselyitä vuosittain. Osassa on oltu huolestuneita juurikin päiväkotien pihoista tai siitä, ettei henkilökunnalla ole aikaa laittaa aurinkorasvaa lapsille ennen ulkoilua.

– Lasten uv-säteilyaltistus on asia, johon kannattaisi kiinnittää huomiota. Toistuvat palamiset lapsuudessa on todettu ihomelanooman riskitekijäksi ja koko eliniän aikana kumuloitunut uv-altistus on todettu riskitekijäksi muille ihosyöville, Heikkilä sanoo.

Syöpäjärjestöjen Taloustutkimuksella teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lapsia suojataan auringon uv-säteilyltä melko hyvin. Melkein 80 prosenttia vanhemmista kertoo suojaavansa lapsensa aina tai lähes aina. Mitä pienempi lapsi on, sitä paremmin suojaamisesta huolehditaan.

Vanhempien arvion mukaan auringossa oli palanut vähintään kerran puolet alakouluikäisistä lapsista, kolmannes 3–6-vuotiaista ja viidesosa 0–2-vuotiaista.

– Me mittaamme ensin kokonaissäteilyä, mitä taivaalta tulee ja sitten sellaista säteilyä, mistä on varjostuspallolla blokattu suoran säteilyn komponentti pois eli hajasäteilyä, jota on sironnut ilmakehästä, tutkija Anu Heikkilä kertoo mittausmenetelmästä Ilmatieteen laitoksen katolla.

UV-indeksi on jo saavuttanut suojautumisrajan eli arvon kolme lähes koko maassa. (siirryt toiseen palveluun) Ensimmäiset kolmen arvot mitattiin jo huhtikuun puolivälissä. Tulevaisuudessa auringon uv-säteilylle voidaan altistua vielä nykyistä enemmän.

– Se on monelle yllätys, että kolmosen uv-indeksilukemiin päästään jo tyypillisesti huhtikuun alkupuolella tai puolivälissä, joskus jopa maaliskuun loppupuolella. 12. huhtikuuta oli tämän vuoden ensimmäinen päivä, kun päästiin suojautumisrajaan eli kolmoseen.

Vaikka talvi on Suomessa pitkä ja pimeä, uv-säteilyltä pitäisi suojautua kuitenkin melkein yhtä pitkän ajanjakson ajan. Myös siksi varjot ovat tärkeitä.

– Varjo on kuitenkin yksi merkittävimmistä suojautumiskeinoista, se tulee kolmikossa yhdessä vaatetuksen ja suojavoiteen kanssa. Jos niistä kolmesta jää yksi pois, se vähentää suojautumista ihan merkittävästi, Heikkilä toteaa.

