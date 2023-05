Koirarekisteri avautuu ensi viikolla – asiakaspalvelu varautuu kiukkuisiin puheluihin

Koirarekisteriin on tarkoitus saada kaikkien Suomessa asuvien koirien tiedot tämän vuoden loppuun mennessä.

Ruokaviraston koirarekisteri (siirryt toiseen palveluun)avautuu ensi viikolla 8. toukokuuta. Rekisterin piti alun perin avautua jo vuoden alussa, mutta käyttöönotto on viivästynyt tietojärjestelmähaasteiden vuoksi.

Uusi rekisteri on kuumentanut koiranomistajien tunteita ja osa koiranomistajista aikoo jättää lemmikkinsä kirjaamatta.

Ruokavirastoon tuli alkutalvesta satoja kiukkuisia yhteydenottoja. Palautteesta 90 prosenttia on ollut negatiivista. Muun muassa rekisterin maksullisuus ja päällekkäisyys Kennelliiton rekisterin kanssa ovat herättäneet närää.

Tärkeintä on asiakkaan kuunteleminen

Koirarekisterin asiakaspalvelu on nyt keskitetty Call Waves Solutionille. Tehtävään on koulutettu vajaat 20 henkilöä. Asiakaspalvelutyöhön keskittyneessä yrityksessä on varauduttu myös negatiiviseen palautteeseen.

– Aina kun uusi asia on kyseessä, niin toki tulee keskustelua ja palautetta on saatu. Asiakaspalvelukoulutuksessa yhtenä tärkeänä osana on kiukkuisen asiakkaan kohtaaminen, sanoo yhteyspäällikkö Ulla Puustinen.

Negatiivisia tunteita herättävien asioiden äärellä asiakaspalvelussa tärkeintä on kuunteleminen.

– Jokainen asiakas ansaitsee tulla kuulluksi. Pyritään asettumaan asiakkaan tilanteeseen ja kohtaamaan hänet empaattisesti. Näitä tilanteita harjoitellaan ihan konkreettisesti etukäteen, Puustinen sanoo.

Call Wavesilla vastataan asiakkaiden kysymyksiin puhelimitse, mutta myös kirjataan paperisesti ja sähköpostilla tulevat koirien rekisteröinnit järjestelmään.

– Suurin osa omistajista varmasti rekisteröi sähköisen lomakkeen kautta, jolloin tiedot menevät suoraan rekisteriin. Postilla tai sähköpostilla tulevat ilmoitukset meidän työntekijät kirjaavat järjestelmään erikseen, Puustinen kertoo.

Rekisterin tarkoituksena ehkäistä pentutehtailua ja heitteillejättöä

Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa ruokaviraston rekisteriin, vaikka se olisi jo aiemmin rekisteröity esimerkiksi Kennelliittoon. Rekisteröinti maksaa sähköisen asioinnin kautta 10 euroa. Hinta on 19 euroa koiralta, jos rekisteröinnin tai haltijan vaihdoksen tekee paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Rekisteröintivelvoite koskee kaikkia Suomessa asuvia koiria. Mikäli koiralla ei vielä ole mikrosirua ja tunnistustodistusta, tulee omistajan hankkia sellaiset koiralleen tämän vuoden aikana.

Viranomaiskäyttöön perustettavan rekisterin tarkoitus on ehkäistä pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja heitteillejättöä.

Ruokaviraston tavoitteena on saada jokainen suomalainen koira rekisteriin tämän vuoden loppuun mennessä. Taloustutkimuksen Kennelliitolle äskettäin tekemän kyselyn mukaan Suomessa on 803 000 koiraa (siirryt toiseen palveluun), joten laskennallisesti tämä tekee yli 3 300 rekisteröintiä per päivä loppuvuoden jokaisena päivänä.