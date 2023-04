Kokosimme listan potentiaalisista uuden hallituksen ministereistä

Uutta hallitusta lähtevät muodostamaan kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) julkisti tänään puolueet, joiden kanssa neuvotteluja jatketaan.

Seuraavaksi puolueet ryhtyvät käymään Säätytalolla hallitusneuvotteluja. Niissä sovitaan ensin hallitusohjelmasta ja ministereiden määrästä, sitten ministeripaikoista.

Listasimme potentiaaliset nimet, jotka voivat nousta tuoreen hallituksen ministereiksi.

Kokoomus

Kokoomuksella tuskin tulee pulaa ministeritarjokkaista: puolueella on eduskunnassa lukuisia jo ministerinä olleita kokeneita kansanedustajia sekä uusia, nousevia nimiä. Voi siis hyvin olla, että ministereiksi nousee myös tämän listan ulkopuolisia henkilöitä.

Petteri Orpo

Orpo on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007. Suurimman puolueen puheenjohtajana ja moninkertaisena ministerinä hän on itsestäänselvä pääministeri.

Antti Häkkänen

Häkkänen on toiminut kansanedustajana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä vuodesta 2015. Hän on entinen oikeusministeri ja nykyinen kokoomuksen varapuheenjohtaja. Häkkäselle luontevia ministerinsalkkuja olisivat oikeus-, puolustus- ja ulkoministerin salkut.

Elina Valtonen

Valtonen on ollut kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2014. Hän on puolueen nouseva tähti ja yksi vaalien äänikuningattarista. Valtonen on toiminut rahoitusalan johtotehtävissä ulkomailla ja voisi nousta esimerkiksi ulkoministeriksi.

Kai Mykkänen

Mykkänen on Uudenmaan vaalipiiristä ja nousi eduskuntaan vuonna 2015. Hän on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sekä entinen sisäministeri ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri.

Anna-Kaisa Ikonen

Ikonen siirtyi kansanedustajaksi Tampereen pormestarin tehtävästä. Hän nousi eduskuntaan jo vaaleissa 2019, mutta siirtyi pormestaripestiin. Hän toimii myös kokoomuksen varapuheenjohtajistossa.

Saara-Sofia Sirén

Sirén on kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2015. Hän kuuluu puolueen arvoliberaaliin siipeen ja on yksi puolueen nousevista, nuoremmista nimistä.

Sanni Grahn-Laasonen

Grahn-Laasonen nousi eduskuntaan Hämeen vaalipiiristä vuonna 2011. Hänellä on runsaasti ministerikokemusta Stubbin hallituksesta vuosilta 2014–2015 ja Sipilän hallituksesta 2015–2019.

Sofia Vikman

Vikman nousi eduskuntaan vuonna 2011. Hän nousi vuonna 2015 ensimmäisenä naisena maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtajaksi. Hän on saanut Puolustusvoimain sotilasansiomitalin sekä Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin. Vikmanilla on potentiaalia nousta Suomen historian kolmanneksi naispuoliseksi puolustusministeriksi.

Mia Laiho

Laiho nousi eduskuntaan vuonna 2015. Hän on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri, ja sen myötä hän on keskittynyt sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksiin. Salkku sosiaali- ja terveysministeriössä olisi hänelle luonteva.

Muita mahdollisia nimiä: Pia Kauma, Heikki Vestman, Timo Heinonen, Arto Satonen

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ei löydy yhtään entistä ministeriä, sillä kaikki Sipilän hallituksessa olleet perussuomalaisten ministerit siirtyivät Siniseen tulevaisuuteen. Sen vuoksi puolueella on iso joukko tasavahvoja ministeriehdokkaita.

Riikka Purra

Puolueen puheenjohtaja Purra on aiemmin sanonut haluavansa valtiovarainministerin salkun, jos perussuomalaiset lähtee kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Se onkin perinteisesti yleensä kuulunut hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle.

Jussi Halla-aho

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja on edelleen puolueessaan erittäin suosittu ja arvostettu poliitikko. Hän on saanut Venäjän hyökkäyssodan aikana paljon näkyvyyttä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Voi kuitenkin olla, ettei häntä houkuttele ministerinpestin mukanaan tuoma julkisuus.

Ville Tavio

Tavio nousi kansanedustajaksi Varsinais-Suomen vaalipiiristä vuonna 2015. Tavio toimi aikaisemmin näkyvällä paikalla puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän ei tänä keväänä hakenut jatkokautta.

Leena Meri

Meri on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015. Hän on myös toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja puolueen varapuheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan varatuomari.

Arja Juvonen

Juvonen on ollut kansanedustaja vuodesta 2011, eli hän on puolueensa edustajien pitkäaikaisimmasta päästä. Hän on koulutukseltaan geronomi ja työskennellyt sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa ennen kansanedustajuutta, joten osaamisensa kannalta hän voisi nousta sosiaali- ja terveysministeriksi tai perhe- ja peruspalveluministeriksi.

Laura Huhtasaari

Huhtasaari palasi tänä keväänä eduskuntaan oltuaan europarlamentaarikkona vuodesta 2019 lähtien. Hänen ministeripaikkaansa puoltaisi muun muassa se, että hän keräsi eduskuntavaaleissa mittavan äänisaaliin vaalipiiristään Satakunnasta.

Juho Eerola

Eerola toimi viime vaalikaudella eduskunnan varapuhemiehenä. Jos Eerolalle ei ministerinsalkkua tule, hänellä voi olla myös mahdollisuus puhemiehen pestiin.

Sakari Puisto

Sakari Puisto nousi eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä vuonna 2019. Hän on taustaltaan fyysikko, ja hän on väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistossa Isossa-Britanniassa vuonna 2004. Puisto on poliittisissa linjoissaan hyvin lähellä Riikka Purraa.

Lulu Ranne

Ranne valittiin huhtikuussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Ville Tavion tilalle. Hän osallistui myös hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten edustajana.

Muita mahdollisia nimiä: Mari Rantanen, Ville Vähämäki, Jari Ronkainen

RKP

Avaa kuvien katselu Kuva: Nanna Sarkka / Yle

RKP on hallitusneuvotteluissa hyvissä asemissa, sillä muut puolueet tarvitsevan sen mukaan saadakseen eduskunnan enemmistön taakseen. Puolue saanee kaksi tai jopa kolme ministeripaikkaa.

Anna-Maja Henriksson

Henriksson on ollut kansanedustajana Vaasan vaalipiiristä vuodesta 2007 ja johtanut puoluettaan vuodesta 2016. Hän on toiminut oikeusministerinä peräti neljässä eri hallituksessa.

Anders Adlercreutz

Adlercreutz on ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja toiminut kansanedustajana vuodesta 2015.

Eva Biaudet

Eva Biaudet on pitkän linjan kansanedustaja ja entinen peruspalveluministeri. On kuitenkin epäselvää, haluaako Biaudet ottaa salkkua vastaan – Biaudet on useaan otteeseen tyrmännyt hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit saanevat hallituksen pienimpänä puolueena yhden tai kaksi ministerisalkkua.

Sari Essayah

Jos kristillisdemokraatit saavat vain yhden ministerisalkun, se menee luonnollisesti puheenjohtajalle. Essayah on toiminut puolueensa puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Päivi Räsänen

Räsänen on kristillisten entinen puheenjohtaja ja pitkän linjan kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Räsänen toimi sisäministerinä Kataisen ja Stubbin hallituksissa vuosina 2011–2015.

Peter Östman

Kokeneena poliitikkona Peter Östman on myös potentiaalinen nimi kristillisten ministeriksi. Hän on toiminut kansanedustajana jo vuodesta 2011. Hän on myös puolueen entinen puoluesihteeri sekä entinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja vuosina 2011–2019.

