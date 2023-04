Chat GPT:n taustalla on salaperäinen nuori nainen, joka varoittaa kaikkia tekoälyn vaaroista

Teknologiajohtaja Chat GPT:n ja Dall-E:n takana on tähän mennessä vältellyt julkisuuden valokeilaa. Hänet kuvattiin Fast Companyn tilaisuudessa 19. huhtikuuta 2023.

Albanialaislähtöinen insinööri on maailmaa muokkaavien tekoälysovellusten arkkitehti, joka on toistaiseksi esiintynyt mediassa vain vähän.

Kun yhdysvaltalaisesta teknologiayhtiöstä Open AI:sta puhutaan, yleensä sen keulakuvana esiintyy sen toimitusjohtaja Sam Altman. Vähemmälle huomiolle jää teknologiajohtaja Mira Murati, joka on tuotekehityksen avainhenkilö.

Murati johtaa tiimejä, jotka julkaisivat viime vuonna kaksi ällistyttävän kehittynyttä tekoälysovellusta.

Dall-E luo tekoälyn avulla uniikkeja kuvia tekstikomentojen perusteella. Chat GPT on sen sijaan keskustelubotti, joka tuottaa seikkaperäisiä ja äkkiseltään järkevältä vaikuttavia vastauksia mihin tahansa käyttäjän kysymyksiin.

Chat GPT:stä tuli tammikuussa kaikkien aikojen nopeimmin suosiotaan kasvattanut (siirryt toiseen palveluun) kuluttajasovellus. Vain kaksi kuukautta julkaisun jälkeen sillä oli jo sata miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Teknologiajätit, kuten Microsoft ja Google, ovat reagoineet reagoineet markkinaa valtaavaan startupiin omilla tavoillaan: Google ilmoitti, että Open AI:n Chat GPT uhkaa sen hakukonebisneksen tulevaisuutta (siirryt toiseen palveluun), ja Microsoft puolestaan päätti sijoittaa tulokkaaseen 10 miljardia dollaria.

Tässä jutussa kerromme, kuka on maailman edistyneimpien tekoälysovellusten kehittäjä Mira Murati, ja mitä hän ajattelee alansa tulevaisuudesta.

Saavutuksistaan huolimatta Murati ei ole juurikaan antanut haastatteluja eikä kansainvälisillä kuvatoimistoilla ole hänestä paljoa kuvia. Hän kieltäytyi Ylen haastattelupyynnöstä.

Albanialaislähtöinen insinööri keräsi kannuksensa kehittämällä Teslan ajoavustimia

Murati palkattiin Open AI:lle vuonna 2018, ja hänet nimitettiin teknologiajohtajaksi viime toukokuussa.

Hänen uransa on ollut nousujohteinen.

Murati innostui tekoälystä aloittaessaan Teslalla vuonna 2013. Tuotepäällikkönä hän johti tiimiä, joka kehitti Model X -sähköauton itseohjaavaa ajoavustinta.

Kolme vuotta myöhemmin Murati siirtyi Leap Motionille, joka on kehittänyt tietokoneen ohjaamisessa hiiren ja näppäimistön korvaavia rikastetun todellisuuden järjestelmiä.

Albanialaissyntyinen Mira Murati muutti yhdysvaltoihin vain 16-vuotiaana. Hän valmistui konetekniikan kandidaatiksi Darthmouth Collegesta, joka on yksi kahdeksasta Ivy League -huippuyliopistosta Yhdysvalloissa.

Avaa kuvien katselu Mira Murati on pitänyt esillä tekoälyn riskejä ja vaatinut, että sen käyttöä säänneltäisiin. Kuva: Eugene Gologursky / Getty Images

Open AI:n teknologiajohtaja Murati kannattaa tekoälyn käytön sääntelyä

Ei ehkä ole aivan tavallista, että Piilaakson teknologiajohtaja puhuu toistuvasti kehittämänsä teknologian riskeistä. Mira Murati on tässä mielessä poikkeus.

Murati sanoo suoraan, että tekoälyn voi valjastaa väärän tiedon tai vihapuheen levittämiseen.

– Tekoälyä voidaan väärinkäyttää. Teknologian käytön globaaliin sääntelyyn liittyy avoimia kysymyksiä: miten tekoälyn käyttöä voisi säädellä siten, että sen käyttö on inhimillisten arvojen kanssa linjassa? Murati pohti The Time -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa.

Jokseenkin harmiton esimerkki ilmiöstä olivat hiljattain maailmalla levinneet melko uskottavat kuvat paavi Franciscuksesta paksussa toppatakissa. Ne olivat Midjourney-tutkimuslaitoksen tekoälyohjelman luomia (siirryt toiseen palveluun).

Open AI pyrkii estämään sen, että Dall-E-kuvageneraattorilla luotaisiin julkisuuden henkilöitä esittäviä kuvia. Yhtiö yrittää kehittää myös väkivaltaa tai vihaa lietsovien sisältöjen tuottamista estäviä suodattimia, Murati kertoi The Daily Showssa (siirryt toiseen palveluun) joulukuussa.

Murati toivoo, että lainsäätäjät, hallitukset ja tavalliset ihmiset tiedostaisivat uuden teknologian mahdollisuudet ja uhat, ja osallistuvat sen säätelystä käytävään keskusteluun.

Tekoälyn nopea kehitys on aiheuttanut huolta teknologia-asiantuntijoiden piirissä laajemminkin. Hiljattain sadat teknologiavaikuttajat vaativat (siirryt toiseen palveluun) tekoälyn kehittämisen pysäyttämistä toistaiseksi, koska he pelkäävät ohjelmien kehittyvän tasolle, jota niiden luojat eivät edes itse ymmärrä. Vetoomuksen allekirjoittivat muiden muassa sarjayrittäjä-miljardööri Elon Musk ja Applen toinen perustaja Steve Wozniak sekä historioitsija Yuval Noah Harari.

Avaa kuvien katselu Open AI on julkaissut Chat GPT:n ja Dall-E:n varhaisessa vaiheessa, koska Murati uskoo, että sovelluksia tulee testata ja kehittää vuorovaikutuksessa suuren yleisön kanssa. Kuva: All Over Press

Tekoäly vie monilta työpaikat, mutta Murati lupaa myös uusia tehtäviä

Tulevaisuudessa tekoäly voi hoitaa automaattisesti monet nykyajan työt, Murati sanoi The Daily Showssa (siirryt toiseen palveluun).

Hän ei kuitenkaan usko, että Chat GPT tai Dall-E vielä tekisivät ketään työttömäksi. Sen sijaan tietotyöläiset ja luovien alojen ammattilaiset voivat käyttää niitä apuna tehtäviensä hoitamisessa.

Murati kuitenkin pitää selvänä, että vuosien saatossa tekoäly aiheuttaa merkittäviä muutoksia työelämässä.

– Uusia tehtäviä syntyy ja vanhoja katoaa aivan niin kuin aiempienkin teknologisten vallankumousten yhteydessä. Uudelleen kouluttautumista tarvitaan, hän sanoo.

Tutkimuskeskus McKinsey Global Instituten johtava työmarkkinatutkija Anu Madgavkar arvioi The Guardianissa (siirryt toiseen palveluun), että tekoälyn tulo työelämään poikkeaa aiemmista teknologisista vallankumouksista, jotka ovat lähinnä vaikuttaneet ruumiillisen työn tehtävien tarpeeseen.

Madgavavkarin mukaan tekoäly syrjäyttää monet keskiportaan tietotyöläiset, kuten asiakaspalvelun ja myynnin asiantuntijat. Myös osa yksinkertaista tekstiä tuottavista copywritereista, toimittajista tai koodareista saattaa joutua työttömäksi.

Onpa tekoälyn tuottamalla teoksella jo voitettu kansainvälinen kuvataidekilpailu (siirryt toiseen palveluun) ja valokuvakilpailukin, mikä on herättänyt keskustelua teknologian roolista luovilla aloilla.

Avaa kuvien katselu Chat GPT:stä tuli huhtikuun puolivälissä uusi versio. Mira Murati toivoi, että hype sen ympärillä olisi maltillisempaa, mutta näin ei näytä olevan. Kuva: JP Yim / Getty Images

Tekoäly tuottaa huipputason tenttivastauksia, mutta keksii myös asioita omasta päästään

Chat GPT:n käyttö on kielletty useissa oppilaitoksissa aivan syystä. Sovellus on tuottanut tenttivastauksia (siirryt toiseen palveluun), joilla voi saada lääkärin, kauppatieteen maisterin tai juristin paperit Yhdysvalloissa.

Murati kuitenkin muistuttaa, että Chat GPT:n ja huonosti tenttiin valmistautuneen opiskelijan vastauksissa voi olla samankaltaisia puutteita.

– Se saattaa keksiä asioita, jotka eivät ole totta, Murati sanoo The Time (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa.

Chat GPT on kuin valtava mallinnettujen keskustelujen verkosto, joka on koulutettu ennustamaan aina kutakin sanojen ketjua seuraava sana. Muratin mukaan sovelluksen suurin puute on se, ettei se osaa luotettavasti arvioida, milloin sen tuottamat vastaukset ovat epävarmoja tai virheellisiä.

Chat GPT saattaa joutua palturin suoltamisesta vastuuseen. Australialainen pormestari Brian Hood aikoo nimittäin haastaa Open AI:n oikeuteen (siirryt toiseen palveluun), koska Chat GPT oli väittänyt virheellisesti hänen syyllistyneen lahjusrikokseen.

