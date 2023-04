Takavarikossa löytyi säkkikaupalla lisäravinteita ja paristoja – Oulun poliisi tutkii laajaa vitamiinivarkauksien sarjaa

Oulun poliisi tutkii laajaa vitamiinianastusten sarjaa. Toinen rikoksista epäilty mies on tällä hetkellä tutkintavankina.

Suomalaisten myymäläketjujen myymälöistä on suunnitelmallisesti anastettu pääosin vitamiineja sekä muita luontaistuotteita ympäri Suomea.

Oulun poliisi tutkii laajaa varkauksien sarjaa.

Poliisi epäilee, että ravinnevalmisteita ja vitamiineja on anastanut kaksi ulkomaalaistaustaista miestä. Varkaudet on tehty viime vuoden ja tämän kevään aikana.

Tarkoitus on ollut myydä tuotteet ulkomailla. Varkauksia on kirjattua seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Anastuksista on kirjattu rikosilmoituksia Oulun, Nivalassa, Kalajoella, Ylivieskassa, Kauhajoella, Lapualla ja Somerolla.

Esitutkinnan mukaan miehet ovat liikkuneet lainatulla autolla, jonka suksiboksista poliisi takavarikoi muun muassa noin 788 purkkia erilaisia lisäravinteita ja 62 pakkausta paristoja. Näitä takavarikoituja tuotteita oli autossa yhteensä viisi jätesäkillistä ja viisi kassillista.

Poliisin mukaan epäillyt aikoivat myydä tuotteet kotimaassaan.

Rikoskomisario Nina Similän mukaan vitamiini- ja hivenainevalmisteita myydään joissakin Itä-Euroopassa myös lääkkeinä ja myös takavarikoitujen aineiden päämäärä oli sama.

Similän mukaan Oulussa on aiemminkin ollut samanlaisia tapauksia ja siksi niitä ruvettiin nyt selvittämään laajemmin. Similän mukaan on mahdollista että tapauksia tulee tutkinnan aikana vielä lisää ilmi.

Poliisi pääsi varkaiden jäljille Oulun Haukiputaalla, kun he olivat anastamassa luontaistuotteita ja akkuja Haukiputaalla paikallisesta myymälästä. Myyjät saivat toisen miehen kiinni, mutta toinen pääsi pakenemaan lähimetsään. Kiinni jääneen miehen vaatteiden sisältä tippui pakoyrityksessä vitamiineja maahan.

Oulun käräjäoikeus vangitsi toisen epäillyn torstaina. Sekä vangitulla että karkuteillä edelleen olevalla toisella epäillyllä on ollut jo aiemmin samankaltaista rikostaustaa ja heillä on ollut voimassaoleva maahantulokielto. Rikoskomisario Nina Similän mukaan he ovat tulleet maahan kuitenkin eri nimillä varustetuilla passeilla.