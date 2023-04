Natsi-Saksan poltetun maan taktiikka tuntuu Lapissa yhä, kesällä putsataan Kemi-Tornion lentokentän ympäristöä

Tältä alueelta puhdistetaan ensi kesänä neljä tuhkakasaa, joissa pintamaa on saastunut. Poistettavan maa-aineksen pinta-alan arvioidaan olevan noin 1800 neliömetriä.

Metsässä on tuhkakasoja, jotka ovat peräisin toisen maailmansodan ajalta. Maaperää kunnostetaan pohjavesien suojelemiseksi.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos puhdistaa tänä kesänä maaperää Kemi-Tornion lentoaseman läheiseltä metsästä.

Alueelta raivataan tuhkakasoja, jotka ovat peräisin toisen maailmansodan loppupuolelta Lapin sodan ajalta. Kasat ovat peräisin saksalaisten varastoista, jotka he itse polttivat.

Varastojen polttaminen oli osa niin kutsuttua poltetun maan taktiikkaa. Siinä natsi-Saksan armeija poltti vetäytyessään kaiken, mistä voisi olla suomalaisille hyötyä.

Syynä puhdistukseen pohjaveden suojelu

Tuhkakasojen puhdistus tehdään, sillä alue on pohjavesialuetta. Alue tutkittiin viime vuonna ja pintamaa on todettu pilaantuneeksi neljän tuhkakasan alueella. Poistettavan maa-aineksen pinta-ala on yhteensä noin 1800 neliömetriä, mutta kunnostustoimenpiteet saatetaan ulottaa laajemmalle. Pilaantunutta maata voi tosin olla vielä löytämättä.

Maan omistaa Finavia, mutta kunnostaminen toteutetaan alueen sodanaikaisen historian ja turvallisuuden vuoksi yhteistoiminnassa Puolustusvoimien raivaajien kanssa. Kemin lentokentän alue tutkittiin vuonna 2022, jolloin maaperässä todettiin pintamaan pilaantuneisuutta.

Tuhkakasat löydettiin vuonna 2007 vesijohtoverkon rakentamisen ja raivaamisen yhteydessä. Armeijan tietoon kasat tulivat vuonna 2017. Puolustusvoimien mukaan alueen kunnostamiselle ei ole ollut kiirettä, koska maankäyttö on pysynyt ennallaan.

– Maaperässä havaitut aineet ovat stabiilissa muodossa ja olleet siinä yli 70 vuotta, Puolustusvoimien viestinnästä todetaan.

Käytännössä maaperän puhdistustyöt tarkoittavat muun muassa maan poistamista enimmillään metrin syvyydeltä. Pilaantuneet maaainekset toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Suurin osa töistä tehdään tänä kesänä, mutta osa puhdistustyöstä voi siirtyä tuleville vuosille. Puolustusvoimien mukaan nykyään alueella ei varastoida kemikaaleja tai harjoiteta muuta ympäristöä pilaavaa toimintaa.

