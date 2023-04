Vanhalla Nokian kännykällä kuvattu elokuva teatterilevitykseen – kertoo ihmisistä, jotka vasta kamera tekee näkyviksi

Jesse Jalosen lopputyö Aalto-yliopistosta on jo saanut ensi-iltansa Rotterdamin elokuvajuhlilla ja palkittu festivaalilla Madridissa.

Yli kymmenen vuotta vanha Nokian C5-puhelin, satunnaisia otoksia eri paikoista ja kauan päässä pyörinyt ajatus näkymättömistä ihmisistä.

Siinä lähtökohdat, joista syntyi tänään teatterilevitykseen lähtevä veteliläislähtöisen Jesse Jalosen elokuva Kukaan ei katso sinua silmiin.

Kyseessä on Jalosen lopputyö Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen maisteriohjelmasta. Se valmistui viime vuonna, sai ensi-iltansa Rotterdamin elokuvajuhillla ja palkittiin festivaalilla Madridissa.

Menestys on yllättänyt, sillä tekijät päättivät aikanaan tehdä uran vauhtiin potkaisevan käyntikortin sijasta sellaista, mitä ei välttämättä muuten pääse tekemään.

– Jotain niin omaehtoista, ettei tarvitse miettiä vastaanottoa ollenkaan. Tätä tehtiin, ja kuitenkin se näyttää menevän paremmin kuin odotettiin. Se on erittäin positiivinen yllätys, sanoo Jalonen.

Kännykkä päätyi kuvauskalustoksi jossain määrin sattuman kautta. Jalonen oli säästänyt vanhan puhelimensa ja kuvaili sillä yksittäisiä otoksia sieltä täältä.

Samalla takaraivossa muhi ajatus elokuvan aiheesta. Käsikirjoitusta kirjoittaessaan Jalonen oivalsi, että aihe ja tekniikka sopivat yhteen. Asiat loksahtivat kohdalleen.

Avaa kuvien katselu Elokuvakamerakin voi mahtua taskuun. Kameran takana ohjaaja Jesse Jalonen. Kuva: Anna Puustinen

Ihmisiä, joita et näe paljaalla silmällä

Kukaan ei katso sinua silmiin kertoo näkymättömyyttä ”sairastavista” ihmisistä. Kyse on ranskalaisen, 1800-luvulla eläneen keksijän ja elokuvaohjaajan mukaan nimetystä Louis le Princen syndroomasta. Le Prince katosi junasta, jossa kukaan ei sittemmin muistanut nähneensä häntä.

Elokuvassa esiintyvä Tuomas kertoo nähneensä heti tyttärensä synnyttyä, että tämä katsoi häntä.

– Hän oli ensimmäinen ihminen, joka katsoi mua eikä mun läpi. Ei sellaisesta lääkäritkään olleet kuulleet, että yksi ihminen näkee mut.

Toinen päähenkilö Ninni taas kuvaa tilannettaan näin.

– Sen mä tiedän, että oon 25, eikä kukaan ole koskaan katsonut mua silmiin. Niinku suoraan silmiin.

Onko syndrooma todellinen, sillä lihaa ja verta elokuvan päähenkilötkin tietenkin ovat?

Jalonen ei halua tyhjentää pajatsoa, mutta kokemus kertoo jotain: kuvatessaan satunnaisia otoksia kaduilla hän löysi otoksista ihmisiä ja ilmiöitä, joita ei ollut kuvatessaan huomannut.

– Se oli oikea ilmiö minulle: kameran kautta tulee näkyväksi jotain, mikä ei aiemmin ole ollut itselle näkyvää. Elokuvan tekijänä on myös tärkeää se, että väline paljastaa maailmasta jotain, mitä ei muuten tule nähneeksi, sanoo Jalonen.

Mutta kenen ongelmasta on kyse?

– Sitä leffa tutkii: mikä tämä homma ylipäätään on. Ajatus on, että syndrooma on tällä näkymättömällä ihmisellä. Mutta voisiko ollakin niin, että ongelma onkin kaikilla muilla eikä näillä niin sanotusti sairailla?

Kätevä, mutta kaatuileva kalusto

Kännykällä kuvaamisessa oli hyvät puolensa: pieni laite kulkee taskussa ja on mukana kuin vahingossa. Varsinkin dokumentaarisen aineiston kuvauksessa se oli selvä etu.

Kännykkä loi myös tilanteisiin intiimiyttä verrattuna suurempaan kalustoon.

Elokuvan tekoon vanhaa nokialaista ei kuitenkaan ole tarkoitettu, ja se näkyi.

– Pidemmissä kohtauksissa tuli rajoitukset pahasti vastaan. Kännykkä tilttasi monesti kesken oton. Joka kohtauksessa varmaan yksi otto katosi taivaan tuuliin. Mutta se oli tiedossa etukäteen.

Kuvanlaatu on rosoista – tai rupuista, kuten Jalonen sanoo. Se kuitenkin istuu tarkoitukseen ja on myös aiheen kannalta lähes välttämätön.

– Yleensä elokuvassa katsoja ottaa jotenkin ”suoraan” todellisuutena sen, mitä kankaalla pyörii. Tässä kännykän kuvan rosoisuus tuo näkyväksi sen, että katsojan ja elokuvan henkilöiden välissä on kamera. Se perustelee sen, miksi näemme näkymättömät ihmiset. Jos kuva olisi parempilaatuinen, tuo kehys puuttuisi, sanoo Jalonen.