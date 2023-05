Koiran vapaana pitämisesta seurasi raivoisa keskustelu ja rikosilmoitus Tampereella – omistaja selittää kulttuurierolla

Tampereen Kaupin alue on taajama-aluetta, jossa koirat pitäisi pitää kiinni. Kaupin metsissä aamuisin vapaana juoksevasta koirasta on tehty rikosilmoitus. Koiran omistaja ei aio muuttaa toimintaansa.

Tampereella Kaupin metsissä on jo jonkin aikaa liikkunut koira, joka on herättänyt laajaa keskustelua ja pelkoa sosiaalisessa mediassa. Keskustelua on herättänyt etenkin se, että omistaja pitää koiraa vapaana.

Kaupin alue on taajama-aluetta, jossa koirat on lähtökohtaisesti pidettävä kiinni. Tämän määrittelevät järjestyslaki ja metsästyslaki. Koiran omistajasta on myös tehty rikosilmoitus Sisä-Suomen poliisille.

Kyseessä on espanjalaisen David Lopezin omistama nordic wolfdog -koira (NoWo), joka on suurikokoinen risteytetty, pohjoinen susikoira.

NoWo ei ole laissa kielletty koirasusi, vaan kehitteillä oleva rotu, jonka taustalta löytyy useiden rotujen lisäksi myös sutta. Rodussa on muun muassa saksanpaimenkoiraa, siperianhuskya ja harmaata norjanhirvikoiraa.

Lopez antaa parivuotiaan koiransa juosta aamuisin vapaasti Kaupin metsissä. Hän sanoo Ylelle, että ei koe tekevänsä mitään väärää.

– Annan koirani juosta vapaana metsässä, koska se tarvitsee liikuntaa. Se on hyvin käyttäytyvä ja tulee luokseni, jos pyydän sitä tulemaan, Lopez sanoo.

Hän on sitä mieltä, että koirien pitää päästä juoksemaan vapaana ja seurustelemaan toisten koirien kanssa. Hän uskoo, että koirat voivat tulla väkivaltaisiksi toisiaan kohtaan, jos ne eivät tutustu toisiin koiriin.

Lopez tietää, että hänen toimintansa on aiheuttanut keskustelua eri Facebook-ryhmissä. Hän on itsekin osallistunut keskusteluun.

– Joka kerta, kun ihmiset valittavat minulle, minä kerron heille mitä mieltä olen asiasta.

David Lopez aikoo jatkaa tulevaisuudessakin Nala-koiransa irtipitämistä. "Niin kauan kun en aiheuta kenellekään vahinkoa eikä ympärillä ole ihmisiä, en näe mitään syytä miksi en pitäisi koiraani irti."

Lopez kokee, että tässä on kulttuuriero.

– Espanjassa koirien pitäminen irti paikassa, jossa ei ole muita ihmisiä, on ihan normaalia.

Poliisi on ollut häneen yhteydessä valitusten takia. Lopez kertoo saaneensa yhden sakon, koska oli liikkeellä Nala-koiran kanssa ilman talutusremmiä.

Poliisi: Koira on pidettävä kiinni

Sisä-Suomen poliisille on viime viikolla tehty Kaupissa liikkuvasta koirasta rikosilmoitus ja se on poliisilla tutkinnassa järjestysrikkomuksena. Seuraamus on lähtökohtaisesti rikesakko.

Poliisilla ei ole tiedossa, että koira olisi varsinaisesti vahingoittanut ketään.

– Jos jossakin on koira irti, niin lähtisin siitä, että ihminen voi itse pyytää ystävällisesti, että laitatko koiran kiinni, sanoo komisario Maijastiina Tammisto Sisä-Suomen poliisista.

Jos tilanne on sellainen, että koiran omistaja on jollakin tavalla hankala tai koira on aggressiivinen eikä tottele, Tammisto kehottaa soittamaan hätänumeroon 112.

Tammiston mukaan poliisin on vaikea puuttua tilanteeseen, jos koiran omistajalla on sellainen näkemys, että hän haluaa koiraa pitää irti.

– Valitettavasti keinot ovat rajalliset, Maijastiina Tammisto sanoo.

Nodic wolfdog -rotu sopii kasvattajan mukaan aktiiviselle ja kärsivälliselle ihmiselle, joka pitää luonnossa liikkumisesta ja omaa kokemusta koirista. Koirien säkäkorkeus on reilut 60 senttiä, paino vaihtelee 25 ja 45 kilon välillä.

David Lopez aikoo jatkaa tulevaisuudessakin koiransa irtipitämistä.

– Niin kauan kun en aiheuta kenellekään vahinkoa eikä ympärillä ole ihmisiä, en näe mitään syytä miksi en pitäisi koiraani irti.

Hän sanoo tavanneensa metsissä ihmisiä, joiden koirat ovat myös olleet irti.

Kasvattaja on yrittänyt antaa neuvoja

Koiran David Lopezille myynyt iisalmelainen kasvattaja Jenni Korhonen on tietoinen omistajan käyttäytymisestä.

– Poliisi oli minuun alle vuosi sitten yhteydessä asian tiimoilta, Korhonen sanoo.

Poliisi oli halunnut lähinnä tietää enemmän rodusta ja koiran susitaustasta.

Suomessa koirasusien hallussapito, maahantuonti, kasvattaminen ja myynti on vieraslajiasetuksen nojalla kiellettyä. Viidennessä sukupolvessa ja siitä eteenpäin olevia risteymiä pidetään kesykoirina. Myös Korhosen kasvattamat koirat kuuluvat tähän joukkoon.

Jenni Korhonen kertoo keskustelleensa omistajan kanssa ja muistuttaneensa siitä, että Suomessa koirat pidetään kiinni.

– Olen tehnyt hänelle selväksi sen, että hänen koiransa on kuitenkin sen verran iso, että se voi tappaa pikkukoiran sillä, että se juoksee sen päältä, Korhonen sanoo.

Korhonen muistuttaa, että on ihan sama mikä koira sinulla on: koira on territoriaalinen petoeläin, ja kaikki polveutuvat harmaasudesta.

– Koirat ovat kykeneviä kauhistuttaviin asioihin. Hyvin moni koiranomistaja on löytänyt itsensä tilanteesta, jossa koira on tehnyt jotain, mitä omistaja ei olisi ikinä sen pystyvän tekevän.

Jenni Korhosen mielestä on ongelma, että ihmiset eivät osaa lukea koiransa antamia merkkejä, eivätkä ota läheltä piti -tilanteita vakavasti.

– Jos tämä koira on kulkenut ihmisten ilmoilla vapaana ja jos sillä olisi taipumus olla aggressiivinen tai se näkisi pikkukoirat saaliina, niin olisin kyllä kuullut siitä, Korhonen sanoo.

