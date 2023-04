1,5-vuotias Vilho sävelsi jazzia – näin Iiro Rantala tulkitsee teoksen “Kukko”

Jazz on vaikeasti määriteltävissä, vapaata ja arvaamatonta. Esimerkiksi Ylen jazztoimittaja Markus Partanen ohjeisti taannoin, että jos et tunnista musiikkityyliä, epäile sitä jazziksi.

Niin ikään The New Yorker -lehden jazzkriitikko Whitney Balliett on sanonut että “jazz on yllätyksen ääni - sound of surprise.” Voiko jazz siis olla ihan mitä tahansa?

Kysyimme asiaa Suomen tunnetuimpiin jazz-muusikoihin kuuluvalta Iiro Rantalalta.

– Tämä on tyypillinen tilanne että jazziksi yritetään pukea jotain sellaista mitä ei ymmärrä. Minä olen törmännyt siihen usein, Rantala nauraa.

Koska jazz on, kuten aiemmin todettua, arvaamatonta ja yllätyksellistä, pyysimme 1,5-vuotiasta Vilhoa säveltämään meille biisin. Kysyimme Rantalalta, onko tämä nyt sitä jazzia?

Katso alta, miten Vilhon teos syntyi ja miltä se kuulostaa Iiro Rantalan käsittelyssä.

Voiko kuka tahansa tehdä jazzia?

Jazzille oma päivä

Vuonna 2011 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO nimitti huhtikuun viimeisen päivän International Jazz Day:ksi eli Kansainväliseksi jazzpäiväksi. Jazz taidemuotona on näin virallisesti tunnustettu rauhan, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, monimuotoisuuden sekä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen edistäjänä. Suomen Jazzliitto haastaa suomalaisia ottamaan osaa UNESCOn Kansainvälisen jazzpäivän juhlintaan, ohjeet löytyvät Jazzliiton sivulta (siirryt toiseen palveluun).