Analyysi: Keskustan Saarikon viesti Säätytalolle muistuttaa jo onnitteluksi verhottua uhkausta – oppositiossa kynnet on jo teroitettu

Alle kymmenen minuutin kuluttua kokouksen alkamisesta kokoomuksen Petteri Orpo asteli tänään eduskunnan Arkadia-salista ulos kertoakseen, että hän lähtee kokoamaan hallitusta yhdessä perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kanssa.

Neuvottelut alkavat Säätytalolla vapun jälkeen tiistaina ja tavoitteena on saada Suomelle uusi hallitus kesäkuuksi.

Hallitus on lähihistorian oikeistolaisin. Luvassa on kovaa talouskuria ja Orpo on itsekin myöntänyt, että niukkuutta joudutaan tässä taloustilanteessa jakamaan.

Esimakua tulevan opposition politiikasta saatiin, kun Valtiosaliin lipuivat Orpon infon jälkeen neuvotteluiden ulkopuolelle jääneet puolueet. Perusporvarihallituksen politiikka tarkoittaisi oppositiolle neljä vuotta putkeen helppoja syöttöjä suoraan lapaan.

Oppositio teroittaa kynsiään

Vihreät lupasi haastaa tulevaa hallitusta kiivaasti ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan Veronika Honkasalon mukaan meno tulee olemaan Orpon hallituksessa karumpaa kuin Juha Sipilän (kesk) kaudella.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin kertoi olevansa huolissaan heikommassa asemassa olevien toimeentulosta, jos perusporvarihallitus toteutuu.

Marin jätti kuitenkin kovimmat sivallukset Orpon suuntaan väliin. Himmailulle on syynsä. Eihän sitä tiedä, vaikka Orpon yritys kellahtaisi nurin. Silloin olisi SDP:n vuoro suunnata Säätytalolle.

SDP:ssa vakuutetaan edelleen puolueen osallistuneen tunnusteluihin tosissaan. Säätytalon ovi jätettiin raolleen: SDP on valmis neuvottelemaan omien reunaehtojensa puitteissa.

Mutta ei perusporvarihallituksen oppositio tällä kaudella täysin yhtenäinen olisi. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on painottanut, ettei se kuulu punavihreään ryhmittymään.

Puolue on Saarikon mukaan valmis jopa tarjoamaan tukeaan hallituksen järkeville esityksille.

Keskustaa jäytää kuitenkin kulunut kausi. Se joutui hallitusvastuussa monella tapaa opposition raskaimman lekan alle, kun perussuomalaiset ja kokoomus syyttivät sitä Marinin hallituksen holtittoman talouspolitiikan mahdollistamisesta.

Siitä voi ainakin olla varma, että keskusta pitää tulevalla kaudella oppositiosta käsin maaseudun ja maanviljelijöiden puolta ja kirittää hallitusta niiden kannalta hyviin päätöksiin.

Saarikon tämänpäiväinen tviitti muistutti jo onnitteluiksi verhottua uhkausta: ”Eduskuntasalissa tavataan”.

Saadaanko porvarihallitus kasaan?

Kaikki Säätytalolle lähtevät puolueet ovat yksimielisiä ainakin siitä, että valtiontaloutta on sopeutettava. Neuvotteluissa riidellään lähinnä keinoista. Erimielisyyttä löytyy sen lisäksi ainakin maahanmuutosta, ilmastosta ja EU-politiikasta.

Perussuomalaiset jätti eduskuntavaaliohjelman tekemättä, mutta nyt puolue ei pääse pinteestä ottamatta kantaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purran perusporvarihallituksessa vetämä talouskuri tietäisi osalle perussuomalaisten kannattajista kylmää kyytiä.

Puolueen omistakin riveistä irvistettäisiin vielä moneen kertaan pääministeri Orpon puheille siitä, mitä tänään pitää tehdä, jotta huomenna asiat olisivat paremmin.

Olisi myös ihme, jos ei RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin puntti hieman tutisisi.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat lähentyneet viime kaudella toisiaan maahanmuuttopolitiikassa. RKP:ssä kyteekin pelko siitä, että perusporvarihallituksen suurimmat puolueet ovat jo ruuvanneet maahanmuuton linjaukset etukäteen Säätytalon oven saranoihin.

Entiset hallituskumppanit lähtivät tänään kovaan hyökkäykseen RKP:ta vastaan. Ohisalo huolestui, mitä tapahtuu RKP:n arvoille ja periaatteille. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan oli vaikeaa seurata sivusta, kuinka puolue mahdollistaa perussuomalaisille hallituspaikan.

Myös RKP:n oma kansanedustaja Eva Biaudet pisti pystyyn yhden hengen vastarinnan ja vaati, ettei RKP lähtisi neuvottelemaan perussuomalaisten kanssa.

Samaa mieltä tuntuvat olevan RKP:n äänestäjät. Kantar Publicin tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan puolueen äänestäjien suurin inhokki hallituskumppanina oli perussuomalaiset. Tätä mieltä oli 64 prosenttia vastanneista.

RKP:n kannattajista vain kahdeksan prosenttia piti perusporvarihallitusta puolueelle parhaana vaihtoehtona. Mielummin he näkisivät RKP:n menevän joko sinipunaiseen tai punavihreään hallitukseen.

Toistaiseksi Henrikssonin pokka pitää. Jokainen puolue joutuu hänen mukaansa joustamaan ja hallitusohjelma ratkaisee.

Samat litaniat saadaan kuulla vielä moneen kertaan, ennen kuin Suomella on uusi hallitus.

