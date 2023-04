Jyväskyläläinen psykologian professori Lea Pulkkinen sai Tiedeakatemian arvostetuimman tiedepalkinnon

Professori Pulkkinen on tehnyt pitkän elämäntyön psykologian alalla.

Suomalainen Tiedeakatemia on Tiedegaalassaan antanut jyväskyläläiselle psykologian professori Lea Pulkkiselle jokavuotisen kunniapalkintonsa.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1945 ja siihen kuuluu 30 000 euron summa. Kyseessä on Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus.

Vuonna 1939 syntyneelle Pulkkiselle psykologia oli aluksi vain sivuaineena, mutta vaihtoi tieteen pääalakseen käytyään johdantokurssin missä hänelle avautui ikkuna tieteelliseen ajatteluun.

– Merkittävintä urallani on ollut ymmärtää, millä tavalla tietoa hankitaan. Psykologia on empiirinen tiede, jossa kootaan aineistoa ihmisiltä, heitä kuullaan tai havainnoidaan, Pulkkinen kuvailee suhdettaan tieteenalaan tiedotteessa kunniapalkinnosta.

Pulkkinen on kehityspsykologian alalla Euroopan arvostetuimpia tutkijoita, ja on aktiivisesti kehittänyt ja kansainvälistänyt suomalaista psykologian tutkimusta.

Professori on tutkinut lapsia ja ihmisten kehitystä jo 60-luvulta asti, sekä toiminut monella taholla lasten puolestapuhujana tutkijanuransa rinnalla.

Kokenut tutkija on myös huolissaan siitä, mihin suomalainen tutkimus on menossa. Hänen mukaansa ongelma on tieteen valjastaminen käytännön tarpeisiin ja strategiaohjaukseen.

– Tutkijat juoksevat apurahakuulutusten perässä ja yrittävät hypätä aiheesta toiseen. Siitä on hyvin vaikea päästä kantaviin heureka-kokemuksiin. Tarvitsemme vahvaa perustutkimusta, Pulkkinen linjaa.