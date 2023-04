Venäläinen tuomioistuin määräsi VR:n jatkamaan Allegro-junien liikennöintiä

Moskovan arbitraatiotuomioistuin määräsi eilen suomalaisen VR Groupin sekä suomalais-venäläisen rautatiekalustoyhtiön Karelian Trainsin jatkamaan velvollisuuksiensa täyttämistä, mukaan lukien Allegro-junien liikennöintiä.

Määräys löytyy (siirryt toiseen palveluun) Moskovan arbitraatiotuomioistuimen sivustolta.

Tuomioistuin myös totesi laittomaksi VR:n toimet matkustaja- ja tavaraliikenteen liikennöinnin yksipuolisesta lakkauttamisesta Venäjän puolelle. Tuomioistuin perii Venäjän rautatieyhtiön RŽD:n hyväksi VR:ltä noin 10,1 miljoonaa ruplaa eli noin 112 000 euroa.

VR:ltä ja Karelian Trainsilta peritään noin 1,3 miljoonaa ruplaa eli noin 14 000 euroa jokaiselta oikeuden päätöksen jälkeiseltä päivältä, jona määräys jätetään täyttämättä.

VR ei kommentoi määräystä.

– Emme kommentoi asiaa, koska moskovalaisella tuomioistuimella ei ole toimivaltaa osapuolten välisissä sopimuksissa, VR:n viestinnästä kerrotaan Ylelle.

Helsingin ja Pietarin välisen Allegro-junan liikennöinti keskeytettiin viime vuoden maaliskuussa.

Allegro-junat omistaa VR:n ja Venäjän rautatieyhtiön RZD:n omistama Karelian Trains -yhtiö, joka on perustettu vuonna 2006. Suomen valtion omistama VR omistaa yhtiöstä puolet ja Venäjän federaation omistama RZD toisen puolikkaan. Lisäksi yhtiöllä on suomalaisia rahoittajia. Karelian Trains on vuokrannut junat liikennöitsijöille eli VR:lle ja RZD:lle.