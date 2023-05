Roope Lipastin kolumni: Olemme sivistyksen loppulähteillä

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Alakoulussa kerrottiin, että sivistys alkoi Kaksoisvirranmaasta. Nyt olemme päätyneet kaksoisstandardien maahan – ja ehkä kohta voi katsoa sivistyksenkin loppuneen.

Tarkoitan sitä, että nykyään paheksutaan monenmoisia asioita, ja sitten tehdään juuri niin. Lentäminen on kauheaa, mutta tämä minun lomani ehkä ei ole. Naistenlehdessä toitotetaan, että naisten täytyy saada olla ihan minkä näköisiä vain, ja seuraavalla aukeamalla on laihdutusohjeet ja perään kakkuohje.

Tai että muutetaan vanhojen lastenkirjojen vääriä sanoja, jotta – herranjumala miksi emme keksineet tätä aiemmin! – maailma muuttuisi paremmaksi, ja samaan aikaan ostetaan kännykkä, jossa on lasten kaivamia maametalleja.

Tällainen herkässä iässä oleva keski-ikäliberaali ajattelee, ettei tästä enää päästä idioottimaisempaan suuntaan, mutta aina päästään.

Tai että nostetaan pornon tekeminen hienoksi urapoluksi, ja paheksutaan pornon kuluttajia.

Ihmekö siis, että tällainen herkässä iässä oleva keski-ikäliberaali usein ajattelee, ettei tästä enää päästä idioottimaisempaan suuntaan, mutta aina päästään.

Tässä idiotismissa itseäni nyppii ennen kaikkea se, että muun muassa romaanit Iso kiltti jätti, Iskä ja Danny sekä Jali ja suklaatehdas kirjoittaneen Roald Dahlin hienot lastenkirjat on nostettu tikunnokkaan. Niihin on tehty korjauksia, jotta nykylukijat eivät järkyttyisi ja saisi vääriä vaikutteita.

Uusissa versioissa ei esimerkiksi ole kassaneitejä, vaan he ovat tutkijoita. Se on kyllä sikäli osuvaa, että apurahatutkijat ansaitsevat nykyään suurin piirtein saman kuin kassaneidit. Ei saa myöskään sanoa, että joku oli läski, vaan pitää sanoa vain, että hän oli valtava.

Nykyään on vallalla idea, ettei lapsille saa kertoa, millaista elämä on, ennen kuin he täyttävät 35.

Roald Dahl on kautta aikain yksi hienoimmista lastenkirjailijoista, ja hänen teoksensa kestävät aikaa juuri siksi, että niissä ei koskaan sievistellä mitään. Asiat voivat olla kamalia. Esimerkiksi rehtori Trunchbull laittaa lapset Matilda-romaanissa järjestykseen mitä hirveimmillä tavoilla, mutta silti ne kirjat ovat lämminhenkisiä. Henkilöt ovat uskottavia ja samaistuttavia, ja heille käy yleensä hyvin.

…no, norjalaiset noidat olivat kyllä aika pahoja. Mutta sellaista elämä on. Nykyään tuntuu olevan vallalla kummallinen idea siitä, ettei lapsille saa kertoa, millaista elämä on, ennen kuin he täyttävät 35. Tieto saattaa siinä kohtaa tulla hieman myöhässä. Ja toki samaan aikaan kaikilla lapsilla on kännykät, joilla pääsee mihin tahansa porno- ja väkivaltasivustolle odottelemaan aikuisuutta, jolloin vasta kestää kuulla karun totuuden elämästä.

Lapset kaipaavat jännitystä ja omatasoistaan kauhua, hurjia juttuja ja hurjia tilanteita, kuten että hyppää liikkuvasta keinusta tai kiipeää viereisen, metrin korkean, Kalliovuoren huipulle.

Ei se lapsi ole, joka näistä teksteistä järkyttyy: Järkytys on aikuisten mielessä.

Jos lapsi järkyttyy Roald Dahlin teksteistä, se johtuu siitä, että hänen elämässään on muuten jotain pielessä. Hänen vanhempansa eivät esimerkiksi ihan handlaa vanhemmuutta, vaan ovat sekaisin kuin norjalaiset hyvenoidat.

Lapsi, jonka elämässä on turvallinen aikuinen, osaa käsitellä monenlaisia pelkoja, joita kasvamiseen ja elämään liittyy. Ja jos sitten joskus pelottaisikin, hän voi illalla mennä nukkumaan sinne aikuisen viereen, jolloin sekä möröt että kassaneidit pysyvät poissa.

Eikä se sitä paitsi lapsi ole, joka näistä teksteistä järkyttyy tai kasvaa vinoon. Järkytys on aikuisten mielessä.

Lapset ovat toki holhouksenalaisia, mutta tavoite on, etteivät he olisi sitä koko ikäänsä.

Asiat ja asenteet tietysti muuttuvat, sanatkin. Lienee ihan paikallaan, ettei nykykirjoissa puhuta läskeistä tai kääpiöistä saati pornaislaisista – mutta se koskee nykykirjallisuutta. Mikään ei ole pöyristyttävämpää ja myös lapsia aliarvioivampaa kuin sensuroida vanhoja tarinoita. Jos on ihan pakko tehdä jotain, jättäkää lukematta.

Lapset ovat toki holhouksenalaisia, mutta tavoite on, etteivät he olisi sitä koko ikäänsä. Lapsista on tarkoitus kasvaa aikuisia, eikä heistä tule sellaisia, elleivät he missään vaiheessa ymmärrä, että maailmassa on kaikenlaista kurjaa ja katalaa – kuten Afrikan tähti, tuo suomalaisen kolonialismin merkkipaalu.

Jos asuu silkkihansikkaan sisällä höyhentalossa, on luultavaa, ettei sellaisesta ihmisestä tule ikinä ihan täysivaltaista yhteiskunnan jäsentä.

Ja hei! Ei tämä tarkoita, että lapsille pitäisi kertoa kaikesta niin raadollisesti, kuin asiat suinkin ovat.

Mutta on naiiviudellakin joku raja.

Roope Lipasti

Kirjoittaja on lastenkirjailija, jonka teksteistä voisi vaihtaa paljonkin, mutta se olisi pitänyt tehdä jo kirjoitusvaiheessa.

