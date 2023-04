– Jos olen rehellinen: heillä on usein Porsche, Ferrari, vaimo, talo ja musta American Express, mutta tunteakseen itsensä vieläkin paremmaksi ja isommaksi, he haluavat myös korkeimman lentopistestatuksen. Se on statussymboli. Se on emotionaalinen asia. Ihmiset ovat huolissaan, kun ovat menettämässä tietyn statuksen.