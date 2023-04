Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämiehellä lievä aivoinfarkti

Häkämies kertoo voivansa hyvin. Edessä on ilmeisesti kuukauden mittainen sairausloma.

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies on saanut lievän aivoinfarktin. Hän on ollut maanantaista alkaen hoidettavana Tyksissä. Hän voi hyvin ja arvioi, että edessä on ilmeisesti kuukauden mittainen sairausloma.

– Olin ensin työterveydessä ja sitten tulin ihan omin jaloin Tyksiin. Magneettikuvauksessa havaittiin, että minulla on ollut infarkti. Oireita ei hirveän paljon ollut, vähän jouduin sanoja tapailemaan ja tasapaino hieman heitteli.

Häkämies kertoo, että hänen suvussaan on ollut vastaavaa sairautta ja hän osasi oireiden perusteella epäillä infarktia.

– Omassa perheessäni on historiaa tällaiselle. Isoisälläni ja isälläni on ollut vastaavaa eli kyllä tällaista geeniperimää suvussa on. Joten täytenä yllätyksenä tämä ei tullut.

Häkämiehen on määrä jäädä eläkkeelle vuoden kuluttua syksyllä. Hän kertoo että ainakin toistaiseksi eläköitymisen aikataulu pitää.

– Palataan tähän eläköitymisasiaan sitten sairausloman jälkeen, mutta toistaiseksi aikataulu pitää. Ei tässä ole mitään kiirettä.

Häkämies toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1987–1998. 1990-luvulla hän palveli myös oikeusministerinä ja sisäasiainministerinä. Hänet tunnetaan myös dekkaristina.