Kestääkö Sudanin tulitauko vai jääkö maa rynnäkkökiväärejä ja viidakkoveitsiä heiluttavien nuorukaisten armoille?

Sudanin sisäinen konflikti on leviämässä. Aluksi kahakoivat armeija ja puolisotilaalliset joukot keskenään, nyt myös etniset ryhmät ovat aloittaneet vihanpidon.

Sudanissa solmittu hutera tulitauko päättyy keskiyöllä. Sudanilaiset ja kansainväliset tarkkailijat odottavat, pystytäänkö tulitaukoa pidentämään.

Kahakointi Sudanin armeijan ja puolisotilaallisen RSF-ryhmittymän välillä puhkesi 15. huhtikuuta. Yhteenottoja on ollut eri puolilla maata. Taisteluissa on kuollut tähän mennessä ainakin 512 ihmistä ja yli 4 000 on saanut vammoja.

Sudanin muutenkin huono humanitaarinen tilanne on romahtanut taistelujen seurauksena. Enemmän kuin kaksi kolmesta sairaalasta on lopettanut toimintansa. Monissa kaupungeissa ihmiset ovat joutuneet sulkeutumaan koteihinsa ollakseen turvassa. Tämän takia he kärsivät ruoka-, juoma- ja sähköpulasta.

Maanantaina Yhdysvaltain välityksellä solmittiin kolmipäiväinen tulitauko. Se vähensi taisteluita selvästi, mutta ei kokonaan.

Rajuja taisteluita on ollut ainakin pääkaupungissa Khartumissa sekä läntisellä Darfurin alueella, jossa puolen miljoonan asukkaan Geneinan kaupunki on ollut väkivallan keskiössä.

Väkivallan pelätään laajenevan

Khartumin tilanteen kerrotaan olevan kaoottinen. Guardian-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan asukkaiden sähkö ja vesi ovat olleet poikki jo kymmenen päivää. Samaan aikaan kaupunkia terrorisoivat rynnäkkökiväärejä ja viidakkoveitsiä heiluttavat nuoret miehet, jotka ryöstelevät kauppoja.

Khartumissa kerrotaan ruumiiden lojuvan kaduilla, osa taloista palaa. Sudanin ilmavoimat on tänään tehnyt ilmaiskuja RSF-joukkojen asemiin.

Darfurin alueella tilanne on hieman erilainen, kertoo esimerkiksi al-Jazeera-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun). Darfurissa ihmiset pelkäävät RSF-joukkojen tuloa.

RSF muotoutui aikanaan Darfuria piinanneista Janjaweed-joukoista. Janjaweed-joukot koostuvat pääosin arabeista, jotka syyllistyivät vuodesta 2003 alkaen laajoihin ihmisoikeusrikoksiin Darfurissa. Raakuuksien kohteina olivat Sudanin keskiafrikkalaiset etniset ryhmät.

Nyt keskiafrikkalaiset keräävät aseita voidakseen puolustautua, jos RSF alkaa aktivoitua Darfurissa. Paikallisilla poliisivoimilla ei ole voimia puuttua asiaan. Sen sijaan armeija on jakanut asukkaille aseita. Niitä on myös saatu rynnäköimällä poliisiasemille, kertoo al-Jazeera.

Jatkuvatko neuvottelut?

Sudanin armeijan komentaja Abdel Fattah al-Burhan on antanut suostumuksensa neuvottelujen jakamiselle Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa. RSF:n puolelta ei ole tullut vastausta neuvottelukutsuun, kertoo Guardian.

Armeijan mukaan Sudanin naapurimaat Etelä-Sudan, Kenia ja Djibouti ovat laatineet esityksen neuvottelujen jatkamiseksi.

Kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia on evakuoitu Sudanista. Naapurimaat pelkäävät satojen tuhansien sudanilaisten pakenevan maasta.

Ulkovallat painottavat, että evakointi on nyt jätettävä vähemmälle huomiolle ja pääpaino on kiinnitettävä Sudanin asukkaille annettavaan humanitaariseen apuun.

YK:n arvion mukaan pelkästään Darfurissa alkaneet levottomuudet ovat vaikeuttaneet avun lähettämistä 50 000 lapselle, jotka jo ennen kahakoinnin alkua kärsivät aliravitsemuksesta.