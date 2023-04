Antti Tuisku -fani Sari Ylimartimo ymmärtää idolinsa ratkaisun vetäytyä esiintymislavoilta – ”Vähän haikeaa on silti”

Meri-Lapissa asuva Sari Ylimartimo oli 36-vuotias, kun hän meni ensimmäisen kerran Antti Tuiskun keikalle. Siitä alkoi fanitus, joka on kestänyt tähän mennessä lähes 20 vuotta. Ja kaikesta päätellen Sari pysyy fanina edelleen, vaikka tähti onkin kertonut lopettavansa musiikkiuransa.

– Vein tyttäreni Iidan Antti Tuiskun keikalle, se taisi olla kesällä 2004 Idols-kisan jälkeinen kiertue. Siinä tuli tietysti itsekin seuratuksi esitystä. Siitä se sitten lähti.

Äidin Antti-innostus meni nopeasti tyttären Tuisku-kiinnostuksen ohi. Sari Ylimartimo on kiertänyt Tuiskun keikoilla eri puolilla maata. Reissujen määrää hän ei ole laskenut.

– Kyllä niitä paljon on, mutta ei sentään yhtä paljon kuin hurjimmilla faneilla. Kuulemma yli 250 keikkaa on joillakin käytynä.

Vaikka Antti Tuiskun suurin yleinen suosio välillä hiipui, Ylimartimon suhtautuminen tähteen ei muuttunut. Fanitus ei horjunut silloin eikä horju nytkään.

– Kuuntelen tietysti muutakin, mutta aina se Antti sieltä ykköseksi nousee. Kaikkien kappaleiden sanat osaan ulkoa, ja heti kun eka soinnut kuuluvat, tiedän kyllä, mikä biisi alkaa.

Mikä Antti Tuiskussa sitten on Sari Ylimartimoon vedonnut?

– Koko paketti, laulu, musiikki, koreografia, esiintyminen, aitous ja ilo. Antin show on aina hieno visuaalinen kokemus. Ja Antilla on niin ihanat vaatteet aina, ja ne vaihtuvat moneen kertaan esityksen aikana, Ylimartimo suorastaan hykertelee.

”En minä kehtaa nimmaria pyytää”

Rekvisiittaakin on vuosien mittaan kertynyt: kirjoja, mukeja, koruja, sandaalit, erilaisia vaatteita ja tietysti pino CD-levyjä. Nimikirjoitukset kuitenkin puuttuvat.

– Kaukaa ihailevasti olen seuraillut Antin uraa. Kerrankin odotettiin Kemin kirkon ulkopuolella hyvissä ajoin ennen konsertin alkua, ja sitten Antti käveli vierestä. Toiset usuttivat pyytämään nimikirjoitusta, mutta en minä kehdannut.

Eikä tämä fani ole kehdannut myöskään hankkiutua puheille ihailemansa artistin kanssa.

– Eivät vain ole polut törmänneet. Voisihan tietysti olla kiva joskus tavata. Ehkä pitää hankkiutua asiakkaaksi, kun Antti vaihtaa alaa, Ylimartimo pohtii.

Korut kiiltäviksi ja keikalle

Antti Tuiskun viimeiset keikat ovat pian käsillä. Perjantaina kiertue on Oulussa ja lauantaina Tuisku esiintyy viimeisen kerran kotikaupungissaan Rovaniemellä. Sen jälkeen jäljellä on vielä muutama esiintyminen Etelä-Suomessa.

Sari Ylimartimo ei muiden kiireidensä vuoksi pääse pohjoisen keikoilla, ja siksi hän kävi kokemassa Mayhem-esityksen jo viime viikonloppuna.

Hän kiillotti Tuisku-korunsa ja suuntasi Meri-Lapista satojen kilometrien matkan päähän Seinäjoelle. Seuraksi hän sai pitkästä aikaa houkuteltua myös tyttärensä ja pari muutakin lähipiiriin kuuluvaa. Keikkapaikalla maalautetut glitterit ohimollaan Ylimartimo pääsi seuraamaan ihailemansa artistin keikkaa ehkä viimeistä kertaa.

– Oli todella mahtavaa. Lavalla tapahtui koko ajan, vanhoja hittejäkin oli mukana. Antti juttelee aina kivasti, ja tekemisen ilo näkyy yleisölle. Koko se esiintyminen viehättää.

Avaa kuvien katselu Kuvassa osa fanituotteista, jotka Sari Ylimartimo on vuosien mittaan hankkinut. Kuva: Sari Ylimartimo

Haikeuttakin on ilmassa, mutta aikuisena ihmisenä Sari Ylimartimo ymmärtää musiikkitähden ratkaisun – ja jopa ihailee sitä.

– Jos kuka tahansa mitä tahansa työtä tehnyt kokee, että on saanut siltä kaiken, ja uskaltaa sitten kääntää suuntaa ja alkaa tehdä jotain muuta, se on minusta hienoa. Ja muusikolle Suomi on tietyllä tavalla rajallinen maa. Ihailen sitä, että ihminen uskaltaa tehdä tällaisen päätöksen ja lopettaa silloin kun on uransa huipulla.

Antti pysyy ykkösenä

Antti Tuiskun musiikkia kuunnellaan Ylimartimon huushollissa vastakin.

– Antin musiikki ei katoa mihinkään eikä musiikin kuuntelu lopu. Soittolistat ovat olemassa.

Entä onko Sari Ylimartimo etsinyt tai jopa löytänyt uutta fanituksen kohdetta, Antti Tuiskun seuraajaa?

– Seuraajaa ei kyllä löydy, siinä on kova paikka. Löysin Yonan ja hänen musiikkiinsa olen nyt ihastunut, parilla keikallakin olen ollut. Perässähiihtelijöitä on aika montakin, mutta kyllä Antti menee ykkösenä.