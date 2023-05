Näin syntyy hiuksiin Käärijä-look: Touko Laine uhrasi takatukkansa

Keittiökulho päähän ja ylimääräiset pois – siten syntyy Käärijän hiusmalli yksinkertaisimmillaan. Pottatukka on vallalla oleva ysäritrendi yhdessä mulletin ja keskijakauksen kanssa.

Touko Laineella oli pitkä mullet-tukka, mutta nyt hänellä on Käärijä-mallin pottatukka.

– Ihan hyvä fiilis. Mukava kokemus, mies kommentoi parturoinnin jälkeen.

Hieman häntä mietityttää, miltä tuntuu, kun paljaaksi ajellun niskan kanssa kevätkesässä liikkuu.

– Aina, kun leikkaa takatukan pois, on se ihan uusi kokemus. Siihen ei koskaan kunnolla totu. Kunnes siihen sitten tottuu, hän sanailee.

Suomen euroviisuedustajan Käärijän tukkamalli on viime aikoina saanut uutta nostetta, mutta ei yksin artistin ansiosta.

– Pottahius oikein leikattuna on tosi hyvän näköinen malli. Sitä on esiintynyt jo pidemmän aikaa, mutta modernisoituna versiona, Laineen hiukset leikannut oululaisen Lovellan parturi-kampaaja Lea Saari sanoo.

Avaa kuvien katselu Lea Saari leikkasi Touko Laineelle Käärijä-tukan. Pottamallin kysyntä on ollut nousussa viime vuosina. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Laineen hiukset vedettiin pottamalliin aloittamalla leikkaaminen do it yourself -hengessä keittiökulho päässä.

– Eivät nuo muovikulhot yleensä kampaajan perusvarustukseen kuulu. Mutta hauskaa oli!

Käärijän hiusten mallia Saari luonnehtii härskiksi ja tarkoitushakuiseksi. Ja niin pitääkin olla, koska Euroviisut.

Populaarikulttuurista ja urheilijoilta nousee hiusten pikatrendejä

Varsinkin pikkupojat ovat alkaneet pyytää itselleen Käärijä-lookia. Yli 30 paikkakunnalla toimivan Hairlekiini-ketjun markkinoinnista vastaava Miia Iivanainen kertoo, että esimerkkejä löytyy eri puolilta Suomea.

– Kun Käärijän rytmi vie mukanaan, pitää saada samanlaiset hiuksetkin, Iivanainen sanoo.

Hänen mukaansa vastaavat pikatrendit nousevat yleensä viihteen tai urheilun parista: kun joku tekee jotain suurta, alkavat fanit ottaa mallia.

Iivanainen on nähnyt somessa erinäisiä Käärijä-mallia tavoittelevia hiustenleikkuita, jotka on tehty esimerkiksi kattila päässä.

– Kaikkea voi kokeilla. Kyllä me sitten korjataan, jos menee mönkään.

Isommissa kaupungeissa leikkautetaan rohkeammin. 1990-luvun hiusmuotia edustavat pottatukka on tullut ryminällä takaisin.

– Potta, keskijakaukset ja mulletit – niitä paljon leikataan. Muoti elää nyt ysäriä ja ensi vuonna ehkä jotain muuta, sanoo Oulun Tuiran M Roomin Jenni Laakso. M Roomilla on Suomessa yli 30 liikettä.

Yhtenä ilmiönä hän tunnistaa sen, että korona-aikana miehet kasvattivat kotioloissa hiuksiaan ja partojaan pidemmiksi, ja nyt niistä voi muotoilla ysärityyliin sopivia lookeja.

– Mitä isommassa kaupungissa ollaan, sitä rohkeampia valintoja jengi tekee. Silloin ei tule tunnetta, että ”tuijotetaanko minua kadulla”, Laakso sanoo.

Innostutko hiustrendeistä? Voit keskustella aiheesta 5. toukokuuta klo 23 saakka.