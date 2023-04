Onko Venäjä sittenkin kaasuputkiräjäytysten takana? Minisukellusveneellä varustettu venäläinen ”erikoisalus” valokuvattiin räjähdysalueella

Epäilyttävän kuuden venäläisaluksen saattueen on raportoitu matkanneen Nord Stream -putkien räjäytysalueelle viime syyskuussa ennen sabotaasia, kertoo tanskalainen Dagbladet Information -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Yksi havaituista aluksista on tanskalaislehden mukaan ”erikoisalus” SS-750, joka voi kuljettaa mukanaan minisukellusvenettä. Asiantuntijoiden mukaan juuri tällaisella kalustolla kaasuputket olisi voitu räjäyttää.

Alusten liikkeitä on selvitetty anonyymeistä lähteistä saaduista tiedoista sekä satelliittikuvista. Niiden mukaan kuuden venäläisalusten saattue oli lähtenyt Kaliningradin satamasta kohti Bornholmin saarta. Saattueeseen kuuluivat muun muassa etsintä- ja pelastusalus SB-123 sekä 48-metrinen hinaaja Aleksandr Frolov.

Sateliittikuvien ja hinaajan lähettämien AIS-signaalien perusteella on selvinnyt, että saattueeseen kuulunut erikoisalus SS-750 lähti Kaliningradista 21. syyskuuta klo 00.22.

AIS on samantyyppinen transponderi kuin lentokoneissa käytetään niiden tunnistamiseksi.

SS-750 on purjehtinut ilman tunnistetietoja lähettävää AIS:ää. Lehden mukaan Puolan pohjoispuolella myös hinaajan AIS oli kytketty pois päältä.

Lisävahvistusta venäläisen ”erikoisaluksen” liikkeistä saatiin tanskalaiselta partioalukselta P524 Nymfeniltä. Se lähetettiin 21. päivä syyskuuta yhdessä Ruotsin ja Saksan puolustusvoimien alusten kanssa Bornholmin itäpuolelle. Partioalus nappasi venäläisaluksesta ainakin 26 valokuvaa.

Myös Ruotsin ja Puolan valvontalentokoneet lensivät alueella. Lisäksi lähellä oli myös amerikkalaisia ​​aluksia sekä valvontahelikopteri.

Tanskalaislehden mukaan Nymfen oli alueella ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen.

Tiedustelupalvelussa aiemmin työskennellyt vanhempi analyytikko, Jacob Kaarsbo ajatushautomo Europasta arvioi lehden haastattelussa, että tanskalaisen partioveneen ja kansainvälisten alusten purjehdusreitit olivat erittäin epätavallisia.

Avaa kuvien katselu Nord Stream -putken vuotokohta merenpinnalla. Kuva: Forsvaret, Danmark

Myös Norjan puolustusvoimat on vahvistanut, että erikoisalus on havaittu alueella, jossa putket räjäytettiin.

– Tämä on selvä vahvistus. Alus on osa Venäjän sukellusvene- ja vedenalaisia operaatioita täydentävää kykyä. Teoriassa alus saattoi olla siellä muista syistä, mutta on erikoista, että alus on ollut tuossa paikassa juuri tuohon aikaan, sanoo lehden haastattelema analyytikko Oliver Alexander.

Myös Ruotsin siviili- ja sotilastiedustelupalveluissa toiminut Joakim von Braun pitää todennäköisenä, että Venäjä on räjäytysten takana.

– Mainittu kuuden aluksen ryhmä on juuri tämäntyyppistä toimintaa varten koottu. On hyvin todennäköistä, että nämä alukset olivat mukana sabotaasioperaatiossa, von Braun sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Tanskalaislehti kysyi Tanskan puolustusvoimilta myös suoraan, lähetettiinkö partiovene torjumaan minisukellusveneellä varustettua SS-750 -alusta, mutta puolustusvoimat ei ole vastannut kysymykseen.

Nord Streamin räjähdyksiä tutkivat parhaillaan sekä Tanskan, Ruotsin että Saksan viranomaiset. Ei ole tiedossa, milloin nämä tutkimukset valmistuvat.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin ja on vaatinut mahdollisuutta osallistua tutkimuksiin. Aiemmin on arvioitu, että räjäytysten takana on ”valtiollinen taho”. Tekijästä on julkisuudessa liikkunut useita teorioita. Sabotaasista on Venäjän lisäksi epäilty Yhdysvaltoja ja ukrainalaisia tahoja.

Räjähdyksiä tutkiva Ruotsin syyttäjäviranomaisen kertoi huhtikuun alussa, että on mahdollista, ettei iskujen tekijä koskaan selviä.