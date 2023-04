Yli 200 taidetyöntekijän Kiasma-boikotti päättyi – Kansallisgallerialle eettiset ohjeet varainhankintaan

Yli 200 taidetyöntekijän ja neljän organisaation Kiasmaan kohdistama työnseisaus on päättynyt. Taidetyöntekijöiden tiedotteen (siirryt toiseen palveluun)mukaan työnseisaus päättyi, kun Kansallisgalleria sitoutui yksityisen tuen vastaanottamista eettisemmäksi kehittäviin muutoksiin. Kiasma toimii Kansallisgallerian alaisuudessa.

Yhteensä 220 taiteilijaa allekirjoitti viiden kuukauden aikana kiasma_strike -julistuksen. He vastustivat sitä, että Kiasman tukisäätiön hallituksen jäsenenä on Chaim ”Poju” Zabludowicz. Taiteilijoiden mukaan Zabludowicz on tukenut Israelin politiikkaa palestiinalaisalueilla ja rahoittanut asiaa ajavaa viestintätoimistoa.

Ensimmäiset allekirjoitukset tapahtuivat joulukuun alussa.

– Perusteenamme on Chaim ‘Poju’ Zabludowiczin rahoittamien organisaatioiden tuki Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamalle apartheid-politiikalle, taiteilijat julistivat tuolloin.

Uudet eettiset ohjeistukset Kansallisgallerian varainhankinnalle

Kolmen Kansallisgallerian alaisen museon, Ateneum, Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon varainhankinnan ja yksityisen rahoituksen eettiset ohjeet hyväksyttiin eilen Kansallisgallerian hallituksen kokouksessa. Tämä kelpasi myös taidetyöntekijöille.

– Kansallisgallerian museot eivät vastaisuudessa ota vastaan lahjoituksia tai tee yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka toimivat tai ovat lähimenneisyydessä toimineet esimerkiksi öljy- ja kaasutuotannossa, tupakkateollisuudessa, aseiden valmistuksessa sekä ympäristölle vaarallisten kemikaalien tuotannossa. […] Lisäksi Kansallisgalleria ei tee yhteistyötä organisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa, jotka toiminnallaan edistävät vähemmistöjen sortoa tai ihmisoikeusloukkauksia, autoritäärisiä hallintomalleja, sukupuolista eriarvoisuutta ja rikollista toimintaa, taidetyöntekijöiden tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Kiasman museonjohtaja Leevi Haapala jätti paikkansa Kiasman Tukisäätiön hallituksessa. Samoin säätiön verkkosivut toimivat nyt itsenäisesti irrallaan Kiasman sivustosta.

Kiasman Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka on Kiasmasta ja Kansallisgalleriasta erillinen, riippumaton toimija.

Kansallisgalleria ja Kiasma toivovat tiedotteessaan, että tehdyt toimenpiteet vahvistavat keskinäistä luottamusta ja lisäävät toiminnan avoimuutta niin, että yhteistyötä Kiasman ja työnseisaukseen osallistuvien taiteilijoiden välillä päästään jatkamaan.