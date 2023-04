Vappuna pohjoiseen syntyy uusi jättipankki, joka vastaa rakentamisen, matkailun ja teollisuuden suhdannevaihteluihin

Oulun ja Tornion osuuspankkien sekä Rovaniemellä pääpaikkaansa pitäneen Pohjolan osuuspankin fuusio tulee voimaan vappuna. Uusi, hyvin laajasti Pohjois-Suomea kattava Pohjolan osuuspankki avaa ovensa 2. päivä toukokuuta.

Uudella pankilla on lähes 250 000 asiakasta, yli 700 miljoonaa euroa omia varoja sekä yli 300 työntekijää. Se on Suomen toiseksi suurin osuuspankki.

Pankkifuusioon oli tarjolla myös Kemin seudun osuuspankki, mutta pankin edustajisto päätti jäädä siitä pois äänin 14–9.

Kaiken pitäisi toimia normaalisti heti vapun jälkeen, sanoo Oulun osuuspankin toimitusjohtajana toiminut Keijo Posio.

Uuden pankkiorganisaation toiminta alkaa virallisesti 12. toukokuuta. Silloin Rovaniemellä järjestetään edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen kokoukset.

– Siellä edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan uudelle pankille. Sitten päästään normaalijärjestykseen, Posio sanoo.

Kolmen jalan jättiläinen

Posion mukaan perinteisesti Oulussa osuuspankki on rahoittanut paljon rakentamista, Lapissa lähes kaikki liittyy matkailuun, ja Torniossa puolestaan ollaan teollisuus-Lapissa. Nyt pankin luottosalkku hajautuu, mikä mahdollistaa uutta rahoitusta näille toimialoille.

– Se olisi erillisinä pankkeina ollut haasteellista jatkossa sen takia, että niitä on rahoitettu jo niin paljon. Suomeksi sanottuna meillä ei ole enää kaikki munat samassa korissa, kun ollaan tarpeeksi laajalla taseella liikkeellä.

Osansa vaativat myös pankkeja valvova viranomainen sekä pankkien toimintaa säätelevät säännökset.

– Nyt me pystymme toimimaan pankkina riittävän suurena myös riskienhallintapuolella, mikä on tarpeellista valvojan vaateiden kautta.

Posion mukaan esimerkiksi Lapin matkailulla olisi mahdollisuus kaksinkertaistaa toimintansa.

Pohjolan osuuspankilla ei olisi kuitenkaan ollut itsenäisenä pankkina mahdollisuutta lisätä matkailuinvestointien rahoitusta vastaavalla tavalla, koska matkailuyrityksillä oli jo niin hallitseva asema pankin lainataseessa.

– Taseen kautta se olisi ollut meille kova haaste. Meillä on iso tulevaisuus edessä matkailunkin osalta, mutta sen lisäksi meillä on paljon kaivoshankkeita ja vihreään siirtymään liittyviä hankkeita, jotka vaativat investointeja tänne pohjoiseen.

Palvelujen luvataan paranevan yksityisille ja yrityksille

Fuusioituneella pankilla on Posion mukaan myös mahdollisuus parantaa pankkipalveluitaan. Tarkoituksena on panostaa muun muassa puhelinpalveluihin ja kouluttamiseen.

– Muun muassa senioriluuri tulee meille käyttöön hyvin pian niin, että lappilaisetkin asiakkaat voivat soittaa pohjoisen ihmiselle ja kysyä, millä tavalla pankkiasiat pitää hoitaa. Meillä on myös tarkoitus antaa toimihenkilöiden suorat puhelinnumerot käytettäväksi.

Isommat hartiat helpottavat myös yritysasiakkaiden palvelua, Posio lupaa.

– Yritystoiminnan kannalta isompi pankki pystyy pitämään paremmin yllä osaamista. Esimerkiksi varallisuudenhoidon palveluiden tai lakiasioiden osaaminen vaatii tosi paljon asiantuntijoita. Kun olemme isompi organisaatio, me pystymme huolehtimaan siitä, että se asiantuntijuus kehittyy.

”Kilpailu painaa asuntolainojen korkomarginaalit alas”

Posion mukaan asuntoluottojen kysyntä on aika lailla samankaltainen kaikkialla Pohjois-Suomessa, ja asuntoluottoja kysytään tällä hetkellä yllättävänkin virkeästi.

Sen perusteella asuntomarkkinat olisivat palaamassa takaisin normaaliin.

– Mutta tällä hetkellä ostajat ovat vielä selvästi harkitsevaisempia, eli ne luottopäätökset eivät realisoidu vielä luoton nostoihin. Mielenkiinnolla katson, lähteekö asuntomarkkina keväällä normaaliin vauhtiin, mutta hiljainen jakso on takanapäin, Posio sanoo.

Monet asuntovelalliset ovat ihmetelleet tilannetta, jossa pankit tekevät kovaa tulosta, vaikka korot ja hinnat ovat nousseet kohisten ja monilla on vaikeuksia lyhentää velkaansa – varsinkin, jos asuntolainaa ei ole suojattu koron nousulta.

Posion mukaan tällainen tilanne ei kuitenkaan kestä pitkään, vaan kilpailu laskee pankkien korkomarginaalit alas. Lisäksi kohonneet korot kurittavat myös pankkeja, tosin viiveellä.

– Euriborin nopea nousu on aiheuttanut sen, että pankkien tuotot ovat kasvaneet. Mutta kun aikaa mennään eteenpäin, pankkien varainhankinnankin hinta nousee. Kilpailu pitää huolen siitä, että tilanne ei ole tällainen loputtomiin.

Oulussa hiljaista – Lapissa pohditaan jo matkailuinvestointeja

Pohjois-Suomen yritysten tilanne on kaksijakoinen: Lapissa matkailu alkaa jo suunnitella lisää investointeja, kun taas Oulussa tilanne on toistaiseksi hiljainen.

– On ollut tosi kivinen taival monelle, mutta erityisesti Lapin matkailulle. Siinä on tehty hyvää työtä matkailuyrittäjien toimesta. Toki on ollut tiukkaa, mutta nyt Lapin matkailun toimijat ovat kuulemma taas alkaneet pohtimaan investointeja.

– Oulun seudulla on yrityspuolella paljon rauhallisempaa tällä hetkellä, kuin mitä kuulostaa Lapissa olevan. Juuri tämmöistä erilaisten toimialojen kysyntäeroa tulee olemaan myös jatkossa, ja sehän tasoittaa meidän rahoitusmahdollisuuksia.

Kaiken kaikkiaan Posio kehuu yritysasiakkaita siitä, että ne ovat selvinneet viime vuosien talouskurimuksesta hyvin.

– Näinä vaikeina vuosina, korona-aikana ja Venäjän hyökkäyssodan aikana asiakkaat ovat hoitaneet asiansa hyvin huolimatta siitä, että inflaatio on kurittanut ja korot ovat nousseet. Tilanne on hyvä ja rauhallinen sen asian suhteen.