Näin huvipuistojen rannekkeiden hinnat ovat nousseet kymmenessä vuodessa – osalla ei ole enää varaa lippuihin

Linnanmäen Lasten päivän säätiö jakaa vuosittain noin neljä miljoonaa euroa kuudelle perustajajärjestölleen. Varoja käytetään vähäosaisten lasten ja perheiden tukemiseen.

Lasten päivän säätiön historian aikana rahaa on jaettu yhteensä noin 120 miljoonaa euroa.

Yksi järjestöistä on Lastensuojelun keskusliitto. Toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen mukaan rahalla järjestetään muun muassa lasten ja nuorten chattia, leiritoimintaa ja erilaista matalan kynnyksen tukitoimintaa.

Siimes pitää tärkeänä Linnanmäen maksutonta sisäänpääsyä ja ilmaislaitteita.

– Haluamme, että Lintsi on nyt ja jatkossa kaikenlaisten perheiden paikka. Lapsiperheköyhyys Suomessa on totista totta, ja joillekin perheille rannekkeen hinta on kyllä todella korkea.

Järjestöjen kautta vähävaraisille perheille lahjoitetaan vuosittain yli 6 000 ranneketta. Niitä jaetaan esimerkiksi lastensuojelun piirissä oleville ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille.

Siimes ymmärtää, että huvipuiston kehittäminen vaatii sitä, että rannekkeella on hintansa. Lipun hinnasta keskustellaan keskusteluissa järjestöjen ja säätiön kanssa.

Mitään kattohintaa ei ole määritelty.

– Maailmantaloudellinen tilanne elää, inflaatio on suurta, joten kattohintaa on vaikea määritellä. Meidän pitää kuitenkin huolehtia siitä, että se ei lähde käsistä, Siimes sanoo.

Lasten päivän säätiön rahoitettavana on Lastensuojelun keskusliiton lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Parasta lapsille ry, Pelastakaa lapset ry ja Barnavårdsföreningen i Finland rf.