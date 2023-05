Kirjasto tuo kirjat kotiovelle – Iris Teräs, 93: ”En ole koskaan yksin niin kauan kuin luen ja kirjoitan”

Rovaniemeläisen Iris Teräksen kuukauden kohokohtia on, kun kirjastosta tuodaan uusi kirjakassi. Kirjastovirkailija Soile Arkivuo on vuosien mittaan tullut tutuksi.

Kirjastoissa on havaittu kasvavaa kysyntää ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kotiin asti ulottoville palveluille. Ikäihmisten kulttuuripalveluihin on havahduttu myös Lapin hyvinvointialueella.

Rovaniemen Jokkakallion asumispalvelukeskuksessa asuva, 93-vuotias Iris Teräs on kirjojen suurkuluttaja ja Kirjat kotiin -palvelun ahkera asiakas.

Iris Teräs kehuu saamaansa palvelua.

– Aina tulee niin hyviä kirjoja. Jotkut kirjat ovat ajankohtaisia, toiset taas vievät muistoihin. Se on aina riemun hetki kun ovikello soi ja kirjat tuodaan. Minusta tuntuu aina, että nyt niitä aarteita taas löytyy!

Kasvavaan kysyntään on vastattu resursseja lisäämällä. Esimerkiksi Rovaniemen kirjastossa on nyt kaksi virkailijaa Kirja kotiin -palvelussa. Ennen kotikäyntiä selvitetään, minkälaista kirjallisuutta asiakkaat kaipaavat, kertoo kirjastovirkailija Soile Arkivuo.

– Puhelinkeskustelussa jutellaan siitä, millaisista kirjoista kyseinen henkilö pitää. Meiltä päin tarjotaan myös uutuuksia ja asiakkaan lainaushistoriaa katsomalla voidaan päätellä, mitä kannattaa tarjota.

Kirjastovirkailija Soile Arkivuo kertoo Anni Tolpin haastattelussa, että puheluissa saatetaan puhua usein paljon muistakin asioista kuin kirjallisuudesta.

Rovaniemen kirjastolla on 70 asiakasta Kirjat kotiin -palvelussa. Vastaavaa palvelua on muuallakin, esimerkiksi Kemin ja Tornion kirjastot toimittavat kirjakasseja. Kirjakassi-palvelussa asiakkaan läheinen hakee kassin kirjastolta ja vie kirjat asiakkaalle.

Ikäihmisten kulttuuripalvelut murroksessa

Ennen hyvinvointialueiden aloittamista useimmiten kunnat tarjosivat ikäihmisten kulttuuripalveluita palvelukoteihin ja hoivakoteihin. Nyt eletään siirtymäkautta, jossa haetaan uutta mallia.

Esimerkiksi Rovaniemellä pilotoidaan kulttuuriohjaaja-mallia, jonka tulokset ovat levittävissä koko Lapin hyvinvointialueen käyttöön.

Tavoitteena on luoda toimintamalli eli ohjeistus kulttuuriohjaajan työlle. Lapin hyvinvointialueelle on perustettu kahdeksan ohjaajavakanssia, jotka mahdollistaisivat myös kulttuurin huomioimisen.

Rovaniemen kaupungin kulttuurituottaja Irene Tikan ideoimassa mallissa lähdetään siitä, että kulttuuri on arkista tekemistä eikä pelkästään tapahtumien järjestämistä.

– Minua kiinnostaa, miten esimerkiksi palvelutalojen osastoilla henkilökunnan ja asukkaiden välinen kulttuurinen arki toteutuu. Se voi olla vaikka sitä, että muistisairas asukas houkutellaan suihkuun tutun laulun avulla tai katetaan ruoka kauniisti. Voidaan yhdessä istuttaa kukkia keväällä, tehdä linnunpönttöjä tai muuta, joka on ollut asukkaalle tärkeää ja merkityksellistä.

Irene Tikan havaintojen mukaan hoitajat tekevät parhaansa, mutta hoitotyö on niin vaativaa, että arjen kulttuuriin ei jää aikaa. Tästä kärsivät sekä asukkaat että hoitajat itse.

Kulttuuriohjaaja mahdollistaa sen, että niitä kukkia voidaan istuttaa tai käyttää aikaa pöydän kattamiseen, mutta hän myös tuo yhteisötaiteen keinoin muistoja ja kokemuksia osaksi arkea.

– Nyt on töissä kaksi kulttuuriohjaajaa, joilla ei ole hoitovastuuta, vaan heidän tärkein tehtävänsä on olla läsnä. Itse asiassa he ovat korkeasti koulutettuja taiteen ammattilaisia.

Avaa kuvien katselu Rovaniemellä aloittaneet kulttuuriohjaajaat työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä. – Tässä samalla saamme näkymää pysyvän ja kiertävän kulttuuriohjaajan työn vaikuttavuudesta, puntaroi Irene Tikka. Kuva: Tatu Kantomaa

Irene Tikan mielestä kulttuuri on ikäihmisille yhtä tärkeää kuin hoivakin.

– Kulttuuri tuo ihmiselle merkityksellisyyttä ja arvostuksen tunnetta. Vaikka henkilö olisi muistisairas ja unohtaisi asiat parissa minuutissa, häneen jää muistijälki arvostuksesta ihmisenä.

Iris Teräs kirjaa muistivihkoonsa kaikki lukemansa kirjat, kirjailijat, aiheet ja sivumäärät. Tälle vuodelle on kertynyt jo yli kolmekymmentä kirjaa.

– Kirjat ovat minulle suuri ilon aihe. En valita yksinäisyyttä, sillä mottoni on amerikkalaisen kirjailija-filosofi Ralph Waldo Emersonin sanat: en ole koskaan yksin, niin kauan kuin luen ja kirjoitan.