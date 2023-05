Edes poliisi ei voinut mitään Lene-Maria Markuksen kiusaamiselle – selvitimme, mihin rikosilmoitukset yleensä johtavat

Kotkalaista Lene-Maria Markusta, 22, alettiin kiusata jo ala-asteella.

– Silloin en vielä tajunnut, että kyse on kiusaamisesta. Ajattelin vain, että ihmiset ovat ilkeitä eikä minulla ole kavereita, mutta ei se haittaa.

Kiusaaminen oli tuolloin Markuksen mukaan lähinnä fyysistä, esimerkiksi tönimistä. Mitä vanhemmaksi Markus kasvoi, sitä hienovaraisemmaksi kiusaaminen muuttui.

– Kiusaaminen ei ollut niin suoraa. Kiusaajat saivat kiusaamisen näyttämään aikuisten silmissä ihan muulta kuin kiusaamiselta. Useasti vedottiin, että kiusaamisessa oli kyse vain vitsistä.

Avaa kuvien katselu Kiusaamisen takia Lene-Maria Markuksen on edelleen vaikea täysin luottaa ihmisiin. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Markus vaihtoi viidennellä luokalla koulua kiusaamisen takia. Hetkeksi kiusaaminen loppuikin, kunnes yläasteella vanhat kiusaajat olivat jälleen vastassa.

– Koulunkäynti alkoi kärsiä. Jos olin poissa tunnilta ja kysyin läksyjä, minulle saatettiin antaa väärät tehtävät tai jättää vastaamatta.

Lene-Maria Markuksen mukaan hänet pahoinpideltiin kerran niin pahasti, että hän joutui sairaalaan. Hänen mukaansa kiusaamisesta tehtiin tuolloin rikosilmoitus. Markuksella ei ole tarkkaa tietoa, seurasiko ilmoituksesta muuta kuin lastensuojeluilmoitus.

Laki ei tunne kiusaamista

Koulukiusaaminen johtaa nykyään yhä useammin rikosilmoitukseen. Termiä koulukiusaaminen ei kuitenkaan löydy erikseen rikoslaista.

Siksi poliisilaitokset eivät luokittele tapauksia, eikä tarkkaa tietoa kiusaamisesta tehtyjen rikosilmoitusten määristä ole. Usein kiusaaminen voi täyttää yhden tai useamman rikoksen tunnusmerkit.

Poliisilaitoksilta arvioidaan, että yleisimmät rikosnimikkeet alaikäisiä koskevissa tapauksissa, joihin liittyy kiusaamista, ovat pahoinpitely, laiton uhkaus sekä kunnianloukkaus. Tällaisia tapauksia kirjataan esimerkiksi Lounais-Suomen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten alueilla arviolta muutamia kymmeniä vuosittain.

– Tuntuma on, että julkinen keskustelu ja tietoisuuden lisääntyminen aihepiiristä ovat lisänneet poliisille tehtävien ilmoitusten määrää, sanoo tutkinnanjohtaja Markus Antila Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Etelä-Karjalan Imatralla pitkään jatkunut kiusaaminen johti vastikään koko luokkaa koskevaan rikosilmoitukseen.

Rikosilmoituksessa sanotaan, että kuudesluokkalaisen tytön luokalla olleet ovat muun muassa herjanneet, olleet väkivaltaisia, rikkoneet tyttären omaisuutta ja tehneet valeprofiileja sosiaaliseen mediaan.

Näin laajat rikosilmoitukset ovat paikallispoliisin mukaan harvinaisia.

Nuoria ei tarvitse puhuttaa kahdesti

Koulukiusaaminen ei poliisin mukaan usein johda rikosilmoitusta pidemmälle, sillä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, eikä heitä siis voi tuomita.

Poliisi korostaa, että kaikki tapaukset ja puuttumiskeinot ovat yksilöllisiä ja tapauskohtaisia.

– Vaikka rikosprosessi ei etenisi, asioita on hyvä käsitellä. On toissijaista, mikä se tapa on, jolla kiusaamiseen päästään puuttumaan, sanoo vanhempi konstaapeli Joni Mukala Kaakkois-Suomen poliisista.

Mukala työskentelee ennalta estävän toiminnan ryhmässä, joka tekee muun muassa nuorten puhutuksia. Mukalan tuntumaan mukaan suurinta osaa nuorista ei tarvitse puhuttaa kahdesti.

Alle 15-vuotiaatkin ovat myös aina korvausvelvollisia teoistaan, esimerkiksi hajotetuista tavaroista. Alaikäisiä koskevista rikosilmoituksista ilmoitetaan aina myös lastensuojeluun ja huoltajille.

Näin rikollisen teon käsittely esimerkinomaisesti etenee: Avaa Rehtorilta tulleen ilmoituksen mukaan 13-vuotias nuori on välitunnilla lyönyt nyrkein toista samanikäistä nuorta pään alueelle välienselvittelyn yhteydessä. Poliisi kirjaa asiasta ilmoituksen pahoinpitelystä.

Tapauksesta on tehty myös lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimeen. Poliisi perehtyy asiaan yhdessä nuorten oikeusedustajan kanssa.

Osapuolten huoltajien kanssa sovitaan tapaaminen. Ankkuritapaamisessa on paikalla tapahtuman osapuolet huoltajineen, sekä poliisi ja nuorten oikeusedustaja.

Tapaamisessa käsitellään tapahtumaa ja siihen johtaneita syitä, sekä rakennetaan ratkaisua konfliktiin ja tulevien konfliktien ehkäisylle.

Mikäli tapahtuneessa on sattunut vahinkoa, terveydellistä tai aineellista, ohjataan korvausasia tarpeen mukaan sovittelutoimiston käsiteltäväksi.

Huoltajien kanssa sovitaan tapaamisessa, että kouluun otetaan yhteyttä ja sovitaan tilanteen seurannasta koulun henkilökunnan toimesta.

Alle 15-vuotiaan tekemän rikollisen teon käsittely poliisissa päättyy tähän.

Jos tekijä on yli 15-vuotias, poliisilla on velvollisuus tehdä esitutkinta. Sen perusteella asia saatetaan syyttäjälle syyteharkintaan ja mahdolliseen tuomioistuimen käsittelyyn.

Tutkinnan aikana, tai sen valmistuttua voidaan tehdä myös aloite sovitteluun. Lähde: Kaakkois-Suomen poliisi, EET-ryhmä

Sovittelussa osapuolet kohtaavat

Alaikäisten rikollisia tekoja käsitellään usein sovittelussa. Sovittelu voidaan aloittaa myös ilman rikosilmoitusta, uhrin tai tekijän pyynnöstä, jos kaikki osapuolet siihen suostuvat.

– Sovittelun tavoitteena on järjestää osapuolille kohtaaminen ja mahdollisuus asioista puhumiseen, hyvittämiseen ja sopimiseen. Osapuolet pohtivat ja tuottavat itse ratkaisun konfliktiinsa, kertoo Kymi-Saimaan sovittelutoimiston johtaja Reetta Ikonen.

Ikosen mukaan kiusaamiseen liittyvien sovittelualotteiden määrä on kasvanut viime talven aikana. Kymi-Saimaan sovittelutoimiston alue kattaa Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Varkauden.

– Syynä voi olla, että tietoisuus sovittelusta on lisääntynyt.

Avaa kuvien katselu Tilasto pitää sisällään kaikki pahoinpitelyrikokset eli rikosnimikkeet: pahoinpitelyn yritys, lievä pahoinpitely, pahoinpitely, törkeän pahoinpitelyn yritys ja törkeä pahoinpitely. Vuoden 2023 tiedot ovat tammi-maaliskuulta.

Ikosen mukaan sovitteluun tulleet kiusaamistapaukset ovat hyvin moninaisia.

– Sovinto voi olla esimerkiksi levitetyn kuvan poistaminen sosiaalisesta mediasta, anteeksipyyntö tai rahallinen vahingonkorvaus. Nuorten sovitteluissa on myös tärkeää, että osapuolet keskustelevat siitä miten tulevaisuudessa toimitaan.

Kiusaamiseen yritettiin puuttua

Lene-Maria Markuksen mukaan hänen kiusaamiseensa yritettiin puuttua koulussa ja kotona.

– Opettajien ja kiusaajien vanhempien kanssa järjestettiin paljon tapaamisia. Joskus jopa poliisi oli mukana. Mutta loputtomasti ei voida tehdä, ellei kiusaaja itse muuta käytöstään.

Kiusaaminen voi jättää ihmiseen elinikäiset arvet. Tästä kertoo sekin, että useampi kiusaamista kokenut nuori aikuinen vetäytyi tämän jutun teosta.

Avaa kuvien katselu Lene-Maria Markus pyörittää puolisonsa kanssa ratsutilaa Haminassa. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Markus haluaa puhua kiusaamisesta, vaikka ei ole täysin päässyt yli siitä.

– Vaikka minulla on nyt todella hyvä kaveripiiri, välillä minun on vaikea uskoa, että joku haluaa oikeasti olla ystäväni.

Markuksella on yksi viesti muille kiusatuille.

– Puhu. Pidä ääntä. Sano, jos joku asia ei tunnu hyvältä.

Juttua varten on haastateltu myös Rikosuhripäivystyksen verkkotyön koordinaattori Jenni Kreiviä ja Helsingin sovittelutoiminnan päällikkö Sini Heino-Mouhua.