Rahaministeriö haluaisi jarruttaa valtion velanottoa kahlitsemalla poliitikkojen kädet – ehdottaa kovia keinoja, jotta säästöistä ei livetä

Pääministeriehdokas Petteri Orpo (kok.) tavoittelee miljardien säästöjä julkisesta taloudesta neljässä vuodessa. Hallitukseen on näillä näkymin tulossa mukaan Riikka Purran perussuomalaiset sekä Anna-Maja Henrikssonin ruotsalainen kansanpuolue.

Valtiovarainministeriö (VM) ehdottaa, että tulevaisuuden hallitukset velvoitettaisiin vähentämään valtion velkaantumista lakiin kirjattavilla säästövelvoitteilla.

VM on jo aiemmin esitellyt ideansa ylivaalikautista menokehystä, joka velvoittaisi useampaa hallitusta säästöihin.

Ministeriö ehdottaa nyt, että ylivaalikautinen kehys voitaisiin kirjata lainsäädäntöön, jolloin se sitoisi varmasti tulevia hallituksia. Säästöohjelma olisi kahden vaalikauden mittainen eli kahdeksan vuotta.

Vuosien leikkausohjelma vaatisi puolueiden laajan kannatuksen. Tavoitteena on jarruttaa valtion velkaantumista.

– Ehdotamme monivaalikautisia toimia, jotta sopeutuksen aiheuttama rasitus ei kohdistu liikaa lyhyelle aikavälille, sanoo valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander.

Ylivaalikautisella kehyksellä päästäisiin ministeriön mukaan eroon tempoilevasta valtiontaloudesta. Esimerkiksi Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki kovia leikkauksia, joista osan Sanna Marinin (sd.) hallitus kumosi.

Jokainen hallitus on kautensa alussa määritellyt julkisen talouden kehyksen, joka on vaalikauden aikana käytettävä rahamäärä. Kehys ei ole laillisesti sitova, mutta käytäntönä on ollut se, että sitä noudatetaan.

Marinin hallitus teki poikkeuksen vuosi sitten, kun se Ukrainan sodan takia lisäsi valtion menoja 800 miljoonalla eurolla yli kehyksen.

Pääministerikokelas lupaa säästökuuria

Tänään Petteri Orpo (kok.) aloittaa hallitusneuvottelut, joiden lähtökohtana on suuret, 6 miljardin leikkaukset valtion menoista neljässä vuodessa.

Suomen velkaantuminen on Euroopan keskikastia, mutta kasvussa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan velkaantuminen kiihtyy 2030-luvulla, jos rakenteellisia muutoksia ei tehdä.

Spolanderin mukaan valtion liiallinen velkaantuminen on ongelma, koska se heikentää julkisen talouden iskunkestävyyttä.

– Mitä suuremmaksi velat kasvavat, sitä korkeammaksi herkkyys riskeille nousee. Olemme nyt nähneet hyvin konkreettisesti sen, että korkojen nousun takia Suomella menee useampi miljardi euro enemmän veronmaksajien rahaa korkojen maksuun, Spolander sanoo.

Suomen valtion velkaantumisen juurisyynä on väestön ikääntyminen, jonka takia veronmaksajia ei ole riittävästi nykyisten hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpitämiseksi.

Feministiekonomi ei sitoisi tulevien hallitusten käsiä

Avaa kuvien katselu Anni Marttinen kannattaa sopeuttamista, mutta ei ylivaalikautista kehystä. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön SOSTE:n pääekonomisti Anni Marttinen ei kannata ylivaalikautista kehystä, koska kriisiherkässä maailmassa valtion budjetti tarvitse enemmän joustovaraa. Marttinen pitää hallituksen käsien sitomista huonona asiana.

– Ei ole hyvä lähtökohta, jos virkamieslähtöisesti lähdetään rajoittamaan poliittisia toimia kuten sosiaalisia tai vihreän siirtymän investointeja, Marttinen sanoo.

Jos lähdetään tekemään suhdanteista riippumatonta sopeutusta, ei se ole millään taloustieteellisissä opeilla järkevää. Anni Marttinen, pääekonomisti, SOSTE

Marttinen on samaa mieltä sen kanssa, että sopeuttamistoimia tarvitaan. Hän ei kuitenkaan täysin jaa VM:n huolestunutta kuvaa Suomen talouden tilasta, vaan pitää näkymiä valoisampina.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Roope Uusitalo tekee ihan aluksi selväksi, että hän ei mielellään puhuisi ylivaalikautisesta kehyksestä, jotta se ei sotkeentuisi yhden hallituskauden mittaiseen kehykseen. Sopeutusohjelma olisi hänen mielestään parempi termi.

Avaa kuvien katselu Roope Uusitalo toivoo, että Orpon hallitus pystyy tasapainoittamaan julkista taloutta tekemättä samalla dramaattisia virheitä ympäristö- ja maahanmuuttopolitiikassa. Kuva: Katriina Laine / Yle

Sen jälkeen hän muistuttaa, että jo nyt on olemassa laki, joka pyrkii hillitsemään valtion velkaantumista: EU:n finanssipoliittinen sopimus, jota ollaan parhaillaan uudistamassa.

EU:n finanssipoliittisen sopimuksen noudattaminen laitettiin tauolle Ukrainan sodan ja siitä seuranneen energiakriisin takia.

Uusitalon mukaan Orpon kovat sopeutustavoitteet on vaikea saavuttaa, jos verotukseen ei saa koskea. Hän uskoo, että hallituksella on vaikeuksia löytää leikattavaa, jos esimerkiksi puolustukseen, koulutukseen tai eläkkeisiin ei saa koskea.

– Pahaa pelkään, että siinä vaiheessa, kun vaikeus tulee vastaan, on houkutus luovaan laskentaan, jossa erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia lasketaan optimistilla silmälaseilla, Uusitalo ennakoi.

