Kyypakkaus onkin vain pistiäispakkaus – käärmeen puremasta aina lääkäriin, muita kesäharmeja voi lievittää lääkkeillä

Mökin keväthuollon yhteydessä kannattaa tarkastaa myös lääkekaappi. Perusvarustukseen kuuluu tuore kyypakkaus, jonka oikeampi nimi voisi olla pistiäispakkaus. Kyyn puremasta on aina käytävä lääkärissä.

Vilkaisu kesämökin lääkekaappiin pitkän talven jälkeen: desinfiointiaine ei ole jäässä, laastareita on parikin pakettia, kipulääkkeen käytettävä viimeistään -merkintä ulottuu ensi vuodelle, mutta kyypakkaus on mennyt vanhaksi toissakesänä.

Olisiko siitä tosi paikan tullen apua?

Avaa kuvien katselu Vanhentunutkin kyypakkaus voi vielä tehota, mutta turvallisinta on palauttaa se apteekkiin ja ostaa tuore pakkaus tilalle. Kahden vuoden ylitys on jo ehdottomasti liikaa. Kuva: Matti Toivonen / Yle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylilääkäri Vesa Mustalammi arvioi, että ylivuotinenkin kyypakkaus toimisi, mutta ei nimensä mukaisesti.

– Pistiäispakkaus olisi parempi nimi. Kyyn puremaan siitä ei nykynäkemyksen mukaan ole apua. Mutta ampiaisten ja mehiläisten myrkkypistoksiin hydrokortisonista voi olla apua, jos pakkaus ei ole ikivanha.

Avaa kuvien katselu Fimean yliääkäri Vesa Mustalammi nimeäisi kyypakkauksen pistiäispakkaukseksi, koska hydrokortisoni ei auta kyyn puremaan. Ampiaisen ja mehiläisen piston oireita se saattaa kuitenkin helpottaa. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Lääkkeet vanhenevat eri tahdissa. Niiden teho vähenee ja hajoamistuotteet saattavat olla haitallisia.

Tosin raja-arvot haitta-aineille ovat niin korkeat, ettei kyypakkauksen tableteista todennäköisesti ole vaaraa, vaikka käyttöikä olisi kohtalaisen paljonkin ylittynyt.

– Mutta pakkauksestaan pudonneita pillereitä hyllyn perältä en kyllä käyttäisi, varoittaa Mustalammi.

Kyypakkauksessa lääke on tabletin muodossa, jolloin se säilyy parhaiten. Myös läpipainopakkaus suojaa lääkettä kosteudelta.

Viime kesänä vanhaksi menneen kyypakkauksen teho saattaa vielä olla tallella, mutta toissakesäisen pakkauksen Mustalammi korvaisi jo ehdottomasti tuoreella.

Kylmältä mökiltä lääkkeet talveksi lämpimään

Vanhentuneiden lääkkeiden palautuspaikka on aina apteekki. Sinne voi palauttaa myös tarpeettomat lääkkeet, vaikka käytettävä viimeistään -päiväys ei olisikaan mennyt umpeen.

Avaa kuvien katselu Lääkkeet eivät pidä kosteudesta, joten ne kannattaa tuoda mökiltä talveksi huoneenlämpöön. Kuva: Matti Toivonen / Yle

Lääkkeitä ei saa koskaan hävittää viemäriin, vesistöihin tai mökkiolosuhteissa huussiin tai kompostiin!

Lääkepakkauksen iän lisäksi lääkkeen tehoon vaikuttaa säilytys. Kylmilleen jäänyt kostea kesämökki on kehno ympäristö lääkkeille. Ne kannattaakin tuoda talveksi huoneenlämpöön.

Kyyn purema voi tappaa, siksi uhri on aina vietävä lääkäriin

Kyypakkauksen hydrokortisoni voi siis helpottaa ampiaisen tai mehiläisen pistoa, mutta maan ainoan myrkkykäärmeen, kyyn, puremaan se ei tehoa. Kyyn puremaksi joutunut täytyy aina viedä lääkäriin.

Aran matelijan näykkäisemäksi joutuu todennäköisesti tänäkin kesänä satakunta suomalaista. Osalle heistä tulee vakavia oireita, jotka pahimmillaan voivat viedä hengen.

Avaa kuvien katselu Kyy liikkuu parin kilometrin säteellä talvehtimispaikastaan. Arka matelija väistää ihmistä, mutta uhattuna tai yllätettynä puree. Kuva: Marko Junttila

Kyyn myrkky vaurioittaa verisuonia, jolloin kudokset turpoavat ja verenkierto hidastuu.

Myöhemmin uhrille voi tulla yleisoireita kuten oksentamista, ripulia ja päänsärkyä.

Kyyn myrkylle voi myös olla allerginen, jolloin purema aiheuttaa nopeasti vakavia oireita, kuten kurkunpään turvotusta.

Kyyn hampaista voi saada myös jäykkäkouristuksen.

Raajaan lasta ja uhrille nestettä

Ensiavussa täytyy puremakohta pitää liikkumattomana ja varmistaa, että uhri saa riittävästi nestettä.

Purtu raaja kannattaa lastoittaa.

Puremakohtaa ei saa kosketella. Myrkkyä ei myöskään pysty imemään pois puremakohdasta.

Jatkohoito riippuu myrkytyksen vaikeusasteesta, jota ei saa jättää maallikon arvioitavaksi. Vaikeissa tapauksissa uhrille täytyy antaa antiseerumia, jota on vain sairaalassa.

Vaikka kyy on myrkyllinen, sen purema ei ole yleensä vaarallinen terveelle aikuiselle ihmiselle. Joka neljännelle uhrille aiheutuu puremasta paikallisia oireita vakavampia oireita.

Lapsille ja iäkkäille purema on vaarallisempi. Jos kyy on purrut lasta, tai aikuisen peruselintoiminnot ovat vaarassa, on soitettava hätänumeroon 112.

Kyyn purema johti ihmisen kuolemaan Suomessa viimeksi vuonna 1998 ja sitä ennen 1980-luvulla.

Kyy puree vain uhattuna

Kyyt ovat aktiivisia huhtikuusta syyskuulle asti. Heinäkuussa niitä kohdataan selvästi eniten. Riski on suurin Lounais-Suomessa ja etenkin sen saaristossa.

Kyy ei ole aggressiivinen: se puree ainoastaan yllättävissä ja uhkaavissa tilanteissa. Useimmiten pelästyneen kyyn uhriksi joutuu varomaton luonnossa liikkuja, kuten marjastaja tai kesämökin ympäristössä temmeltävä lapsi.

Avaa kuvien katselu Selän sahalaitakuvio on hyvä tunnusmerkki myrkylliselle kyykäärmeelle. Toinen yleinen käärmeemme, rantakäärme, on tasavärinen ja ihmiselle vaaraton. Kuva: Seppo Sarkkinen / Yle

Kyy ei ole rantakäärmeen veroinen vesipeto, mutta se osaa uida ja voi siis purra uimaria päähän, kaulaan tai käsiin.

Myös kotieläimet myrkyn uhreina

Ihmisten lisäksi kotieläimet kärsivät kyyn pureman aiheuttamasta myrkytyksestä.

Koirille purema on vaarallisempi kuin ihmiselle. Eläimestä tulee nopeasti väsynyt ja voimaton.

Koiralle ei kuitenkaan saa antaa kyytabletteja tai tulehduskipulääkkeitä.

Isoilla koirilla kyynpurema ei yleensä uhkaa henkeä tai vaadi erityisen kiireellistä hoitoa, jos purema on vartalossa.

Kannattaa kuitenkin ottaa yhteys eläinlääkäriin. Jos pureman on saanut pienirotuinen koira, on varauduttava nopeaan eläinlääkärikäyntiin, koska myrkytystila voi kehittyä vakavaksi.

Jos koiraa ei voida kantaa, sitä kannattaa kävelyttää rauhallisesti esimerkiksi autoon vietäessä. Koirien kuolleisuus on muutaman prosentin luokkaa.

Kyyn pisto on purema

Vanha kansa uskoi, että kyy pistää myrkkykielellään: siitä nimitys 'kyynpisto'. Todellisuudessa kyy puree kahdella myrkkyhampaallaan.

Puremakohdan ulkonäkö voi olla lähes millainen tahansa, tosin joskus on selvästi nähtävissä kaksi 3–4 mm:n etäisyydellä toisistaan olevaa neulanpistomaista reikää. Useimmiten kyy puree ihmistä jalkaan.

Avaa kuvien katselu Laastarin ja kipulääkkeen lisäksi kesämökin lääkekaappiin kannattaa hankkia allergialääkettä, ripulilääkettä sekä tuore kyypakkaus. Kuva: Matti Toivonen / Yle

Mitä kesämökin lääkekaappiin? Tärkein pakkaus on tuore kipulääke. Sitä on syytä olla eri versiot aikuisille ja lapsille. Allergisiin reaktioihin kannattaa varautua allergialääkkeellä. Jos mökiltä on hyvin pitkä matka apteekkiin, niin pahan päivän varalle on hyvä hankkia ripulilääkettä. Lämpimällä säällä ruoka saattaa pilaantua nopeastikin. Ampiaisten ja mehiläisten varalle tuore kyypakkaus. Lisäksi on hyvä pitää saatavilla haavan puhdistukseen sopivaa liuosta, laastarivalikoima ja isompiakin sidetarpeita.

Fimean ylilääkärin Vesa Mustalammin haastattelun lisäksi jutun lähteinä ovat olleet lääketieteellisen aikakauskirjan Duodecimin artikkelit Kyy puree - mitä tehdä? (siirryt toiseen palveluun) ja Miten, milloin ja miksi lääkkeet vanhenevat (siirryt toiseen palveluun).

Onko sinulla tapana päivittää lääkekaappia säännöllisesti? Voit keskustella aiheesta torstaihin 4.5. klo 23 asti.