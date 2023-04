Etelä-Korean presidentti repäisee videolla Valkoisesta talosta: sai raikuvat aplodit laulettuaan American Pien

Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol näytti heittäytymistaitojaan illallisella Valkoisessa talossa keskiviikkona.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli saanut kuulla, että Suk-yeolin lempikappale on American Pie, ja hän alkoi yllyttää presidenttikollegaansa laulamaan sen.

Hetken naureskeltuaan Suk-yeol vakavoitui ja tarttui mikkiin. Ilmoille kajahti ikonisen American Pien alkusävelet tulkinnalla, jota ammattipoliitikon ei varmastikaan tarvitse hävetä. Yleisö riehaantui railakkaisiin aplodeihin.

Myöhemmin Biden esitteli Suk-yeolille kitaraa, johon kappaleen tekijä Don McLean on raapustanut nimikirjoituksensa.

McLeanin tekemää kappaletta pidetään folk-rockin klassikkona, josta muun muassa Madonna on tehnyt cover-version. Myös Hector on tehnyt kappaleesta suomenkielisen käännöksen nimellä Suomi-neito.

American Piessa on useita viittauksia yhteiskunnallisiin teemoihin toisen maailmansodan jälkeisessä Yhdysvalloissa. Sen ehkä tunnetuimmat sanat ”the day the music died” eli ”päivä jolloin musiikki kuoli” viittavat lento-onnettomuuteen, jossa muusikot Buddy Holly, The Big Bopper ja Ritchie Valens menehtyivät vuonna 1959.

Valtiovierailulla syntyi uusi ydinasesopimus

Presidentit olivat aikaisemmin päivällä keskustelleet valtiovierailulla muun muassa Pohjois-Koreasta, kauppasuhteista ja Ukrainan sodasta.

Maat sopivat myös uudesta ydinasesopimuksesta. Yhdysvallat lupasi lähettää ydinaseilla varustettuja sukellusveneitään Etelä-Koreaan ja osallistua Etelä-Koreaa ydinasesuunnitteluun.

Etelä-Korea puolestaan sitoutuu olemaan kehittämättä omia ydinaseita.