Monet vastoinkäymiset olivat liikaa: Taide- ja tapahtumakeskus Retretti Punkaharjulla hakeutui konkurssiin

Taideluola Retretin tulevaisuus on jo pitkään näyttänyt epävarmalta. Vielä alkuvuonna sille etsittiin ostajaa. Nyt velkaa on kiinteistön omistajan mukaan noin kolme miljoonaa euroa.

Taideluola Retretin omistava Tuunaansaaren Luola oy jätti perjantaina konkurssihakemuksen käräjäoikeudelle.

– Koronapandemia, Ukrainan sodan alkaminen ja itärajan sulkeutuminen hankaloittivat neuvotteluja uusien sijoittajien kanssa, kertoo Retretti-kiinteistön omistaja Sinikka Mäkelä tiedotteessa.

Retretin tulevaisuus on jo pitkään näyttänyt epävarmalta. Helmikuussa Yle uutisoi, että jos uutta omistajaa ei pian löydy, yhtiötä uhkaa konkurssi.

Aktiivisesta etsinnästä ja useista neuvotteluista huolimatta sopivia sijoittajia ei löytynyt. Mäkelän mukaan keskusteluissa oli loppuun asti mukana kaksi tahoa, mutta lopulta aika loppui kesken.

– Näissä olosuhteissa ei löytynyt mitään muuta ratkaisua, kuin omaehtoiseen konkurssiin hakeutuminen.

Mäkelän mukaan yhtiöllä on noin kolme miljoonaa euroa velkaa, ja suurimpia velkojia ovat Nordea ja Kai Mäkelän perikunta. Suuren osan Nordean velasta on taannut Finnvera, joka on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, kertoo Mäkelä.

Luolaston kohtalo selviää myöhemmin

Retretti on viime vuosina kohdannut useita takaiskuja. Päärahoittaja Kai Mäkelän menehtyminen, koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota vaikeuttivat taide- ja tapahtumakeskuksen toimintaa.

Vaikka yhtiö ajautui konkurssiin, itse Retretti ei Mäkelän mukaan ole katoamassa mihinkään.

– Retretin mahdollisuudet ja valmiit suunnitelmat odottavat viimeistelyä ja lopullista toteuttajaansa.

Mäkelä toivoo uudeksi omistajaksi kulttuurisäätiötä, suuryritystä tai konsortiota.

– Toivon, että taideluola saa jatkaa sellaisena mihin se on tarkoitettu, eikä siitä tulisi jotain ihan muuta.

Tällä hetkellä luolasto on tyhjillään. Se, mitä tiloille tapahtuu, selviää myöhemmin.

Konkurssiuutinen on jo toinen Punkaharjulla lyhyen ajan sisään. Aiemmin tässä kuussa uutisoitiin siitä, kuinka Saimi Hoyerin luotsaama Hotelli Punkaharju ajautui konkurssiin.

Voit kommentoida juttua lauantaihin 29. huhtikuuta kello 23:een saakka.